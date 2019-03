Ugrozio zaruke! Zaručnik Jennifer Lopez Playboy zečici nudio seks u troje!

Profesionalni igrač bejzbola, Alex Rodriguez, ponovno se našao u srcu skandala jer Playboyev model Zoe Gregory tvrdi da joj je slao seksi poruke dok se spremao zaprositi Jennifer Lopez. Isto tako tvrdi da joj je nudio seks u troje i slao svoje obnažene fotografije.

- J.Lo je genijalna i ona ovo ne zaslužuje. Dok se spremao da ju zaprosi, Alex me tražio seksi videe i zahtijevao da se vidimo, te me pitao da mu sredim i druge djevojke - rekla je Zoe za The Sun.

Podsjetimo, Gregory nije prva osoba koja je optužila Rodrigueza da nije vjeran Lopez. Njegov kolega Jose Canseco rekao je kako ju Alex vara s njegovom bivšom suprugom.

