Udala se? Poznata Oskarovka i njezin zaručnik tajno uplovili u bračnu luku

Glumica Jennifer Lawrence i njezin zaručnik Cooke Maroney u ponedjeljak su viđeni u matičnom uredu u New Yorku u pratnji dvojice zaštitara, fotografom i još jednim prijateljem, piše Page Six.

Trgovac umjetninama imao je na sebi u bijelu majicu, dok je slavna Oskarovka bila u sivom sakou i trapericama, stežući komad papira. Jedan od prolaznika napisao je, a kasnije i izbrisao, objavu na Twitteru: "Kad odeš dobiti dozvolu za brak, a Jennifer Lawrence ti prođe ispred očiju da se uda. Da, djeco, gradska vijećnica je COOL. Mjesto za posjetiti", napisao je.

Foto: Profimedia

Izvor je za Page Six pojačao glasine objasnivši da je fotograf s kojim su viđeni navodno Mark Seliger, poznat po snimanju naslovnica Vanity Fair i GQ. Poznat je po fotografiranju zvijezda poput Lawrence, Micka Jaggera, Gisele Bündchen, Boba Dylana, Miley Cyrus i mnogih drugih. Seliger je objavio prošli mjesec fotografiju s glumicom i napisao kako rad s njom nikada nije dosadan.

Lawrence i Maroney su objavili zaruke u veljači, a lijepa glumica priznala je da prije njega nije razmišljala o braku. - Samo što sam upoznala Cooka htjela sam se udati za njega. Htjeli smo se vjenčati. Htjeli smo se potpuno obvezati i znate, on je moj najbolji prijatelj. Osjećam se vrlo počašćeno što ću biti Maroney - rekla je za strane medije. Ipak njezino umjetničko ime ostat će isto.

Počela je izlaziti s Maroneyjem u lipnju 2018. godine. Par traži stan na Manhattanu, a prema izvoru bliskom Lawrence, uložit će napore da ostanu u vezi dok ona radi. - Jen i Cooke imaju vrlo sretnu vezu, punu povjerenja - rekao je izvor. U intervjuu za podcast "Nude with Catt Sadler" ispričala je zašto je jednu od najzabavnijih i najveselijih večeri u životu jedne buduće mladenke, njezinu djevojačku večer, ona provela - sama. - Nitko nije mogao doći jer sam svima rekla u posljednji čas. Rasplakala sam se od muke. Osjećala sam se tako jadno - priznala je jedna od najplaćenijih glumica. Nakon što je prvo rekla da neće imati djevojačku, u zadnji tren se predomislila, no njezinim se željama nisu mogle prilagoditi ostale prijateljice zbog svojih obaveza. Jennifer se osjećala povrijeđeno, no uz podršku budućeg supruga uspjela se oraspoložiti.

Foto: IPA/DPA/PIXSELL

Cooke i Jennifer nisu tipičan hollywoodski par upravo zato što on ne pripada svijetu poznatih i slavnih stoga se i njihova veza razlikuje od ostalih ljubavnih parova. Jennifer se proslavila u filmovima "Igre gladi", "Američki varalice", "U dobru i u zlu", a Oscara je dobila 2013. godine za glavnu žensku ulogu.