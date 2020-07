Trag u beskraju: u Veloj Luci velika manifestacija u spomen na Olivera

Posljednji dani mjeseca srpnja u Hrvatskoj imaju posebno značenje. Prolazi druga godina od kako nas je napustio Oliver Dragojević, legendarni čovjek i glazbenik, a sjećanje na njega je i dalje neizbrisivo. I ove godine u spomen i sjećanje na Olivera u Veloj Luci, od 27. do 31. srpnja, održat će se manifestacija s ciljem očuvanja bogatog naslijeđa koje nam je svima ostavio.

- Iako je za našu obitelj taj dan posebno težak, osjećamo ponos kada vidimo s koliko ljubavi svi pristupaju takvom događaju. Ne želimo nikoga izdvajati, jer svi uključeni daju maksimum, najmanje što mi familija možemo je svima se neizmjerno zahvaliti. Posebno nas veseli to što je glazba u prvom planu, kako bi i on sam htio. Bez obzira što mi, familija, nismo u organizaciji tih događanja, upoznati smo sa svim i to još jednom pokazuje koliko poštovanja imaju svi prema njemu. Hvala svima i nadamo se da je ovo tek početak jedne lijepe muzičke i ljudske priče. - poručili su iz obitelji Dragojević.

Cijeli posljednji tjedan u srpnju bit će posvećen Oliveru Dragojeviću, a manifestacija nosi naziv „Trag u beskraju“, baš poput traga koji nam je Oliver ostavio. Manifestacija se otvara izložbom 27. srpnja naziva „Oliver u Luci / Luka u Oliveru“, a vrhunac doživljava velikim koncertom 29. srpnja naziva „Trag u beskraju“. Na tom koncertu nastupit će Nina Badrić, Petar Grašo, Petar Dragojević i Oliverovi Dupini, uz mnoge glazbenike, gudački orkestar, dirigenta Alana Bjelinskog, a sve pod vodstvom producenta Ante Gele.

Osobno bih volio da Vela Luka bude mjesto druženja i prisjećanja na Olivera taj dan u godini, mjesto kad će svi moći biti bolji i jednostavniji ljudi, sjediti na rivi, zažmiriti i uživati u „Magdaleni“ ili „Galebu“ - izjavio je Gelo, dugogodišnji Oliverov prijatelj i suradnik.

Osim velikog večernjeg koncerta na pijaci ispred crkve sv. Josipa , taj dan će se polagati vijenac, održati misa i recital u crkvi te promocija knjige Zlatka Galla posvećena Oliveru.

Dan poslije, u četvrtak 30. srpnja održat će se koncert naziva „Evo mene među moje“ na kojem će mlade snage hrvatske glazbene scene pjevati pjesme od kojih je Oliver svojim izvedbama napravio evergreene hrvatske glazbe. Na tom koncertu nastupit će: Mia Dimšić, Vinko Ćemeraš, Albina Grčić, Marko Kutlić, Matija Cvek, Uršula Najev, Dino Jelusić, Iva Ajduković, Antonela Đinđić, Jure Brkljača, Sabrina Hebiri, Petra Oreč, Dino Perić, Alen Đuras, Josip Palameta, Petra Roško.

Na jesen krećemo s velikim projektom adaptacije Centra za kulturu, u kojem ćemo smjestiti Memorijalnu zbirku Oliver Dragojević, kako bi se odužili našem velikom glazbeniku i očuvali uspomenu na njegovo djelo. Istovremeno osmišljavaju se i drugi sadržaji s ciljem da Vela Luka postane središnje mjesto evociranja uspomene na njegovo stvaralaštvo, a manifestacija „Trag u beskraju“ svakako je jedna od njih. Dvije godine nakon njegova odlaska i dalje nas okuplja, i dalje nas povezuje. – izjavila je Katarina Gugić, načelnica Općine Vela Luka.

Tjedan sjećanja na Olivera u Veloj Luci završava u petak, 31. srpnja uz večer jazza i koncertom Ines Tričković i benda.

Zbog trenutačne epidemiološke situacije, u Veloj Luci bili su prisiljeni sve koncerte održati na pijaci ispred crkve sv. Josipa, iako je bila namjera održati koncerte na različitim lokacijama. Sva događanja će se održati prema mjerama i preporukama HZJZ-a.

Sukladno tome, Vela Luka omogućila je i druge načine praćenja koncerata. Koncert “Trag u beskraju”, 29.7. i “Evo mene među moje”, 30.7. prenosit će se uživo na Max TV-u, Youtube kanalu i Facebook stranici HT-a te na Narodnom radiju. Kako bi rasteretili i spriječili veliko okupljanje ispred pijace, navedene koncerte moći će se pratiti i iz ugostiteljskih objekata u Veloj Luci, kao i putem dva video zida u samom centru mjesta (Mala riva, park).

Svi koji će koncerte pratiti putem video zida, na tim mjestima prisustvovat će na vlastitu odgovornost. Iz organizacije mole da se svi prisutni drže preporuka HZJZ-a, poštuju socijalnu distancu i koriste zaštitnu masku za dobrobit sebe i drugih. Svima koji spadaju u skupinu starijih osoba ili osoba s kroničnim bolestima, tzv. rizična skupina, preporučuje se da ostanu odgovorni i prate sva događanja putem navedenih opcija.