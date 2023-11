Tko je supruga HRT-ovog voditelja? Ranije je ljubio Ivaniševićevu ženu, a imaju i poseban odnos

Voditelj popularnog HRT-ovog glazbenog showa 'The Voice' Ivan Vukušić svoj ljubavni život drži podalje od očiju javnosti, a nedavno je ipak procurila vijesti da je stao pred oltar s dugogodišnjom djevojkom Ivonom Ivković. Televizijski i radijski voditelj već godinama ljubi misterioznu stomatologinju iz Splita, a par je u srpnju ove godine dobio najvažniju i najljepšu životnu ulogu – onu roditeljsku! Ipak, kada je riječ o lijepim trenucima kao što je godišnjica ili neki važan događaj, voditelj napravi iznimku pa to podijeli i na svoju društvenu mrežu Instagram.



- Ne sjećam se kad sam zadnji put bio ovoliko ponosan. Presretan sam što imam priliku gledati te prekrasnu iznutra i izvana. Fućkaš titule i diplome ako nisi čovjek, a štreberice stvarno nekad znaju biti jako kul. Dr.med.dent., specijalist endodoncije i restaurativne stomatologije Ivona Vukušić – napisao je ponosni suprug na uspjeh svoje voljene. Povodom prve godišnjice veze, Vukušić je na Instagramu objavio prvu fotografiju s atraktivnom brinetom sa splitskih Prokurativa, a tada ju je nazvao 'najcool osobom koju zna'.

Ako se prisjetimo, prije lijepe Splićanke voditelj je ljubio dvije manekenke - Moniku Hiržin i Ninu Savić. Jednom prilikom otkrio je i što ga privlači na djevojkama.

- Srce ne laže. Instinkt govori sve. Oči prije svega... Ne boja i oblik, nego ono u njima. Nikada nisam pogriješio i uvijek sam znao od koga što mogu očekivati. Kad je riječ o damama, ne postoje kriteriji i šablone. Kad si mlađi, možda nekako nasjedaš na trendovski isfurane komade, ali s iskustvom počneš primjećivati ono nešto. Nekada bih bio lud za ovim presličnim curama kojih je prepun Instagram, a danas su mi potpuno nezanimljive - izjavio je za Story 2017. godine. Velika zanimljivost u njegovu privatnom životu je i to da je Vukušić u dobrim odnosima s tenisačem Goranom Ivaniševićem, s čijom je suprugom Nives, svojedobno bio i u ljubavnoj vezi. - Jeste li ikada razmijenili iskustva - upitala ga je voditeljica Tatjana Jurić u podcastu 'Skip or Beep'. 'Nismo, iako nije da nismo imali prilika. Valjda su gospoda u nama pobijedila', odgovorio je Vukušić. Otkrio je da s Goranom ponekad i zaigra partiju tenisa te da bivši tenisač nije sklon razbijanju reketa kada igra s njime. U istom je razgovoru otkrio i da nije sklon varanju u vezi te da su mu trebale godine da prebrodi jedan prekid.



- Nema varanja. Varanje je kao pojam rezerviran za one rokerske dijelove života. Ili si u vezi ili imaš rock'n'roll. Ne ići stalno iz veze u vezu. Preporučujem rock'n'roll za mentalnu higijenu, za malo nadoći – kazao je i dodao da misli kako ljudi varaju kada im nije stalo. - Mislim da je lakše oprostiti kada ti nije stalo, kad si s nekim u odnosu, ali nije zapravo to to - zaključio je Vukušić.

