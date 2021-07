Tek izašao iz zatvora, a već je ponovno na sceni: Snima seriju, predstavu, piše knjigu i planira turneju!

Najviši sud Pennsylvanije 30. lipnja oslobodio je glumca i komičara Billa Cosbyja (83) svih optužbi i pustio ga na slobodu nakon više od dvije godine provedene u zatvoru. Iako bi netko pomislio kako će se jednom osuđeni seksualni predator nakon izlaska iz zatvora pritajiti dok se prašina oko njega ne slegne, Cosby se niti tjedan dana nakon izlaska iz zatvora vraća na showbiz scenu.

Njegov glasnogovornik Andrew Wyatt potvrdio je kako se glumac želi vratiti u komediju. U planu su nove kazališne predstave, ali i dokumentarna serija u pet nastavaka koja će se bazirati na njegovom iskustvu sa suđenjem, zatvorom, ali i dugogodišnjom karijerom. A da ne namjerava gubiti vrijeme govori i činjenica da su već snimljeni intervjui s njegovom obitelji, prijateljima te drugim poznatim osobama koje će biti uključene u dokumentarac. U projekt je uključena i njegova supruga Camilla, televizijska producentica, a i Cosby osobno će sjesti i pred kamerama ispričati svoje iskustvo.

"Svijet želi vidjeti gosp. Cosbyja", kazao je Wyatt novinarima. Navodno je već nekoliko komičarskih klubova izrazilo interes za njegovim nastupom, a Cosby želi odmah na turneju na kojoj namjerava posjetiti ostale zatvore, škole, susjedstva kojima bi pričao o svom iskustvu. Glasnogovornik kaže da je iza rešetaka čuo mnoštvo priča o zatvorenicima koje su ga dirnule, poput jedne o ocu i sinu koji zajedno služe zatvorsku kaznu.

Foto: REUTERS

Kao da to nije dovoljno, trenutno piše i knjigu s piscem Frederickom Williamsom, također baziranu na njegovom životu. Kako se predviđa, unatoč buri u javnosti koju je izazvalo njegovo puštanje na slobodu, komičar bi mogao zarađivati na tisuće dolara po jednom pojavljivanju.

Podsjetimo, protiv njega je čak šezdeset žena iznijelo krajnje ozbiljne optužbe za silovanje, seksualno zlostavljanje, drogiranje, napastovanje i seksualno iskorištavanje maloljetnica i to od sredine šezdesetih do sve do 2008. godine. No, sve osim jedne od tih optužbi nisu se mogle goniti po službenoj dužnosti, pa je tako samo za slučaj bivše košarkašice Andree Constand proglašen krivim u rujnu 2018. godine kada je osuđen na kaznu od tri do deset godina zatvora, koja mu je ukinuta krajem lipnja.

