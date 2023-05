Svjetska glazbena atrakcija Perpetuum Jazzile kreću na dalmatinsku turneju

SKUPO ILI NE?

Zoran Šprajc pokazao koliko je platio pet gemišta na Jadranu i pokrenuo raspravu na Facebooku

"Cijene na Jadranu divljaju!" Cijene na Jadranu: litra i voda u Beach baru u Novalji 101 kn, napisao je Šprajc pokraj računa za 5 gemišta, koje je platio 13.50 eura, odnosno 101,72 kune. Htio je tako kazati kako to po njemu nije skupu, no našlo se onih kojima je i to bilo skupo