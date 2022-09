Sve je spremno za najbolji vikend u godini! Organizatori najavljuju: 'Festival otvara Yossi Melman, stiže i Jelena Đoković'

Četiri dana, više od 100 govornika i predavača na nekoliko desetaka predavanja i panela, između četiri i pet tisuća posjetitelja i – jedan Weekend! Od 22. do 25. rujna održava se, naime, 15. izdanje Weekend Media Festivala (WMF) koji već tradicionalno u Rovinju okuplja vodeće medijske, marketinške i komunikacijske stručnjake. Razgovarali smo tim povodom s organizacijskim timom koji predvodi Tomo Ricov, direktor festivala i direktor programa.

Brojna iznenađenja

– Tijekom 15 godina Weekend je doista postao najveća regionalna komunikacijska konferencija, festival koji okuplja posjetitelje iz cijele regije, a najviše iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ove godine očekujemo posjetitelje iz različitih industrija i područja, tim više jer je Weekend prvi put domaćin Golden Druma, međunarodnog festivala kreativnosti koji je ekskluzivno Portorož zamijenio Rovinjem – kaže nam Ricov te otkriva je li izazovno nakon toliko godina i dalje iznenaditi programom.

– Trendovi se po pravilu brzo mijenjaju, a nove generacije donose drugačiju perspektivu i uvijek predstave nešto novo pa je za nas ključ aktivno praćenje svega što se događa i što utječe na struku i brojne industrije koje Weekend svojim programom pokriva. Uz to što reagiramo na trendove, na Weekend dovodimo relevantne stručnjake i tako postavljamo nove trendove te redovito točno predviđamo koje će zanimljivosti i aktualnosti biti u fokusu stručne javnosti u mjesecima koji slijede – govori Ricov, a ističe da je cilj pokriti što šire područje, od marketinga, novinarstva i PR-a preko kreative, sporta pa sve do ekonomije, biznisa, automobilske i IT industrije. A izvršni direktor i producent festivala Boris Kovaček ukratko nam predstavlja najzanimljivije iz ovogodišnjeg programa.

– Festival će otvoriti Yossi Melman, ugledni izraelski publicist i novinar, stručnjak za Mossad i pitanja međunarodne sigurnosti, a istaknuo bih i Fabija Seidla, direktora za globalni kreativni razvoj u Meti i velikog kreativca. U sklopu FoodTecha dovodimo i CEO-a najzanimljivije američke food tech kompanije Fineless Foods Michaela Seldena. Njegova kompanija proizvodi morske proizvode uzgojene na zemlji, a Selden će na Weekendu posjetiteljima predstaviti budućnost prehrambene industrije i novih prehrambenih navika – nabraja Kovaček. Također, Weekend će ugostiti i Jelenu Đoković, suosnivačicu i globalnu direktorica Novak Đoković Fondacije, a doći će i poznati tiktokeri kao što su Nika Ilčić i Marko Arsenijević, ali i prekaljena lica televizijske regionalne i domaće scene, naši TV maratonci Zoran Šprajc, Aleksandar Stanković, Goran Milić, Olivera Kovačević i Božo Sušec.

Boris Kovaček dodaje i da će se na Weekendu proglasiti i pobjednici FoodTech StartUp Competitiona, natjecanja koje okuplja kreativne start-upove čiji koncepti doprinose rješavanju izazova suvremene prehrambene i ugostiteljske scene. Natjecanje su u svibnju pokrenuli Infobip, Maistra Hospitality Group i Pepermint s ciljem pronalaska dugoročnih rješenja za povećanje održivosti uz zelenu budućnost kao prioritet.

Intrigantne rasprave

– Pomno pratimo situaciju u svijetu i regiji – od medija, preko politike i ekonomije do novosti koje zaokupljaju IT-jevce. Stoga uvijek znamo što je relevantno i u trendu pa osmišljavamo kreativne načine kako da to najbolje predstavimo našim posjetiteljima. Uvijek nastojimo iznenaditi, ponuditi nešto novo i neočekivano, a renomirani svjetski predavači koje dovodimo su svi od reda vrhunski stručnjaci u područjima u kojima djeluju. Stoga jamče da će posjetitelji imati priliku proširiti vidike ili jednostavno iz drugačije perspektive usvojiti aktualnosti – zaključuje Boris Kovaček, a da su najznačajnija imena i novosti vezane uz WMF uistinu odjeknuli u javnosti otkriva Mario Petrović, član programskog tima iz Millenium promocije, agencije partnera festivala.

– Skromno priznajemo da su svi oduševljeni najavljenim panelima i intrigantnim raspravama, ali i širinom tema koje smo ponudili te brojnim govornicima svjetskog glasa koje dovodimo na jubilarno izdanje festivala – poručuje, a otkriva i koja je po njemu tajna uspjeha Weekenda.

– Naglasio bih tu kvalitetnu i za Weekend karakterističnu sinergiju opuštenog networkinga i dobre zabave pa se na festivalu nerijetko sklapaju nova poznanstva i partnerstva, a posjetiteljima se tako otvaraju brojne, jedinstvene poslovne prilike. Istaknuo bih i činjenicu da se Weekend Media Festival održava posljednji vikend u rujnu pa je ujedno i prilika za provesti te zadnje sunčane dane uz more. Uz dobru zabavu i još bolju lokaciju, Weekend vješto kombinira produktivne rasprave i nova saznanja te balansira između pojedinih struka s lakoćom iskusnog trendsettera – kaže Petrović. S obzirom na to da je zabavni sadržaj uistinu važan dio Weekenda, voditeljica komunikacija festivala Nevena Rendeli Vejzović govori i o tom segmentu.

– Naši su koncerti nezaboravni, a nakon cjelodnevnih predavanja i sadržajnih panela, networking i druženje najbolje je nastaviti uz izvedbe dobrih izvođača. Ove smo godine pozvali trenutno najveću regionalnu zvijezdu pa će posjetitelji moći saznati koja je tajna zdrave kose Meghan Markle uz Konstraktu i Zemlja Gruva. Nastupit će i omiljeni reper ovih prostora Vojko V., dok će pozornicu zapaliti i Matija Cvek i The Funkensteins, Darko Rundek i Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije te Marija Mirković (ex The Frajle) i Band. I iskusna DJ ekipa koju dovodimo već je dobro poznata po dobrim partyjima – kaže Rendeli. Božo Skoko, također član programskog tima iz Millenium promocije zaključuje i da je Weekend neraskidivo povezan s atmosferom Rovinja te da se zapravo radi o sinergiji snage dvaju brendova.

– Svjesni smo da, pored odličnog programa našeg festivala, vrhunskih predavača i dobre atmosfere, naše goste privlači i imidž Rovinja kao perjanice hrvatskog turizma. Prema tome teško bi bilo zamisliti identitet Weekenda bez destinacije u kojoj se održava. S druge strane, Weekend promovira ne samo Rovinj već i našu zemlju kao atraktivnu turističku destinaciju, ali i kao relevantnog kreatora trendova u komunikacijskoj i drugim industrijama u ovom dijelu Europe. Ukratko, Weekend i Rovinj skladno se i savršeno nadopunjuju – zahvaljujući Weekendu Rovinj je dobio sadržajan produžetak sezone, a festival bi bio nezamisliv bez prepoznatljivog sjaja Rovinja i naših domaćina iz Maistre – zaključuje Skoko.

