Svaka čast! U sedmom mjesecu trudnoće pozira polugola, manekenka oduševila u minijaturnom bikiniju

Nedugo nakon što je u videu u kojem je pozirala gola obznanila trudnoću, manekenka Emily Ratajkowski isto je učinila i pred ogledalom, a gotovo sedam mjeseci kasnije popularna manekenka i dalje polugola izaziva oduševljenje.

Sada je s pratiteljima na Instagramu podijelila video u kupaćem kostimu. Sve je oduševilo kako manekenka izgleda u sedmom mjesecu trudnoće.

"Prekrasna", "Presladak trbuščić", "Divna si", komentirali su joj mnogi.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, sretne vijesti o trudnoći manekenka je potvrdila za strane medije, a komentirala je kako se osjeća kao trudnica te je progovorila i o spolu bebe. - Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li što želimo. Volimo odgovarati da spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti. Svi se tome smiju - kazala je Emily. - Moj muž voli reći da smo "trudni smo". Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cijele njegove obitelji u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se nasmijemo. To je neka vrsta šale, ali baš poput primjedbe na spol našeg djeteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena; to je nešto što žena radi sama, u svom tijelu, bez obzira na okolnosti - zaključila je.