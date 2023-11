Supruga poznatog nogometaša o njegovoj aferi s prostitutkama: Rekao je da je dio priče izmišljotina

Coleen Rooney (37), supruga proslavljenog nogometaša Waynea Rooney u svojoj autobiografiji "My Account" donosi detalje o njihovoj vezi i braku te iskreno progovara o aferama svog supruga te kako se suočavala s tim. Ispričala je kako se osjećala 'povrijeđeno i posramljeno' kada je saznala da je njezin suprug Wayne bio s prostitutkom u liverpoolskom salonu za masažu.

To se dogodio 2002. godine kada je bivši kapetan Engleske imao 16 godina, opisala je taj period života kao 'užasan san' i priznala da nije znala ima li njihova veza budućnost. Coleen je ispričala kako su se svađali zbog njegove nevjere u bordelu u Liverpoolu te se u svojoj autobiografiji "My Account" prisjetila trenutka kada joj priznao nevjeru.

- Kada je imao 16 godina Wayne je posjećivao prostitutke u liverpoolskom salonu za masažu. Kad me Wayne posjeo i rekao mi da je to istina i da će priča izaći u medijima, bila sam zbunjena i povrijeđena. Nisam mogla ni razgovarati s njim. Više od toga, osjećala sam se posramljeno - napisala je u svojoj knjizi, prenosi Daily Mail.

Coleen, tada još tinejdžerica, ispričala je kako je brinula što će drugi misliti o Wayneovom ponašanju. - Glas u meni rekao mi je da ne radim ništa nepromišljeno i da ne donosim odluke usred svog bijesa. Imala sam osamnaest godina i bila sam uzrujana i zbunjena, nisam znala što da mislim o svemu niti kako će drugi reagirati kada vide tu priču u novinama - napisala je u knjizi i dodala: - Više nisam bila sigurna što osjećam prema Wayneu. Znala sam da će moja obitelj stati uz mene i štititi me, ali sve skupa je bilo užasno. S Wayneom, s kojim sada ima četiri sina, sastala se u tajnosti u kući svoje tete u Liverpoolu i tamo je saslušala njegovu stranu priče u kojoj je on tvrdio da nije sve istina i da su pojedini dijelovi priče o njegovoj prevari izmišljeni. Nakon nekoliko tjedana odlučila je prihvatiti Wayneovu ispriku.

GALERIJA Marija Mirković u Zagrebu predstavila svoj prvi solo album

- Znao je koliko je to loše, koliko je to pogrešno. Pogledao je u pod dok mi je govorio koliko se loše osjećao što me doveo u tu situaciju. Još uvijek sam bila ljuta, ali na kraju sam ipak prihvatila ispriku - rekla je. Priznaje da je lošem ponašanju njezinog 38-godišnjeg supruga često kumovao alkohol i svaki put kad je imao problem ili je bio u nevolji, izašao bi van i situaciju pokušao "popraviti" alkoholom. - Što se Waynea tiče alkohol je često bio rješenje za probleme. Umjesto da priča o stvarima koje ga muče, oslobodi se tereta, on to gura ispod tepiha. Često se nije mogao kontrolirati kada je alkohol u pitanju - ispričala je.

Rooneyevi su se vjenčali u ljeto 2008. na idiličnoj ceremoniji u Italiji, a 2009. dobili su svog prvog sina Kaija, a prije toga je Coleen imala spontani pobačaj. Ispričala je kako je izgubila bebu u desetom tjednu trudnoće krajem 2008. - Užasno iskustvo koje je i Waynea slomilo. Kad sam se vratila kući iz bolnice te noći, plakao je. Očajnički je želio postati tata i vidjela sam mu na licu koliko je bio slomljen gubitkom. 'To je grozno', rekao mi je. 'Znam da si prošla kroz tako strašno iskustvo, ali i meni je teško.' Mislim da je jednostavno morao izraziti svoje osjećaje, što nije bilo nešto što je radio tako često. - prisjetila se.

VIDEO Janica Kostelić u šetnji s djecom na Jarunu