Stanković najavio tko mu je idući gost i oduševio gledatelje: 'Konačno, pravi odabir'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" objavio je kako je njegov novi gost Ivica Tucak, izbornik vaterpolo reprezentacije Hrvatske, koja se nedavno okitila titulom svjetskog prvaka.

Najava je odmah dobila brojne pozitivne komentare gledatelja, koji su Stankoviću čestitali na odabiru.

"Super, zaslužuje da mu se posveti emisija. Bravo za odabir", "Konačno, pravi odabir", "Kraljina", nizali su se komentari.

Aleksandar Stanković nedavno je u velikom intervjuu za Ekran Večernjeg lista kazao kako se nosi s kritikama.

– U početku su svi hvalili. Kritike su došle tek kasnije. S kritikama licem u lice sam se dobro nosio. Evo, ovih dana baš sam boravio u Dubrovniku i pola grada me kritiziralo da sam nedavno bio blag prema njihovu gradonačelniku. I, što sam mogao, povukao sam se. Previše ih je. S druge strane, malo teže sam podnosio kritike anonimnih osoba koje su na društvenim mrežama često progovarale s mržnjom i ne mogu reći da sam se s godinama naviknuo …nisam, samo što danas puno rjeđe čitam komentare na društvenim mrežama. Jednostavno, sve sam manji mazohist, kazao je Stanković i otkrio da nikad gostima ne daje pitanja unaprijed.

– Nitko mi nikada nije pokušavao ograničiti pitanja, tj. neki jesu, ali onda nisu gostovali u emisiji. Međutim, i ti koji jesu, nisu bili političari. Od početka svog rada oko "Nedjeljom u dva" stvorio sam takvu atmosferu da nikome ne pada na pamet da mi bilo što ograničava. Naravno da moji urednici znaju tko je gost, naravno da gostu kažem teme razgovora koji ćemo voditi, ali pitanja nikada ne govorim niti me to itko od njih traži. U stvari ne, lażem! Jednom me PR tim srpskog predsjednika Tadića kao uvjet za intervju tražio da im pošaljem pitanja. Poslao sam im lažna pitanja i onda u emisiji postavio neka svoja. Bunili se jesu, ali bilo je kasno – rekao je Stanković.

