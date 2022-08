Srpski mediji o misici koja je hodala s Crnogorcem ubijenim na Zrću: 'Šarmirala je Deppa, a ljubila je i bivšeg igrača Reala'

Još se uvijek raspetljavaju okolnosti stravičnog ubojstva koje se u četvrtak oko 6 sati ujutro dogodilo na Pagu, ispred jednog kluba na popularnoj plaži Zrće. Hitcem iz pištolja s prigušivačem ubijen je Goran Vlaović (38), državljanin Crne Gore, koji je na Pagu bio na odmoru s prijateljima i djevojkom, srpskom misicom i manekenkom Draganom Banić.

- Ne znam što se točno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim u hitnoj. Užasno mi je - ispričala je Dragana za srpske medije nedugo nakon ubojstva Vlaovića s kojim je bila u vezi dvije i pol godine. - Sve je istina. Jako sam loše, nije mi dobro, loše sam, molim vas za razumijevanje - dodala je u suzama bivša srpska misica koja je od šoka jedva govorila.

Foto: Instagram

Iako se njezino ime u hrvatskim medijima počelo pojavljivati tek sada u susjednoj Srbiji Dragana uživa u popularnosti koju je stekla, između ostalog, i zbog ljubavi s brojnim poznatim nogometašima. Srpski mediji povezivali su je s bivšim nogometašem Real Madrida Lukom Jovićem s kojim je, kako se šuškalo, bila prije nego što je on obnovio svoju vezu s manekenkom Sofijom Milošević. Ljubila je Dragana navodno i nogometaše Nemanju Radonjića i Sašu Lukića, pjevača Dadu Polumenta, ali i Veljka Ražnatovića, sina Cece Ražnatović i Arkana.

Slavu je stekla i kao sudionica popularnog reality showa 'Parovi' u kojem se, kako su tvrdili ostali sudionici, upuštala u intimne odnose, a mijenjala je i partnere. Pisalo se i kako je bivšeg srpskog nogometaša Sašu Đanija Ćurčića u showu molila da je poveže s nogometašima.

"Đani, moraš me izvesti u grad, da me upoznaš s nekim nogometašima. To mi treba. Ali, neki za mene, znaš kakve ja volim", govorila je Banić u srpskom realityju, a njezinu izjavu prenio je i srpski portal Mondo.rs.

Njezinom šarmu svojedobno nije odolio ni slavni glumac Johnny Depp koji je pozirao odlično raspoložen sa srpskom misicom, a njihovom fotografijom Dragana se pohvalila na svojim društvenim mrežama. Navodno ju je nagovarao i da zajedno snime film.

Foto: Facebook

U jednom intervjuu za Wannabe magazin izjavila je da otkako je postala punoljetna ne može se obraniti od muškaraca. "Od svoje osamnaeste godine ne mogu se obraniti od ‘jačeg spola‘. Kao dijete sa sela, zaista nisam često odlazila u Beograd. Svakog rujna sam šetala Knez Mihajlovom i kupovala bilježnice s kvadratićima, crtama... Tih prethodnih desetak mjeseci sve je bilo isto, dok se nisam pojavila prije tri godine upravo u Knez Mihajlovoj... Toliko sam pocrvenjela od sramote, da sam trčeći otišla u Ruski car, sjela i zamolila konobara da mi donese čašu vode i kremšnitu. Motala su mi se po glavi sva ta lica koja ne skidaju pogled s mene, mog lica, mojih nogu, moje stražnjice, grudi... Osjećala sam se kao da sam nekome nešto skrivila, a nisam", rekla je tada.

Priznala je da je jedno vrijeme preispitivala svoje seksualno opredjeljenje, a otkrila je i kada je izgubila nevinost.

"Tu se javio taj prvi muško-ženski odnos... Oni su uzdisali i otvorenih se usta okretali za mnom, a ja sam bježala. Moram priznati da su mi se muškarci u tom trenutku gadili. Tih godinu dana do svog 18. rođendana sam mislila da sam lezbijka", priznala je.

Istaknula je i da je nevinost izgubila tek nakon što je postala punoljetna s muškarcem u kojeg je bila zaljubljena preko ušiju. "Toliko sam se zaljubila u njega, da danima nisam jela.... Naravno, pohvalio se svojim prijateljima da sam nevinost izgubila upravo s njim. Ne mogu vam opisati koliko me je to boljelo, samo sam bila neiskvareno dijete sa sela (ljepšeg od Pariza). Završila sam školu i krenula raditi na benzinskoj kao blagajnica. Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su doslovno za mnom. Ostavljali su mi ogromne napojnice, svoje brojeve telefona, a ja sam mislila samo na njega. Dnevno sam znala zaraditi i po 100 eura napojnice, jer su muškarci bili ludi za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se ‘istresli‘. Od naivne i fine djevojčice pretvarala sam se u zvijer", zaključila je Dragana koja je potom svoju manekensku karijeru počela graditi u Parizu.

Podsjetimo, crnogorski mediji pišu kako je ubijeni Vlaović bio član škaljarskog klana, a da mu je u glavu pucao 28-godišnji Srbin koji je nedugo nakon ubojstva i uhićen. Okupljeni su pokušali pomoći ozlijeđenom prije dolaska Hitne pomoći, ali nije bilo spasa. Preminuo je na putu za bolnicu. Postoji sumnja, navode crnogorski mediji kako se radi o mafijaškoj likvidaciji, te profesionalnom ubojstvu. Navodno policija istražuje mogućnost naručenog ubojstva.

