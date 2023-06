Splitski glumac o svojim doživljajima iz Grčke: Za bacanje tanjura Grci kažu da je zapadnjačka izmišljotina

Talentirani splitski glumac Josip Ledina je zahvaljujući ulozi u seriji "Greek Salad", koja se prikazuje na Amazon Primeu, šest mjeseci proveo u Grčkoj i iako je tempo snimanja bio zahtjevan, Josip je svaki slobodan trenutak proveo istražujući Atenu i otoke Miloa i Amorgus na kojima se odvijao dio snimanja.

- Imao sam sreće da sam i snimao na Akropoli, kako je moj lik Zoran kamenorezac, čak sam imao priliku upoznati konzervatore Akropole, kao i što sam u muzeju Akropole učio obrađivati kamen od stvarnih konzervatora. Jako volim povijest, pogotovo grčku i egipatsku, tako da je za mene to bio san snova. Posebno volim na akropoli Karijatide, stupove u ženskom obličju, sada je na Akropoli 5 od 6 karijatida, čini mi se da je jedna u Londonskom muzeju, posebno je srcu draga priča koju Grci pričaju da navečer, kada nikoga nema, Karijatide plaču za svojom šestom sestrom i pokušavaju je pronaći - priča nam Josip u uvodu i ne skriva koliko mu je Atena prirasla srcu.

- Sada već mogu reći da mi je Atena, barem u srcu, drugi dom. Tamo sam boravio tijekom tri godišnja doba: zime, proljeća i ljeta. Snimanje serije je jedan dinamičan proces, nekada sam u tjednu snimao svih šest dana, nekada se znalo dogoditi da imam tri snimajuća dana u tjednu. U tim slobodnim danima istražio sam dobar dio Atene koja je ogromna metropola, Grci su mi rekli da u Ateni, nakon svih migrantskih doseljavanja, neslužbeno živi skoro pet milijuna ljudi, površinom je također ogromna. Svaki slobodan dan sam provodio u dugim šetnjama od sedam-osam sati kako bih upoznao duh i ritam Atene. Osim što je Atena kolijevka europske kulture, ona nudi mnogo više od povijesnog aspekta - živo nam prenosi svoje dojmove i dodaje kako ga je odmah osvojilo luda energija grada koji ne miruje.

- Ulice pune temperamentnih glasnih ljudi i stabala naranči, sunce na svakom koraku, glazba, koncerti. Grci zaista njeguju druženje i zajedništvo, tako na primjer možete vidjeti kako se radnim danom ljudi okupljaju na malim kvartovskim trgovima, svih dobi, djedovi i bake s unucima, mladi, neki sviraju gitaru, neki ponesu zvučnike, na zidiću puno staklenki grčkog piva, pleše se, pjeva. Podsjetilo me to na splitsku Matejušku... Zaista znaju živjeti u trenutku - prepričava nam Josip. Duži boravak u Ateni omogućio mu je i da otkrije mjesta kojih nema u turističkim vodičima i koji zapravo čuvaju pravi duh ovog grada.

- Ako želite vidjeti stvarnu Atenu, lišenu turističke energije, dovoljno je otići samo 20-ak minuta pješke u okolne kvartove centra. Ja sam živio 15-ak minuta od glavnog trga Syntagma u kvartu Pagrati, urbanom kvartu prepunom dobrih restorana i kafića. Od srca svima preporučam restoran Mavro Provato, čuveni atenski restoran koji donosi tradicionalnu kuhinju na moderan način. Osvojili su me ljudi, Grci su srčani, veseli, uvijek spremni pomoći, vole počastiti, spontani su i neposredni. Već nakon prvih tjedan dana života u kvartu, već sam se sprijateljio s konobarima iz kafića, prodavačima u dućanima, znali su mi ime i znali su kakvu kavu pijem. To je već i u Zagrebu postala rijetkost, ali Atenjani se trude biti prisni. Volim putovati i u svakom gradu pokušavam izbjegavati turistička mjesta i vidjeti grad onakvim kakav to zapravo je - oduševili su splitskog glumca njegovi domaćini, a s vremenom i on je postao domaći u Grčkoj, a našim čitateljima preporučio je nekoliko obaveznih lokacija koje valja posjetiti u Ateni.

Foto: Privatni album

- Vašim čitateljima bih preporučio da Atenu posjete u proljeće, idealno sredinom svibnja. Tijekom ljeta, duh grada se gubi u invazivnom turizmu i Atenjani u širokom luku izbjegavaju centar. To apsolutno razumijem, rodom sam iz Splita, i vidim koliko Split ljeti gubi svoj identitet i dušu u cilju zarade od turizma. Obavezne destinacije su, uz mainstream (ulicu Ermou, Monastiraki, Agoru, Akropolu), Nacionalni vrt koji je velika oaza zelenila u samome centru, glavni trg Syntagma i gledati promjenu straže, Panathenaic stadion i to noću, a kao najveću preporuku bih izdvojio brdo Likavitos, sa 230 metra najviša točka u Ateni. Na vrhu brda se nalazi crkvica, kao i nekoliko kafića i restorana. Od tuda se proteže najljepši pogled na cijelu Atenu, njenu grandioznu veličinu, sva brdašca, vidite i Akropolu i more, najljepše je doći pred zalazak sunca, pogledati zalazak i gledati kako pada noć i kako se pale svjetla grada. To morate doživjeti - Josipova je preporuka.

Mediteranska kuhinja Grčke bila je baš po Josipovom guštu, a bogate salate su sastavni dio svakog objeda.

- Grčka kuhinja je sigurno jedna od najzdravijih na svijetu, ali i najukusnijih. Grčka je bogata stokom, nadaleko je poznata njihova janjetina, koja je drugačija od naše jer dodaju dosta začina, feta sir u sezamu s medom, souvlaki, tzatziki umak, razne salate koje su toliko bogate sastojcima da su zaista obrok - takve salate teško da se kod nas mogu naći, fava, humusi, dolme, ma što god da probate, nećete biti razočarani. Obavezno treba posjetiti kultno mjesto za souvlaki Elvis! Ako tamo ne otiđete, kao da Atenu vidjeli niste! Važno je i reći da je Atena grad rooftopova, kafići se nalaze na krovovima i uvijek pružaju novu vizuru grada. Zanimljivo je da Atenjani, uz kavu, najviše piju koktele. U svakom kafiću nudi se oko 50-ak vrsta koktela, dok nisam došao u Atenu nisam ni znao da postoji toliko vrsta koktela. Popiti koktel na nekom rooftopu je obavezno! - kaže Josip.

Vraćamo se kroz priču i na otoke Milos i Amorgos na kojima se odvijao dio snimanja "Greek Salad" u kojem Splićanin igra jednu od glavnih uloga.

Foto: Privatni album

- Milos je nešto najljepše što sam u životu vidio. To je vulkanski otok bijelih stijena a tirkiznog mora, imate osjećaj da ste na nekom drugom planetu. Na Milosu je pronađen kip Afrodite s Milosa, onaj kip koji je u svim knjigama. Amorgos je toliko udaljen od Atene da mu je čak bliže tursko kopno, to je pravi biser jer nije turistički otok, stoga je savršen kako bi iskusili pravi život grčkog otoka. Na njemu sam rentao auto, to je otok koza, pune su ih ceste, klisure, obronci, čak i mjesta uz more. Na Amorgosu je najpoznatiji manastir Panagia Hozoviotissa koji je uklesan u stijeni, kao i nasukani brod. Na Amorgosu je sniman film "The Big blue" Luca Bessona. To je otok s kojeg se prostire samo plavetnilo mora i neba koje se spaja. Kristalne more i plaže ispod planinskih strmoglavih klisura su impozantne - opisuje nam glumac.

Pitamo ga i o arhitekturi Grčke i prepoznatljivim bijelim kućicama niske gradnje te ima li u Grčkoj kao i na našoj obali primjera neobične i ilegalne gradnje.

- Takve bijele kuće su većinom na otocima, na primjer Milos je cijeli u bijelim kućicama. U unutrašnjosti zemlje je sasvim drugačija arhitektura. Što se tiče neobičnih i ilegalnih građevina, čini mi se da smo tu slični, ali da smo čak i nadmašili Grke u tome, nažalost - veli nam.

Jedan od poznatih običaja koji se nalazi u gotovo svim turističkim brošurama Grčke je i bacanje tanjura, pa nas je zanimalo je li i naš glumac bio prisutan tom običaju.

- Moji prijatelji Grci bi se uvijek iznervirali na spomen tih tanjura, kažu da je to zapadna izmišljotina. Ja sam samo jednom vidio razbijene tanjure, na otoku Egini. Kažu da je taj običaj možda moguće vidjeti kod grčke dijaspore. Grci su ponosni na to što su temelj naše civilizacije i ponosni su na to da je Grčka jedna od najljepših zemalja svijeta, ali ih istodobno nervira to što se Grčka prikazuje samo u tom "romantičnom", naivnom tonu. Atena je po mom mišljenju urbana metropola, ništa manje vrijedna od Pariza, Berlina,… Vidio sam plesove zorbu, sirtaki, večere gdje svira kao pratnja bouzuki instrument. Dojmilo me kako slave Uskrs, Grci su pravoslavci i na veliku subotu navečer cijeli grad je prepun svijeća u rukama - govori nam Josip i za kraj dodaje kako je stekao dojam da su restorani i trgovine neznatno skuplje u Grčkoj u odnosu na Hrvatsku i kaže kako tamo nema prevelike razlike u kvaliteti sastojaka (meso, povrće) između skupih i pristupačnih restorana, dok je na našoj obali to rulet.

