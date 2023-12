'Spavala sam u hotelu u kojem je živio Nikola Tesla': Glazbenica otkrila detalje čarobnog putovanja

Moje prvo američko putovanje bilo je još prošle godine kada sam odlučila otići na studentsku razmjenu na četiri mjeseca i iskusiti život izvan Hrvatske te sam se odmah zaljubila u Ameriku. Ona uzrečica "American dream" zaista postoji ako se usudiš prepustiti svim njihovim navikama, kulturi i načinu života te iskusiti što to znači "biti Amerikanac", a vjerujte mi nije nimalo lako! Oni se zaista uvelike razlikuju po kulturi, ponašanju i načinu života, a čak sam prvo vrijeme boraveći tamo odbijala prilagoditi se jer sam previše naviknuta na balkanski mentalitet, ali sam shvatila da tako štetim samo sebi te sam onaj čas kada sam odlučila prihvatiti njihov način života počela uistinu uživati u svakom danu provedenom tamo. Veći dio ljeta živjela sam na otoku Nantucket koji se nalazi blizu Bostona, i gdje američki predsjednik Biden svake godine slavi Thanksgiving. Nakon što sam tamo snimila spot za pjesmu, uputila sam se prema New Yorku gdje sam provela tri tjedna. Samo dok pišem o njemu, već osjećam leptiriće u trbuhu i jedva se čekam vratiti. Mislim da svatko tko je imao priliku posjetiti taj grad može potvrditi da New York ima neku posebnu dušu - govori nam glazbenica Ema Jusić, unuka pokojnog legendarnog gitarista i skladatelja Đele Jusića.

Ova mlada i ambiciozna 24-godišnjakinja na drugom kontinentu snimila je video spot za novu pjesmu koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Na takav hrabri potez - otputovati daleko - odlučila se potpuno sama, a najveća podrška su joj roditelji, glazbeni par Paula i Đelo Jusić Junior, s kojima se svakodnevno čula. Oduvijek je znala da će se baviti glazbom, a do sada je objavila tri singla - pjesme "Dovoljna", "Drugačije je bolje", i "Sami" koja ima snažnu poruku. Jedina je od šestero unučadi pokojnog skladatelja, gitarista, aranžera i dirigenta koja je krenula njegovim stopama, a time možemo zaključiti da zaista jabuka ne pada daleko od stabla. Zagrepčanka koja trenutno završava studij odnosa s javnošću otkrila nam je na koji način planira putovanja i koliko je spontana.

- S obzirom na to da sam ja i inače u životu dosta spontana te često donosim odluke u zadnji čas, što možda i nije baš uvijek bila dobra ideja, ali za Sjedinjene Američke Države je bila najbolja odluka u mom životu! Iako je ipak potrebno malo unaprijed organizirati put u Ameriku zbog vize, a meni je trebala radna viza s obzirom na to da sam imala dosta dogovorenih svirki, ipak je to nekako sve bilo relativno spontano jer do zadnjeg trenutka nisam znala želim li žrtvovati još jedno ljeto i zamijeniti naše divno more za ocean. U Hrvatskoj na ljetovanju provela sam 23 godine, a u Americi tek dvije, tako da odluka nije bila teška. Svoj sam put isplanirala nekih mjesec i pol do odlaska, makar je i to puno za mene jer sam inače više tip koji odluči otputovati negdje 'sutra' - kaže Ema koja nam je u nastavku ispričala i anegdotu o neugodnom i iznenadnom trošku, pa upozorila čitatelje na što trebaju paziti ako planiraju putovanje u ovu daleku zemlju.

- Uz vizu, odnosno ESTU, s obzirom na to da viza više nije potrebna za Hrvate, od dokumenata je potrebna putovnica koja tamo služi i kao osobna iskaznica jer je za njih naša osobna iskaznica nevažeća i definitivno nešto što bih preporučila svima koji putuju na dulji period, a to je zdravstveno osiguranje. Za bilo kakvu iznenadnu situaciju koja zahtijeva medicinsku pomoć, bankrotirat ćete bez zdravstvenog osiguranja. Cijene su izuzetno visoke za bilo kakav pregled, a kamoli pružanje medicinske pomoći. Čak i uz određena zdravstvena osiguranja, morate podmirit neke troškove, ali i dalje su znatno manja od onih bez osiguranja. Primjerice, ja pehist kakav jesam, retainer, odnosno žica na zubima koju imam već sedam godina, nikada nije puknula, čak sam otišla na pregled prije puta kako bih provjerila da je sve u redu i naravno da je odlučila puknuti drugi dan nakon dolaska u Ameriku. Uz cjelokupno zdravstveno osiguranje, popravak žice je koštao 450 dolara, koji sam naravno odlučila preskočiti u nadi da se ništa znatno ne može promijeniti u četiri mjeseca, što i nije - iskrena je ova lijepa glazbenica koju je, čim je kročila na američko tlo, obuzeo neopisiv osjećaj sreće.

- Na trenutak sam se osjećala kao da nasred Times Squarea stoji mala Ema koja mašta otputovati i živjeti u New Yorku jednog dana. I u tom trenutku me obuzela jedna posebna emocija koju nikada neću zaboraviti. New York i ja od prvog dana imamo neku jaku povezanost, a i tko zna, možda ću vam jednog dana pisati intervju iz svog stana u New Yorku - simpatično objašnjava Ema koja je propješačila veliku kilometražu u ovom gradu iz snova.

- New York nije kao i Zagreb. Ako se fokusiramo samo na Manhattan, za skoro svaku od poznatijih lokacija koju želite posjetiti morate koristiti podzemnu željeznicu, ako ne želite biti kao i ja koja sam svakog dana stavljala desetak flastera od žuljeva. Dnevno sam hodala po četrdeset tisuća koraka uz korištenje podzemne. I vjerujte mi, nema tih cipela koje su dovoljno udobne da ne stavite barem jedan flaster na nogu, jer New York je sve samo ne mali grad - priča nam Ema koju je New York oborio s nogu po mnogim pitanjima.

- To je definitivno Times Square, Central Park koji je neopisivo prekrasan i nekako zanimljiv jer je usred centra, prometne buke i ludila. Odjednom se nađete u raju prirode... Bryant park koji ima neki poseban šarm jer su tamo i često organizirani neki manji nastupi, ljudi tamo dolaze na piknik. Nazvala bih to isto još jednom oazom na Manhattanu koji je i ujedno poznat po tome što je upravo Nikola Tesla svaki dan dolazio i hranio golubove. Uz nabrojane stvari, posebno bih htjela izdvojiti spomen 9/11. Iako nesretna pozadinska priča tog spomenika, vjerujem da svatko tko se našao tamo nije zaobišao jednu emociju koja vas obuzme samom energijom tog prostora. Iako je New York poznat po buci, kaosu i gužvi, svaki put kada bih otišla do tog spomenika vladala je nevjerojatna tišina uz zvuk vode koja je dio spomenika. Jedno jako dirljivo mjesto, ali napravljeno na tako divan i dostojanstven način da vrijedi obići i shvatiti koliko je život i svaka minuta života dragocjena - emotivno govori Ema Jusić, već sad zaljubljena u ovaj grad.

Iako je otputovala posve sama, imala je sreću što ondje živi puno njezinih prijatelja Hrvata koji su joj pokazali sve što je "must" za vidjeti. - Uz njih sam upoznala i brojne Hrvate u hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela, koja je dio nadbiskupije New York u središnjem dijelu Manhattana. Tamo smo se svake nedjelje nakon mise družili uz domaće kolače kao što su čupavci, orahnjača, kiflice… Vjerujte mi da nikada nisam bila toliko sretna i zahvalnije što imam pred sobom "naše" kolače, a pogotovo nakon četiri mjeseca života na američkoj hrani. Sretna sam što sam u stalnom kontaktu s puno ljudi koje sam ondje upoznala i vjerujem kako su to, iako kilometrima daleko, doživotna prijateljstva - ističe pjevačica kojoj, iako su se svidjeli Njujorčani, naišla je i na nekoliko mana ovog milijunskog grada.

- New York isto ima mana. Jednu koju bih definitivno izdvojila je smrad. S obzirom na količinu ljudi koji svakim danom prođe Manhattanom, i uzimajući u obzir da je marihuana tamo legalna pa ju mnogi nerijetko konzumiraju 0-24 na ulici, ali i sama nečistoća grada rezultira smradom, koji ponekad zaista postaje neizdržljiv. Uz to, također bih navela skupoću samog grada. Iako sam ondje živjela na otoku koji je izuzetno skup i nekako sam naviknula od početka na visoke cijene smještaja i hrane, mnogi koji tamo žive ili dođu na par dana se žale na zaista visoke cijene - ističe Ema te nam priča da je imala malih problem s prehranom i gastronomskom ponudom New Yorka.

- Zbog zdravstvenih razlog primorana sam se hraniti zdravo, a ondje imam pretek nezdrave hrane. Dosta njihove hrane sadrži puno šećera, umjetnih bojila i rijetko koja namirnica je svježa i prava, a s obzirom na to da sam ja odrasla na zdravoj prehrani i većinom domaćim namirnicama, trudila sam se što češće kuhati, a što manje jesti u restoranima jer jednostavno, kada god bih otišla u restoran, većina stvari na meniju je ili ono što ne jedem, masno i nezdravo, ili salate koje su napravljene s dressingom koje niti volim, niti su zdravi. Ali evo da ne bi bilo da govorim samo negativno, daleko od toga da nemaju neku finu hranu, stvarno sam se u četiri mjeseca najela super stvari. Steakovi su im fantastični i sushi je dosta različit nego kod nas i odličan je. To je recimo nešto što sam najčešće tamo jela, ali što se burgera i pizza tiče, fini su, ali nakon toga trebate pripremiti jedno deset tableta protiv žgaravice. O slatkišima da ne govorim. Jako finih slatkiša imaju, keksi su im prefini i skoro svi deserti u restoranima koje sam jela su bili super, ali vrlo brzo postanete toliko ovisni o tom šećeru jer ga oni u nenormalnim količinama koriste, da vam tijelo jednostavno nakon nekog vremena počne tražit sve više i više. To je nešto što me prošle godine zeznulo jer, unatoč tome što nisam sklona debljanju, nakon Amerike sam morala skidati kile! Ali zato sam ove godine bila na većem oprezu sa slatkišima kako ne bih ponovila istu pogrešku. Kada sumiram sve, nedvojbeno najdraža jela koja sam tamo jela su slatkiši, steakovi, sushi i posebno svoj najdraži "Philly cheesesteak egg rolls", pogotovo u restoranu Brotherhood of Thieves na Nantucketu - govori pa dodaje:

- U New Yorku stvarno imate veliku ponudu smještaja, iako bih osobno preporučila samo hotele (nije baš toliko sigurno da uzimate Airbnb, pogotovo ako nije preko nečije preporuke). Ako dovoljno rano odlučite posjetiti New York, odmah krenite gledati smještaj jer ćete vrlo vjerojatno naići na jeftinije ponude nego kada bi rezervirali u zadnji čas. Postoji puno hotela na Manhattanu koji imaju pristupačne cijene, pogotovo ako putujete u društvu pa dijelite troškove i uzmete veću sobu s više kreveta za više osoba. Osobno sam odsjela u par navrata u par različitih hotela od kojih je jedan u kojem je Nikola Tesla živio i u konačnici i preminuo u njemu, a hotel se zove New Yorker. Nalazi se na 8th Avenue te je također u blizini Bryant Parka koji sam ranije spomenula. I ne zaboravite, u Americi uvijek imate dodatnih neočekivanih troškova, pa tako i u hotelu. Ako mislite da ste sve unaprijed platili, ne dajte da vas to zavara jer gotovo uvijek postoji neki dodatan trošak napisan sitnim slovima u ponudi - priča nam Ema Jusić.

Našim je čitateljima udijelila i nekoliko korisnih savjeta ako se odluče posjetiti ovaj uzbudljivi grad. - Odaberite udobnu obuću, odijevajte se slojevito, obavezno kupite dezinficijens, budite na oprezu s vremenskom prognozom, i čuvajte se kradljivaca u podzemnim željeznicama - zaključuje ova mlada umjetnica koja će uskoro ponovno posjetiti svoj drugi dom - Sjedinjene Američke Države.

