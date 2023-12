Slavni glumac optužen zbog opasnog prijestupa: Drugi su umirali zbog takvog ponašanja

Legendarni glumac Pierce Brosnan koji je inače poznat po ulozi Jamesa Bonda čeka suđenje u Wyomingu zato što je navodno zalutao u 'osjetljive' i opasne zaštićene termalne izvore u Nacionalnom parku Yellowstone. Prema sudskim dokumentima podnesenim prošlog utorka, skrenuo je s dopuštene staze i pokušao izbliza pogledati termalne vode, time je optužen za pješačenje u termalnom području i kršenje zabrane. Na sudu bi se trebao pojaviti 23. siječnja 2024. godine.

The Mammoth Terraces su popularni dio Yellowstonea, stalno mijenjaju boju i aktivnost. Savezna pravila propisuju da posjetitelji nacionalnih parkova moraju ostati na određenim šetnicama. Izlazak sa šetališta kažnjiv je do šest mjeseci zatvora i novčanom kaznom oko pet tisuća dolara. Ovaj 70-godišnji glumac samo je jedan od turista koji su prekršili pravila u parku. Najmanje 22 osobe preminule su od opeklina koje su zadobile na izvorima i gejzirima Yellowstonea. Među njima je i Colin Nathaniel Scott, za kojeg se smatra da se otopio u vrućoj kiseloj vodi 2015. nakon što je napustio šetnicu u parku Norris Geyser Basin u potrazi za mjestom kako bi se okupao. Inače, temperature vode na ovim područjima penju se i do 72 Celzijusova stupnja.

Podsjetimo, slavni irsko-američki glumac je krajem 2022. postao djed malenog Jaxxona koji je po majci inače Hrvat. - Jaxxon Elijah Brosnan, rođen u 15:06 12. 11. 2022.… Blagoslov tebi, moj najdraži unuče, dobrodošao. Čestitam dragi moji Sean, Sanja i Marley. Mir s vama – napisao je glumac na društvenoj mreži Instagram. Njegov sin Sean Brosnan oženio je Hrvaticu Sanju Banić, čiji su roditelji podrijetlom iz zadarskog područja, a Sanja je rođena u New Jerseyju. Bavi se filmskom produkcijom, a iza sebe ima rad na nekoliko popularnih naslova. Za Sanju Banić kažu kako odlično priča hrvatski, kao i da je, prije negoli je postala producentica, radila kao manekenka, a potom i glumica. Danas se osim produciranjem, bavi i fitnessom i plesom.

Sean, koji je također glumac, i ona vjenčali su se 2014. godine, a prije Jaxxona dobili su djevojčicu Marley May, koja je prava mezimica djeda Piercea. Brosnan je Seana dobio sa suprugom Cassandrom, koja je umrla prije 30 godina od raka jajnika. Tada je Sean imao samo osam godina. Glumac Pierce je 2022. godine s drugom suprugom 60-godišnjom Keely Shaye Smith proslavio 21. godišnjicu braka.

