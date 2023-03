Slavna glumica podvrgla se bizarnoj terapiji: ‘Prilično čudno, da. Ali bilo je od velike pomoći‘

Glumica Gwyneth Paltrow (50) gostovala je u podcastu "Art of Being Well" i otkrila kako najčudniji wellness tretman koji je ikada isprobala rektalna terapija ozonom.

- Koristila sam terapiju ozonom, rektalno. Mogu li to reći? Prilično je čudno. Prilično je čudno, da. Ali bilo je od velike pomoći - kazala je oskarovka koja je na terpaije počela ići kada je njenom ocu dijagnosticiran tumor. Počela je istraživati ​​povezanost zdravlja i hrane koju jedemo.

- Počela sam shvaćati da mora postojati veza između onoga što jedemo i čemu smo izloženi, i kako se to izražavalo kroz bolest. I tada sam počela istraživati ​​što god sam mogla. Razgovarati s ljudima. Razumijevanje veza između toksina iz okoliša, raka... što je dovelo do stvaranja bolesti u našoj kulturi - rekla je o počecima svog wellness putovanja.

Oskarovka je otkrila i da je konzumirala ketonska pića u sklopu wellnessa. Paltrow je primijetila da pića imaju okus kao "benzin od višnje".

- Pijem ga sa zelenim čajem popodne. Ima prilično loš okus. Jedva pijem alkohol nakon što mi je dijagnosticiran Covid-19. Bila je to duga godina s jako malo alkohola, mislim, tu i tamo sam popila gutljaj, ali vrlo rijetko - rekla je glumica.

Podsjetimo, slavna glumica već 18 godina nije prihvatila glavnu ulogu u filmu. Iako je u glumačkim vodama nema kao prije, u medijima je jako često jer je godinama posvećena svojem poslovnom carstvu 'Goop'.

Priznala je, glumi se više ne želi vraćati. Zbog prečestih snimanja jednostavno je 'pregorjela'.

- Dok sam aktivno glumila, u jednom trenutku zaista sam pregorjela. Kada je karijera krenula, snimala sam tri do pet filmova godišnje.

Tijekom tog perioda došla sam do točke u kojoj mi je bilo problematično odraditi čak i najmanje stvari poput šminke, popravka frizure na snimanju, samog dolaska na set... Nisam znala kako ću sve to podnijeti - priznala je.

Kako je rekla, na snimanju svog zadnjeg filma u kojem igra glavnu ulogu, osjetila je da je to - to.

- Zadnji film u kojem sam bila glavna zvijezda bio je 'Proof'. Tada sam bila trudna s kćeri i u jednom trenutku shvatila sam da je to - to. Da više ne mogu, da je bilo dosta. Imala sam jake jutarnje mučnine i dnevno pet stranica monologa. Kada sam dobila kćer, znala sam da ću uzeti veliku pauzu. I nikada kasnije nisam prihvatila glavnu ulogu ni u jednom filmu - objasnila je.

Otkrila je da joj taj svijet nimalo ne nedostaje te da se potpuno posvetila djeci i svojoj tvrtci. Glumica ima dvoje djece koje je dobila u braku s pjevačem Chrisom Martinom s kojim se 2014. godine i razvela. Trenutno je u braku s producentom Bradom Falchukom, a s bivšim suprugom je i dalje u dobrim odnosima, baš kao sa svim svojim bivšima, poput Brada Pitta s kojim je jedno vrijeme bila zaručena.

