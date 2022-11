Sjećate li se zvijezde hit serije 'Melrose Place'? Slamao je ženska srca 90-ih, a onda se povukao iz glume

''Melrose Place'' bila je jedna od najpoznatijih tinejdžerskih sapunica devedesetih, a s emitiranjem je krenula u srpnju 1992. godine kao nastavak popularnog ''Beverly Hillsa 90120''. Iako je serije tijekom godina mijenja glumačku postavu, brojni glumci slamali su ženska srca, a među njima je svakako bio i Andrew Shue koji je u seriji utjelovio Billyja Campbella koji je bio zaljubljen u Alison Parker (Courtney Thorne- Smith).

Andrew je u seriji neostvareni pisac, a zanimljivo je kako nije bio prvi izbor za ovu ulogu, iako ga je upravo ova serija proslavila. Shue je bio drugi izbor, ali nakon što su svi uočili sjajnu kemiju na ekranu, došao je na drugu audiciju.

-Prvo su uzeli drugog glumca, no nije im se svidio njegov odnos s Alison, glumio je da ga je teško dobiti, pretpostavljam. Otpustili su ga i obavili hitan casting- otkrio je glumac u razgovoru za ''The Morning Show''. Inače, Andrew dolazi iz glumačke obitelji. Njegova sestra Elizabeth Shue glumila je u filmovima 80-ih među kojima su ''Koktel'', ''Povratak u budućnost'' i ''Napuštajući Las Vegas''.

Foto: Youtube Screenshot Osim glume, oboje su bili strastveni ljubitelji sporta, a Andrew je bio vrlo dobar nogometaš. Zanimljivo je kako je za vrijeme emitiranja serije igrao za nogometni klub Los Angeles Galaxy za koji je kasnije igrao i David Beckham. Njihova braća William i John također su bili uspješni sportaši, a obitelj je 1988. godine zadesila tragedija. Naime, Will je poginuo u nesreći.

-Kad je Will preminuo, naš svijet je stao. Nakon tog strašnog gubitka sve vam se promijeni u životu i nađete se u nekom praznom prostoru. Osjećate s jedne stane da ništa više nije važno, a a s druge strane slobodno baš zato što ništa nije važno- rekao je glumac.

Također, glumac je u jednom trenutku preselio u Afriku kako bi podučavao matematiku i igrao nogomet. Iako dolazi iz poznate obitelji, glumac je otkrio kako mu je uloga u popularnoj seriji otvorila brojna vrata.

-Novac je bio dobar dok ga je bilo. Najbolji dio je to što je taj posao promijenio moj pogled na ono što je moguće i tiče se razmišljanja o tome kako možete utjecati na stvari na nacionalnoj razini. Sada mogu nazvati gotovo bilo koga u Bijeloj kući, u tvrtkama ili u medijima. Imam pristup svima samo zbog blesavog svijeta zabave i načina na koji ljudi reagiraju na njega. Dao mi je zapravo ogromnu priliku da radim sve što stvarno želim- rekao je Andrew.

Foto: JM11 Breast Cancer Research Foundation Luncheon - Arrivals "n"nBreast Cancer Research Foundation (BCRF) New York Symposium & Awards Luncheon held at the NY Hilton Hotel - Arrivals."n"nFeaturing: Andrew Shue, Amy Robach"nWhere: New York, New York, United States"nWhen: 25 Oct 2018"nCredit: Joseph Marzullo/WENN.com"n"n**No Contact Music** JM11 /WENN/PIXSELL Prvu suprugu, cvjećaricu Jennifer Hageney upoznao je za vrijeme snimanja serije. Zajedno su dobili tri sina, no razveli su se 2008. Dvije godine kasnije oženio je sadašnju suprugu Amy Robach, suvoditeljicu emisije ''Good Morning Show''.

Andrew se povukao iz glume, a danas je suosnivač neprofitne organizacije DoSomething koja potiče mlade na društvene promjene. Također, suosnivač je i američke društvene mreže CafeMoma. Bavi se i aktivizmom na području politike i društva. Kako je sam otkrio, ne žuri se vratiti na male ekrane, a pred kamerama je samo ako promovira neki svoj projekt.

-Znate što, svijet se promijenio. Mislim da je danas mnogo teže biti slavna osoba- zaključio je glumac.

