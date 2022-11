Dio gledatelja nezadovoljan pobjednikom: 'Čapu su od početka favorizirali i trenerica i cijela produkcija'

Obožavatelji showa 'Život na vagi' sinoć su imali priliku gledati finale šeste sezone. Natjecatelji su jučer pokazali kako su usvojili životne promjene te kako danas izgledaju, a otkrilo se i tko je odnio pobjednu među finalistima i nefinalistima.

Nagradu od 50.000 kuna za nefinalista koji je skinuo najviši postotak odnio je Dalibor Kujundžić. Dajo je u show ušao s 158,6 kilograma, a danas ima 90 kilograma! Izgubio je 68,6 kilograma, što je 43,3% tjelesne mase. Josip Čapo, nekadašnji kapetan plavog tima, slavio je među finalistima te kući odnio novčani iznos od 150.000 kuna. Čapo je na prvom vaganju imao je 172 kilograma, a u finalu je imao 93,7 kilograma, što znači da je skinuo čak 78,3 kilograma odnosno 45,5 posto tjelesne mase.

- Skinuo si težinu jednog čovjeka, kazala mu je voditeljica Marijana Batinić u nevjerici. Svoje dojmove o Josipovom rezultatu i čestitke pisali su i obožavatelji na društvenim mrežama.

- Zasluženo pobijedio, ali ove godine su svi kandidati bili odlični. U prošlim sezonama oni koji bi prvi ispali, ne bi baš skidali vani puno, a ovdje nema nikoga tko je skinuo manje od 20 posto tjelesne mase! A najviše me iznenadio Luka koji je prvi ispao i došao s onakvim rezultatom! Oni su si promijenili živote! I ne znam kako još ima ljudi koji misle da je ovo nezdravo – poručio je jeda gledatelj svoje dojmove.

- Čestitke, potpuno zasluženo! Čestitke i ostalim kandidatima na odličnim rezultatima! To je životna bitka! – dodala je druga osoba.

Foto: Facebook screenshot No, bilo je i onih koji nisu zadovoljni pobjednikom. Dio gledatelja smatra da je Roko trebao pobijediti.

- Čapo je od početka favoriziran od strane trenerice Maje i cijele produkcije… Roko je zaslužio pobjedu - poručila je jedna osoba.

- Iskreno, nisam oduševljena pobjednikom. Sve to stoji, on se od početka trudio, borio i uspijevalo mu je, ali evo i ostali su dokazali isto to. Voljela bih da je Roko uzeo glavnu nagradu, momak je čudo – pisali su.

