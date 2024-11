Sanja, Marinko i Zec u punoj Areni pokazali zašto su Novi fosili bend ljubavi i sreće

Novi fosili, bend koji je osnovan prije punih 55 godina jedna je od rijetkih domaćih grupa koja ima publiku od 7 do 77 godina. To se najbolje vidjelo na večerašnjem koncertu u zagrebačkoj Areni, na kojoj je bezvremenske hitove Fosila pjevalo 12 tisuća ljudi. Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Colnago izveli su čak 38 pjesama iz bogate pjesmarice Novih fosila. Nakon instrumentalnog uvoda s "Pjevaju šume", prva pjesma koju su izveli bila je "Da te ne volim", uz mažoretkinje. Uslijedile su "Šuti moj dječače plavi" i "Košulja plava", uz koju su se u publiku spustili baloni s Dinamovim obilježjima.

- Uvijek je frka pjevati u našem Zagrebu, rekla je Sanja Doležal na početku i zamolila publiku da ako već objavljuju njihove fotografije snimljene pametnim mobitelima, provuku ih kroz filtere. Ova proslava 55 godina Novih fosila nije mogla proći bez gostiju. Sestre Palić pjevale su "7 dugih godina", a na pjesmi "Djeca ljubavi" pridružila im se Sanja.

- Kada su Zeca prije 50 godina pitali hoće li svirati u Fosilima, rekao je da on ne svira kuruzu, rekla je Sanja za kolegu iz benda koji je nakon toga otpjevao neke od poznatih pjesama Fosila za najmlađe poput "Suzi" i "Sanja". Neizbježna je bila i još jedna uspješnica tekstopisca Marija Mihaljevića - "Valentino i Renato". Na velikom ekranu tada se pojavio osnivač Novih fosila, pokojni Slobodan Momčilović Moka i rekao "Dragi prijatelji, sada slijedi naša najbolja pjesma", najavivši pjesmu "Ja sam šef", koju je pjevao Marinko Colnago.

- Veliki mi je blagoslov raditi ono što volim i to s ljudima koje volim, kazala je Sanja prije nego je sa Zecom otpjevala jednu od najljepših pjesama Novih fosila "Ljubav koja nema kraj". Drugi gosti na koncertu bili su Šomi i Đimi iz grupe Neki to vole vruće, koji su dobro rasplesali Arenu uz hitove "Jeans generacija", "Kakva noć" i "Bojler". Sanja se uz Rajkovu i Popovu "Tonku" prisjetila i svih autora koji su pisali za Fosile - Dee Volarić, Zrinka Tutića, Marija Mihaljevića, Steve Cvikića i Drage Britvića. Bio je tu uvod u neke od najvećih hitova Fosila, koje je pjevala cijela dvorana - "Najdraže moje", "Čuješ li me jel ti drago", "Nikad više staro vino", "Reci mi tiho tiho" i "Kad naš brod plovi".

- Puno ljudi je prošlo kroz Nove fosile i svatko od njih ostavio je svoj trag. Dopustite da se sljedećom pjesmom prisjetimo najvećeg, Rajka Dujmića, rekla je Sanja prije nego sa na ekranu pojavio pokojni Rajko Dujmić u spotu za bezvremensku "Milenu". Bio je to definitivno najemotivniji trenutak večeri. Novi gosti na sceni bili su zli bubnjari, koji su najavili pjesmu "Ispod mjeseca boje trešanja", uz koju smo se prisjetili još jednog pokojnog Fosila, Nenada Šarića Brade. Prije kraja prvog dijela koncerta zaplesali smo uz "Dobre djevojke", "Ja sam za ples" i "Za dobra stara vremena". Nakon dugotrajnog plesa uslijedio je bis i prisjećanje na Đurđicu Barlović uz pjesmu "Samo mi se javi". Čuli smo još i "Neveni žuti", "Bilo mi je prvi put" i "E da si barem noćas ovdje", te za sam kraj još jednom "Za dobra stara vremena", koju su sa Sanjom, Marinkom i Zecom pjevali svi gosti, ali i 12 tisuća ljudi u Areni. Tako smo se u najvećoj hrvatskoj dvorani na najbolji način oprostili od najvećeg hrvatskog pop benda svih vremena, benda ljubavi i sreće, kako ih je nazvao Mario Mihaljević u njihovoj biografiji.