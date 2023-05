Sanja Doležal prisjetila se supruga koji je preminuo prije 11 godina

Glazbenica Sanja Doležal (59) prisjetila se jedne od najbitnijih osoba u svom životu. Naime, Sanja se prisjetila svog supruga Nenada Šarića koji je preminuo prije 11 godina.

- Neno, 10.10.1947.- 03.05.2012 - napisala je Sanja uz fotografiju supruga, a u komentarima su joj brojni ostavili poruke. 'Vrijeme leti, a stoji', '11 godina je već prošlo', 'Zar već toliko?', pisali su.

Inače, bivši bubnjar 'Novih fosila' je preminuo u 65. godini od posljedica moždanog udara u Općoj bolnici Karlovac. Posljednji ispraćaj na zagrebačkom Mirogoju bio je na Sanjin 50. rođendan. U braku su bili od 1993. godine, a zajedno su dobili sina Luku i kćer Leu.

- Prvih godina nakon suprugove smrti teško mi je padao Božić. Sada više ne, jer vjerujem da bi naši voljeni željeli na našim licima vidjeti osmijeh. Nene se sjetim svaki dan, naravno, a najzahvalnija sam na ljubavi koju smo proživjeli i na djeci koju smo zajedno odgojili - rekla je Sanja ranije u jednom intervjuu.

Podsjetimo, Sanja je nedavno s također bivšim članovima 'Novih fosila' Marinkom Colnagom (80) i Vladimirom Kočišem-Zecom (74) nastupila u Lisinskom i u Kanadi.

Inače, bivši bubnjar Novih fosila moždani udar doživio je u njihovoj vikendici na Mrežnici. Tamo je ostao nakon proslave Praznika rada s namjerom da pripremi supruzi iznenađenje za rođendan, Sanja u Donjem Zvečaju je nakon njegove smrti često boravila, a ova kuća joj je postala i stalni dom. Kako je ispričala gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma", njena kći Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama im ne mora stalno biti pri ruci i zato je Sanja odlučila sve više boraviti u svojoj oazi mira na Mrežnici. Obrađivanje vrta postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako su joj ove godine uspjele rajčice i imala je jako dobar urod s krastavcima, dok s tikvicama i nije pobrala baš takav uspjeh.

– U mom je malom mjestu slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo kad prošećem selom obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac, svašta se nađe u mom vrtu – ispričala je Sanja gostujući u emisiji kod voditeljice Barbare Kolar jednom prilikom.

VIDEO Kći Nede Ukraden: Stan koji dijelimo je toliko velik da se moramo dozivati mobitelima