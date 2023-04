Sanja Doležal: Imam bora, imam viška kila, ali ni ne nastojim izgledati kao da imam 25 godina

Glazbenu karijeru Sanja Doležal (59) je započela 1981. godine kao članica zagrebačke pop-rock skupine 'Prva ljubav', a potom i kao dio Novih fosila s kojima nas je predstavljala na Euroviziji 1987. godine s pjesmom 'Ja sam za ples', a hitove ovog mnogima omiljenog benda Sanja će zajedno s Vladimirom Kočišem i Marinkom Colnagom zapjevati u Lisinskom na koncertu koji će održati 18. travnja.

- Danas se više nego ikad veselimo probama i koncertima. Ne nastupamo puno, pa nam je svaki odlazak na koncert kao maturalac. Spoham piceke ako idemo dalje na put, sjednemo u kombi i blebećemo o dobrim starim vremenima. Koncertima se jako veselimo jer je taj osjećaj dijeljenja emocija s publikom zaista neopisiv. - priča pjevačica u razgovoru za T portal i prisjeća se i svog prvog honorara te na što ga je potrošila.

- Od prve turneje s Fosilima u Sovjetskom Savezu kupila sam polovni auto, mali crveni, koji se raspao nakon nekoliko mjeseci. (smijeh) - kaže Sanja čijem se mladolikom izgledu mnogi dive i žele otkriti tajnu. Pjevačica kaže kako sigurno dio zasluga pripada genetici.

- Ako kažem da je stvar u genima, nitko mi neće vjerovati. Ali zaista, moj tata će uskoro napuniti 84 godine, a ima lice kao beba. Imam bora, imam viška kila, ali ni ne nastojim izgledati kao da imam 25 godina, jer to zaista nije moguće. Dobro se osjećati i prihvatiti godine, mislim da je to tajna. Naravno, nastojim paziti na sebe, mackati se kremicama, ali ne preskupim, dosta spavati i što više vremena provoditi u prirodi, bez šminke. - otkriva pjevačica koju možete gledati i u predstavi "Ljubav, gubitci i moda" te u IN Magazinu gdje ima svoju novu rubriku "Iskreno sa Sanjom" u kojoj poznate i nepoznate osobe razgovaraju o brojnim temama i pred kamerama ogole dušu.

- Mislim da ljudi znaju da nisam tip koji provocira i vrijeđa. Otvoreno i iskreno možemo razgovarati o bilo kojoj temi, te svakako poštivati tuđa iskustva i razmišljanja. Mnoge od gostiju osobno poznajem, vjeruju mi i to je svakako najjači adut zbog čega pristaju doći i razgovarati o temi - rekla nam je nedavno Sanja.

