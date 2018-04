Sanin iz grupe Silente o 'raspadu' benda i što su radili u pauzi

Tibor Karamehmedović, Sanin Karamehmedović, Ivuša Gojan, Doris Kosović i Šimun Končić članovi su dubrovačkog benda Silente koji ima fanove koji ga pobožno prate. Razgovarali smo sa Saninom Karamehmedovićem koji nam je objasnio okolnosti stanke benda, pričao o novim pjesmama i odnosu s kolegama.

Silente se opet okupio nakon dvije godine. Zbog čega ste se razišli, i koji je razlog ponovnog okupljanja?

Silente se nikad nije razišao. Tibor je napustio bend i glazbenu scenu i sve što ima veze s time. Ostatak je benda stao da popravi stvari koje nisu bile dobre i razmišljao što će dalje. Nismo dali nijednu izjavu. Od svakakvih priča i riječi o našem “raspadu” ništa nije došlo s naše strane. Ne znam otkud to. Pročitao sam i teorije da je to bilo inscenirano i da je sve zapravo medijski trik. Nisam znao bih li se smijao ili plakao? Ako Silente ne radi, nema što reći jer mi osim naših pjesama malo toga znamo i malo što možemo objasniti. Što se mene tiče, to i jest razlog okupljanja, pjesme i materijal koji smo imali te potreba i hrabrost da stanemo iza njih. Jednog dana stigla je poruka od Tibora: “J**** sve, ajmo raditi.”

Što ste vi radili u razdoblju do ponovnog okupljanja? Je li vam nedostajala pozornica?

Svi su ostali uz glazbu na svoj način. Ja sam imao veliki problem s pisanjem novih stvari. Opterećivao me nedovršeni album, i pisao sam jako loše. Kao da vučem neki uteg. Svi su imali takve neke probleme, svatko se s tim nosio kako zna. Mene Silente čini boljim likom i boljim autorom. Što god da bude, sad mi je lakše raditi i veselim se novom materijalu.

Izdali ste novu pjesmu, “Falange”. Tko je potpisuje i spremate li novi album?

Od veljače 2018. objavili smo tri pjesme. “Falange”, “Nađi nekog poput njega” i “Krvoloci”. To su tri pjesme s albuma “Malo magle, malo mjesečine” koji će izaći pred ljeto. Autori smo ovih pjesama Tibor i ja. Cijeli materijal snimili smo u 12. mjesecu u Morris studiju u Zagrebu. Za razliku od prošla dva albuma gdje nam je producent bio Nikša Bratoš, ovaj put producent je Tibor.

Koje nastupe planirate u skorije vrijeme?

Samo jedan nastup. Krajem godine. Za dalje ne znam. Sad smo fokusirani na album. Svaki ćemo tjedan objavljivati po jednu pjesmu sve do same objave albuma koji će sadržavati i do tada neobjavljene pjesme. Nakon toga stajemo.