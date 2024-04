Sandru Kulenoviću idol je Mandžukić, a za savjete uvijek prvo pita roditelje i brata

Sandro Kulenović (24) istaknuo se kao heroj Dinama u polufinalnoj utakmici Kupa, a već je u 14. minuti zabio gol za vodstvo plavih. Naime, nakon što je Petković slomio Hajdukovu obranu i zapucao, a Kalinić obranio, Kulenović se našao na odbijenoj lopti te zabio za vodstvo Dinama i tako se istaknuo. Mladi Sandro mnogima je poprilično nepoznato lice, a u Dinamo se vratio 2023. godine nakon što je bio na posudbi u Lokomotivi. Osim toga, na popisu klubova u kojima je igrao su i: Rijeka, poljska Legia, Juventus te Zagreb. O privatnom životu ovog mladog nogometaša također se ne zna puno, a ono što je u intervjuu iz 2020. godine otkrio jest da mu je idol Mario Mandžukić te da izrazito cijeni svoju obitelj.

- Mandžukić je moj najdraži igrač, moj idol. Po nekim karakteristikama smo slični, no nastojim biti svoj, ali usporedbe s njim mi imponiraju i nadam se da ću se što prije pokazati u najboljim izdanjima - kazao je Kule tada te istaknuo da je razlika i to što je on izrazito veselog karaktera. Nogometaš iz zagrebačkog kvarta Travno tada je istaknuo i da za sve savjete u životu prvo pita obitelj.

- S roditeljima i bratom se najviše savjetujem. S tatom i bratom puno pričam o nogometu i utakmicama jer i oni su u nogometu, tata je igrao, sad je trener, brat još igra. A o životnim lekcijama najviše s mamom - rekao je te istaknuo da mu se čini da je izrazito talentiran za jezike jer je tijekom kratkog razdoblja u Italiji i Poljskoj brzo progovorio jezik.

- Nakon tri mjeseca sam naučio poljski i to prilično dobro. Očito sam talentiran za jezike, kad sam bio u Juventusu, nakon četiri mjeseca pričao sam talijanski, dobro govorim engleski - pojasnio je.

Sandro je aktivan i na Instagramu gdje uglavnom prevladavaju obiteljske fotografije i one s terena. Nađe se tu i pokoja s putovanja, no nikada ne otkriva tko je s druge strane kamere. Prati ga skoro 20.000 ljudi.

