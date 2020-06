RTL- ova voditeljica tvrdi: Suprug i ja se svađamo, a živce gubim čitajući mišljenja na Facebooku

RTL-ova producentica i voditeljica Antonija Blaće uskoro će proslaviti petu godišnjicu braka sa suprugom Hrvojem Brlečićem.

Lijepa voditeljica donedavno je zbog situacije s koronavirusom iz vlastitog doma vodila zabavni kviz '10 pitanja', a sad je već spremna na povratak na posao. Blaće je otkrila da se ona i suprug unatoč skladnom braku ipak ponekad posvađaju.

- Normalno da se posvađamo, ali to vam je presmiješno gledati jer se usred svađe pogledamo, budemo smiješni sami sebi jer se sad kao nešto prepiremo, počnemo se smijati, izljubimo se i nastavimo raspravu, samo bez svađanja. Jesmo, ja se i osjećam kao da sam u dream teamu -kazala je za tportal.

Osvrnula se i na negativne komentare, te otkrila što ju može izbaciti iz takta.

- Živce redovito gubim čitajući mišljenja na Facebooku koja me zapravo ni ne zanimaju, jer jedva da me i moje mišljenje zanima. Vijesti i politika dodatno me 'iznerede'. Smirim se pukim protokom vremena. Ode samo od sebe - otkrila je Antonija.