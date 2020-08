"Reci, Johnny, ja muškarac žrtva sam obiteljskog nasilja, i vidjet ćemo tko će ti povjerovati"

Reci svijetu, reci im... Ja Johnny Depp, muškarac, ja sam žrtva obiteljskog nasilja. Reci im to i vidjet ćemo koliko će ti ljudi vjerovati ili stati na tvoju stranu. Tim je riječima američka glumica i model Amber Heard zaprijetila svom suprugu Johnny Deppu u jednom od navodno snimljenih telefonskih razgovora kada im je već propao jednogodišnji brak koji je bio puno kraćeg vijeka od mučne borbe koja je uslijedila i još traje. Amber Heard je, naime, 2016. godine optužila Johnnyja Deppa za zlostavljanje pa, iako je on od početka tvrdio da je ona psihički i fizički zlostavljala njega, uistinu mu tada to nitko nije povjerovao.

U jeku #MeToo pokreta Depp je instantno dobio etiketu "zlostavljača", a zbog obiteljske je drame ostao bez brojnih angažmana pa tako i svoje najpoznatije uloge Jacka Sparrowa u franšizi "Pirati s Kariba". Najpoznatiji svjetski pirat tada je započeo dugogodišnju pravnu borbu da dokaže nevinost, a vrhunac bitke se odigrava ovih dana u Londonu, gdje se održava suđenje. Upravo je na iznošenju dokaza javnost zaprepastila činjenica da uistinu postoje dokazi o zlostavljanju Deppa te da cijeli slučaj možda nije onakav kako se isprva činilo. Veze s poznatim glumicama Kronologija trenutačno najvećeg hollywoodskog skandala počinje 2009. godine kada su se Johnny Depp i Amber Heard upoznali na snimanju filma "Portorikanske noći: dnevnik opijanja". Heard je tada bila praktički na početku karijere s nekoliko naslova iza sebe, a Depp je bio već proslavljeni glumac, miljenik i blizak prijatelj redatelja Tima Burtona, s kojima je surađivao na filmovima "Edward Škaroruki", "Ed Wood", "Sanjiva dolina", "Charlie i tvornica čokolade", "Sweeney Todd: Đavolji brijač Fleet Streeta".

Svojedobno se ubrajao među najbogatije i najomiljenije glumce Hollywooda, tri je puta bio nominiran za nagradu Oscar te je jednom odvojio Zlatni globus. Malo je tko pomislio da će ovaj glumački dvojac započeti vezu, a kamoli da će ona prerasti u najveći hollywoodski skandal desetljeće poslije. Depp, koji je iza sebe imao već brak s vizažisticom Lori Anne Allison te veze s poznatim glumicama i modelima poput Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winone Ryder i Kate Moss, bio je u vezi s Vanessom Paradis kada je upoznao Amber Heard. Paradis je bila Deppova najdugovječnija ljubav te su zajedno bili od 1998. do 2012. godine. U gotovo 15 godina zajedničkog života dobili su i dvoje djece, kćer Lily-Rose i sina Johna Christophera, no ljubav je ipak puknula, a šuškalo se kako je jedan od razloga upravo Amber Heard. Štoviše, Depp je odmah nakon objave prekida s Paradis počeo hodati s 23 godine mlađom Heard, koja je baš u to vrijeme prekinula s djevojkom Tasyom van Ree. Treba istaknuti kako se tijekom iznošenja prljavog rublja posljednjih godina saznalo i kako je Amber Heard u vezi s poznatom fotografkinjom 2009. godine bila privedena zbog nasilja u obitelji. Heard i van Ree gadno su se posvađale na međunarodnom aerodromu Seattle-Tacoma. Amber je tada navodno snažno primila Tasyu za ruku, a potom ju je i udarila, zbog čega je intervenirala policija.

S druge strane, Vanessa Paradis odlučno brani svoga bivšeg partnera u trenutačnoj pravnoj trakavici. - Poznajem Johnnyja više od 25 godina, od toga smo bili zajedno 14 i odgojili smo dvoje djece. Tijekom svih tih godina Johnny je bio drag, pažljiv, velikodušan i nikada nije bio nasilna osoba ni otac. Nikad nije bio nasilan ni silovit prema meni - izjavila je Vanessa Paradis, a u obranu oca stala je i njegova sada već 21-godišnja kći. - Moj je otac draga i voljena osoba. Nije bio ništa drugo nego divan otac meni i mom mlađem bratu. Svi koji ga poznaju rekli bi isto - riječi su Lily-Rose Depp, a u glumčevu su korist svjedočile i neke od njegovih bivših partnerica poput Winone Ryder, s kojom je hodao 90-ih, koja je izjavila kako "nikad, ali baš nikad" nije bio nasilan prema njoj. Nema kraja trakavici Iako je veza Johnnyja Deppa i Amber Heard bila sasvim suprotna te su nekoliko puta burno prekidali, novinari su 2014. godine ipak uočili da je počela nositi zaručnički prsten. Fatalni dvojac vjenčao se u veljači 2015. godine na intimnoj ceremoniji održanoj u zajedničkom domu u Los Angelesu, a potom su zavjete izmijenili na Deppovu privatnom otoku na Bahamima, gdje su napravili svečanost. Prve glasine o razvodu pojavile su se samo dva mjeseca poslije, a kao navodni razlog navodila se glumčeva narav, ali i ovisnost o alkoholu. Kako bi ih demantirali, par je organizirao zajedničko putovanje u Australiju, no sada je na suđenju Depp iznio dokaze da ga je upravo tamo Heard ozbiljno fizički napala.

Razbijajući i bacajući boce, navodno mu je odrezala prst na ruci te mu je zatim ugasila cigaretu na obrazu, zbog čega je završio u bolnici. Heard je pak izjavila da si je Depp sam u napadu bijesa odrezao vrh prsta te da ga je zatim umočio u tintu te mješavinom krvi i boje na ogledalu napisao "Billy Bob, aludirajući na slavnog glumca Thorntona s kojima ga je supruga navodno varala. Njezin je odvjetnik pak rekao kako su optužbe protiv njegove klijentice "apsurdne, uvredljive i kategorički neistinite". Da Depp nije dobio otkaz samo zbog skandala nego i zbog vlastite naravi, poručili su pak iz produkcijske kuće Disney, koja je imala problema zbog rušenja ugleda, ali i zbog Deppova kašnjenja na set, pijančevanja i neurotičnog ponašanja. Heard je u konačnici bila ta koja je točno godinu dana poslije, u svibnju 2016., podnijela zahtjev za rastavu braka te je pritom od suda tražila da se Johnnyju Deppu odredi zabrana prilaska. To je i postigla, no sud je odlučio proglasiti obostranu zabranu prilaska zbog nasilja, čemu se Heard usprotivila. Ona je na sudu pokazala fotografije na kojima se vide modrice na njezinu licu, rekla je kako joj je pijani glumac tijekom svađe bacio mobitel u glavu, a potom ju je vukao za kosu i bacio na pod. U to je vrijeme objavljena i snimka na kojoj se vidi kako Depp urla i razbija, a navodno su pronađene i jezive poruke koje je pisao o supruzi. "Idemo spaliti Amber! Idemo je utopiti prije nego je zapalimo!!! Poslije ću je poš....i da se uvjerim da je mrtva", navodno je napisao Depp, koji je veoma brzo došao na crnu listu Hollywooda iako su njegovi odvjetnici cijelo vrijeme tvrdili kako mu se podmeće te kako Heard želi od Deppa uzeti novac te si osigurati napredak u karijeri. - Gospođica Heard, koja je već bila uhićena zbog obiteljskog nasilja, ima samo jednog svjedoka za svoje lažne tvrdnje - samu sebe - rekao je tada Deppov odvjetnik. Mučna rastava ipak je finalizirana 2017. godine, a Amber Heard je dobila 7 milijuna dolara koje je donirala u humanitarne svrhe, udrugama koje pomažu zlostavljanim ženama i bolesnoj djeci.

- Novac mi ne igra nikakvu ulogu i nikad nije, osim kada ga mogu donirati u humanitarne svrhe i pomoći onima koji se sami ne mogu obraniti - kazala je Heard nakon nagodbe o razvodu. Pokušao je tada ovaj dvojac malo stišati strasti zbog razvoda pa su čak izdali pomirljivo zajedničko priopćenje u kojem žele sve najbolje jedan drugome. Ipak, zatišje nije dugo trajalo. Traži 50 mil. zbog klevete Amber Heard je u prosincu 2018. godine objavila otvoreno pismo u The Washington Post u kojem piše kako je bila žrtva obiteljskog nasilja. Iako ni u jednom dijelu nije spomenula ime Johnnyja Deppa, on je u ožujku prošle godine protiv bivše supruge podnio tužbu u kojoj traži 50 milijuna dolara zbog klevete u članku. I dok se suđenje u američkoj saveznoj državi Virginiji još čeka, posljednjih su tjedana oči javnosti uperene u londonsko suđenje. Depp je, naime, u Velikoj Britaniji tužio News Group Newspapers, izdavača tabloida Sun i njihova izvršnog urednika Dana Woottona, jer su 2018. godine objavili članak u kojem tvrde da je Depp tukao Amber Heard. Upravo je ona bila glavna svjedokinja obrane The Suna, a mnogi to suđenje smatraju pripremom za glavni okršaj u SAD-u Ipak, sada stvari malo drukčije stoje jer je Depp kao dokazni materijal na sudu pokazao snimku razgovora koja dokazuje da je i glumica bila nasilna prema njemu.

- Nisam te udarila šakom. Žao mi je što te nisam jače ošamarila, ali nisam te šaketala. Ljubavi, nisi bio nokautiran. Ne znam koji sam točno pokret rukom napravila, ali dobro si. Nisam te ozlijedila, nisam te šaketala. Samo sam te udarila. J**** si beba - rekla je u razgovoru Amber Heard, koja je potom i priznala da postaje nasilna kada se Depp povuče tijekom svađe. Zahtijevaju pravdu za glumca - Ubijaš me! Moga sina u školi maltretiraju govoreći da tučem žene. Nisi razmišljala o takvim stvarima, Amber! - molećivo na snimci govori Depp, koji je suprugu na suđenju optužio za lažiranje masnica i "pokretanje lova na vještice" protiv njega. Na suđenju je iznesen još cijeli niz prljavih detalja, poput vezanja košulje oko vrata, ostavljanja izmeta u krevetu, krvavih poruka i slično. I dok je Heard Deppa optužila za cijeli niz prijetnji ubojstvom, on je nju prozvao za afere s brojnim glumcima, pa čak i multimilijarderom Elonom Muskom, što je ona demantirala iako je nakon braka bila u vezi s njime, a postoje svjedoci koji su iz vidjeli zajedno dok su Heard i Depp još bili u braku. Koji će biti ishod slučaja koji je zaprepastio svijet slavnih, odlučit će sudac, čija se odluka očekuje krajem rujna.

No, do tada su se Deppovi obožavatelji već digli na noge tražeći pravdu za glumca kojem je zbog optužbi propala karijera iako one nisu dokazane, a postoji mogućnost da se dokaže kako je čak bilo suprotno. Šire se poruke poput "Johnny je nevin" i "Pravda za Johnnyja" te "Nasilje nema spol, i muškarci mogu biti žrtve", a čak je pokrenuta peticija da se Depp vrati u "Pirate s Kariba", ali i da Amber Heard dobije otkaz u novom filmu "'Aquaman 2" te kao zaštitno lice kozmetičke tvrtke L'Oréal jer je pokret #MeToo iskoristila u svrhu osobne promocije i za postizanje cilja.