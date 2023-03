Tony Cetinski o Andriji Jarku: Kad se on javlja nema tu puno sreće, ali ovaj me put ugodno iznenadio

Tony Cetinski je na Radio Dalmaciji predstavio novu pjesmu 'Vojnik pod zvijezdama'. Ines Nosić i Gordanu Vasilju je otkrio kako priprema koncert karijere, zašto ga je Andrija Jarak ugodno iznenadio, kakav plasman prognozira Letu 3, ali i što misli o Eurosongu. Jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika, razveselio je obožavatelje novim singlom 'Vojnik pod zvijezdama' pa najavio koncert karijere: "Sljedeće godine ću obilježiti 35 godina karijere i tu će se negdje pojaviti album. Planiram još dva videospota, koja ćemo snimiti odjednom te iza ljeta još dva singla. Sve ću zaokružiti velikim koncertom na jednom stadionu kojeg još ne smijem otkriti, to ću učiniti u lipnju."

Cetinski je za komentirao i pohvalu novinara Andrije Jarka koji je rekao kako je „prešao igricu i održao školu pjevanja“ na ovogodišnjoj Dori. "Ovoga puta me ugodno iznenadio, jer znate kad se Jarak javlja da nema tu baš puno sreće. Hvala mu za podršku, pogotovo u ovim čudnim vremenima. Dvije godine se pisalo o mojoj frizuri, dvije godine! A što bi bilo da sam to skrivao, koliko bi onda, kad bi otkrili, pisali? Nekako smo prešli preko toga. I publika i ja. Najbitnije mi je kakva je pjesma i da publika s mog koncerta ide sretna.“

Osvrnuo se dodatno na medijske napise o presađivanju kose kao i skupocjenoj dizajnerskoj trenirci u kojoj je nastupio na Dori:

"To mi je smiješno. Da nisam u toj poziciji, da sam u počecima, ljutio bih se. Koliko košta otprilike ili koliko kose imam na glavi, uopće se zbog toga ne ljutim, jer inače bih to skrivao i ne bih to radio javno, tako da se uopće ne ljutim, ali to mi je, kao, engleski tabloidi varijanta. Mislim da se dosta toga, nažalost, danas svelo na taj tip novinarstva, čast iznimkama."

Tony je prije 29 godina nastupao na Eurosongu s pjesmom „Nek' ti bude ljubav sva“, stoga ga je ekipa showa Dobar dan Dalmacijo zatražila prognozu plasmana Leta 3 u Liverpoolu: "Sad više to možda i nije toliko iznenađenje za eurovizijsku pozornicu, koliko za nas. Mi smo… ipak malo glumimo da smo ozbiljnija nacija, malo konzervativnija. Da su oni prije 10 godina imali 'ŠČ!', ja mislim da bi to bila stopostotna pobjeda. Eurosong je ionako zadnjih godina otišao u ŠČ!" – zaključio je Tony.

Inače, za autorski potpis predivne glazbe i teksta 'Vojnik pod zvijezdama' zaslužan je Dominik Miloš, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Mihael Blum iz Hit produkcije. Baš poput dosadašnjih velikih glazbenih hitova, vjeruje se da će 'Vojnik pod zvijezdama' ostaviti svoj trag u srcima mnogih i probuditi snagu istog vojnika spremnog za pravu ljubav.

"Vrlo je teško govoriti o samom sebi, tako i o pjesmi, pa bih volio da pjesma sama kaže ono što ima za reći, a ima. Ono što samo mogu potvrditi ovog puta s još većom sigurnošću, to je kako duboko vjerujem u ovu pjesmu i poruku koju nosi sa sobom, te da će pronaći put do publike, a u kojoj će se mnogi pronaći. Iz prostog razloga što lako ulazi u uho, ali i srce, a ono što jednom dođe do srca, tamo i ostaje. 'Vojnika pod zvijezdama' iz sveg srca i s velikom radošću posvećujem svim ženama, ali i svojoj vojsci ljubavi, vjernoj publici koja stoji uz mene svo ovo vrijeme. Samo ljubav!", rekao je Tony Cetinski.

VIDEO Mojmira Pastorčić otkrila što se dogodilo u RTL Direktu: 'Nemam bjesnoću'