Princ Harry otkrio kako se osjeća nakon toliko godina bez majke: 'Uvjeravaš sebe da moraš biti tužan što dulje...'

Princ Harry progovorio je u emotivnom videu o tuzi s kojom se nosi otkako mu je preminula majka, najslavnija princeza svih vremena - neprežaljena princeza Diana. On je tim povodom pozvao mlade, da govore o svojim emocijama te da ih se ne srame, prenio je britanski Daily Mail. "Tako je lako kao dijete misliti ili uvjeravati sebe da osoba koju si izgubio želi ili da moraš biti tužan što je dulje moguće kako bi joj dokazao da ti nedostaje", istaknuo je princ Harry. Dodao je i da je jako važno govoriti o tome kako se osjećaš i pričati o tim osobama jer onda slaviš njihov život. Princ Harry je rekao da je njemu nedostajalo podrške obitelji nakon tragične smrti princeze Diane te da vjeruje da se zbog toga emocionalno zatvorio, zbog čega je na kraju krenuo i na terapiju.

"Nitko ne želi biti u poziciji u kojoj je prisiljen razgovarati upravo o onome o čemu ne želi, pogotovo kada svaki obrambeni mehanizam u vašem umu, živčani sustav i sve ostalo govori da ne ideš tamo", priznao je Harry, kako prenosi Daily Mail, u videu snimljenom u svibnju kada je posjetio Veliku Britaniju i porazgovarao s Nikki Scott, osnivačicom organizacije "Scotty‘s Little Soldiers". Naime, Nikki je tada prepričala trenutak kada je svom sinu Kaiju morala reći da mu je otac ubijen u Afganistanu 2009. godine. Osim Kaija, tada je imala i sedmomjesečnu kćer Brooke. Težak ju je trenutak potaknuo da osnuje dobrotvornu organizaciju za potrebe ožalošćene djece vojnika u Velikoj Britaniji.

