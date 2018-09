Predator se vraća jači nego ikad - ulaznice u prodaji!

Predator: Evolucija, nova verzija kultnog filma "Predator" iz 1987. godine, u kina stiže pretpremijerno 12. rujna, u distribuciji Blitza, a ulaznice se mogu kupiti na blagajnama CineStar kina ili online. Za najbrže je CineStar osigurao Predator magnetiće, zato požurite jer je broj ograničen.

Snažniji, inteligentniji, smrtonosniji nego ikad i genetski poboljšan, Predatori su ponovo prijetnja čovječanstvu. Shane Black, koji je glumio u izvornom "Predatoru", sada će nam prikazati novu dimenziju franšize kao redatelj i scenarist. Iskoristio je priliku da proširi priču, dodajući nove detalje i zabavne elemente.

- Morali smo da ga modernizirati - ističe Black

Foto: Promo

Glumac Boyd Holbrook, poznat po ulozi u seriji "Narcos", pohvalio je redatelja i njegov pristup ovom filmu i glumačkoj ekipi.

- Bez obzira na to koja scena je u pitanju, on uvijek pronalazi način da začini priču određenom dozom humora. To nikad nisam vidio da je neko učinio- objašnjava Holbrook, kojeg ćemo gledati u glavnoj ulozi.

U filmu, čija se radnja odvija u 2018. godini, bivši vojnik oružanih snaga i pripadnik specijalnih jedinica, Quinn, na plaćeničkoj misiji u Meksiku nailazi na misterioznog vanzemaljca. Quinn mu krade „opremu“ i šalje ih u SAD na analizu, gdje njegov sin Rory otkriva da ih samo izvanzemaljski jezik može kontrolirati. Međutim, to saznanje Roryja izlaže velikoj opasnosti. Quinn, koji je podvrgnut psihijatrijskoj analizi od strane vlasti da ne bi otkrio šta je vidio, uspijeva pobjeći s grupom bivših vojnika, i odlazi spasiti svoga sina, usput otkrivajući još veću zavjeru.

Uz Holbrook, u glavnim ulogama su se našli Olivia Munn, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Yvonne Strahovski, Thomas Jane i Alfie Allen.