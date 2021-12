Poznato je tko će zamijeniti Božidara u 'Nesalomljivima', znamo ga iz 'Večere za 5 na selu'

Nakon što je Božidar Miodragović odbio kuhati i napustio svoju ekipu u show "Tri, dva, jedan - kuhaj" stiže novi natjecatelj. Lukreciji i Ivanu u Nesalomljivima pridružit će se 26-godišnji Filip Gardoš, riječki skiper, konobar i koktel-majstor. Hobiji su mu fotografija, snimanje videa i video montaža.

Filip se prvi put predstavio kao batler Lea Pavele u 'Večeri za 5 na selu', kada je ostavio popriličan dojam na gledatelje i ostale kandidate.

Foto: RTL

Došao sam s ekipom s Kvarnera, mi smo inače bili zajedno u 'Večeri za 5 na selu'. Nadam se da ću biti koristan i da ćemo biti pravi Nesalomljivi“, rekao je Filip, a Lukrecia je komentirala da je jako sretna što je došao i sigurna je da će dobro kuhati.

Podsjetimo, Božidar je u emisiji prošlog tjedna neko vrijeme stajao po strani i nije htio sudjelovati pa je Špiček pitao njegov tim mogu li bez njega, na što su oni rekli da mogu i da je odlazak Božin izbor na koji oni ne mogu utjecati. Zatim je pitao Božidara želi li uistinu napustiti show, a on je odgovorio da želi. Kada je odlazio, mahnuo je kandidatima, a kada se penjao uz stubište, Špiček mu je rekao članovi tima i njemu mašu. - Tko ih j*be - oštro mu je odbrusio Božidar.

- Ja večeras neću kuhati! To nije moj nivo. Ja kad kuham sam, onda napravim za deset, ali kad me drugi neće slušati, onda neka rade sami- rekao je Božidar pa ga je Tomislav Špiček, uz dopuštenje ostalih natjecatelja u timu, zamolio da napusti set. -Bilo mi je logično da ga zamolim da ode. Tim je rekao da može bez njega, a on je rekao da neće kuhati, pa nećemo ga imati za figuru na setu. Otišli smo izvan studija, pozdravili se i to je to- objasnio je Špiček cijelu situaciju. No onda se dogodilo još jedno božićno čudo – Nesalomljivima je u pomoć stigla Enesova supruga Irena, koja je bila njegova podrška u backstageu.

-Produkcija je prepoznala vašu želju za kuhanjem i složila se da vama 'Grinch' neće ukrasti Božić pa vam je donijela novu sudionicu Irenu- kazala je voditeljica Marijana Batinić pa su Ivan i Lukrecia s više elana nastavili kuhanje. Četiri jela, puno namirnica, razni kulinarski procesi i mogućnost od ispadanja stvorilo je napetost na setu, no timovi su na kraju uspjeli sve završiti na vrijeme. Neki uspješnije, a neki malo manje uspješno.

VIDEO: Božidar odbio kuhati i napustio show dok mu je tim mahao