Poznati glazbenik šokirao obožavatelje: 'Karcinom je u četvrtom stadiju. Moja krv me pokušava ubiti'

Američki glazbenik i član benda Blink-182 Mark Hoppus (49) podijelio je sa svojim fanovima detalje o svojoj borbi s rakom. U videostreamu je prvi put progovorio o kakvom se točno raku radi. Objasnio je da njegova bolest ima veze s krvlju, a ne kostima. "Moja krv me pokušava ubiti", rekao je glazbenik te dodao da je njegova dijagnoza difuzni B-krupnoćelijski limfom 4-A. "To znači da je ušao u četiri dijela mog tijela. Ne znam kako točno određuju njegov udio, ali ušao mi je u dovoljno dijelova tijela da je rak u četvrtoj fazi", objasnio je te dodao da je to najviši stupanj.

Podsjetimo, Hoppus je krajem lipnja otkrio da ima rak i da ide na kemoterapije. Istaknuo je da su ispred njega još mjeseci liječenja te da se trudi ostati pozitivan. Rekao je da se veseli povratku poslu nakon što pobijedi bolest, ali i da se boji svega. "Imam rak. To je užasno i bojim se, ali sam u isto vrijeme blagoslovljen nevjerojatnim doktorima te prijateljima i obitelji koji mi pomažu da se borim", napisao je tada u objavi na društvenim mrežama.

Inače, Hoppus je u pop punk sastav ušao s gitaristom Tomom DeLongeom i bubnjarom Scottom Raynorom, a sastav iza sebe ima albume Cheshire Cat, Enema of the State, Neighborhoods i druge.

