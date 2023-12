Poznata pjevačica iznenadila putnike na željezničkoj stanici: Svi su stali i snimali je

Američka kantautorica Alicia Keys iznenadila je nastupom na londonskom željezničkom kolodvoru u ponedjeljak, svirajući na crnom klaviru koji je zgradi poklonio Elton John.

Glazbenica i dobitnica 15 Grammyja izvela je ukupno četiri pjesme, među njima hitove "Empire State of Mind", "If I Ain't Got You" i "No One" na željezničkoj stanici St Pancras koja povezuje London s Europom.

Brojna publika aplaudirala je Keys za vrijeme nastupa. Izvela je i pjesmu "Lifeline" iz soundtracka novog dugometražnog glazbenog filma "The Color Purple". Temelji se na brodvejskom mjuziklu, a on je temeljen na romanu iz 1982. godine.

Keys je pjevala publici desetak minuta, a brojni putnici su je snimali i fotografirali.

Bila je u Londonu za vikend kako bi predvodila koncert u organizaciji jedne radijske postaje u londonskoj O2 Areni.

R&B zvijezda nominirana je na 66. dodjeli Grammyja za najbolji imerzivni audio album za "The Diary of Alicia Keys" objavljen na 20. godišnjicu njezinog jako uspješnog istoimenog albuma koji je bio na vrhu ljestvice.

