Poznajem umirovljenike koji su imali luđi novogodišnji party od mog

Iza Saše Lozara još je jedna godina za pamćenje. Nakon što je krajem 2017. došao na vrhove top-lista s hitom “Tajno”, Saša se lani s pjesmom “Da” plasirao među 10 najslušanijih pjesama u hrvatskom eteru, a krajem godine predstavio je i novu pjesmu u suradnji s Predragom Martinjakom-Peggyjem. Riječ je o pjesmi “Šala” u kojoj gostuje reper Baby Dooks.

Za nju je i snimljen šaren i dinamičan spot koji spaja zabavne s ironičnim i banalnim situacijama. Kombinirajući humoristične situacije, spot spaja nestvarne situacije kroz podijeljene ekrane koji međusobno imaju veze, ali uglavnom u mašti. Uz voditeljski posao u eteru Radio Antene Sašu očekuje i koncert u zagrebačkom klubu Sax 9. veljače. Na njemu će pjevati nove, ali i stare pjesme, poznate još iz doba suradnje s Damirom Kedžom i Tinom Samardžićem u boy bendu.

- Puno puta znam gunđati i previše se fokusiram na loše stvari, ali onda se zbrojim, podvučem crtu i shvatim da sam jedan od rijetkih sretnika koji je većinom nasmijan. Imam prekrasnu obitelj i bavim se poslom koji ne doživljavam kao posao. Naravno da uvijek ima mjesta za napredak u poslovnom dijelu i zato se moja ekipa i ja trudimo uvijek dati nešto novo i drukčije. Priznanje publike i struke jako mi puno znači. Ljudi oduševljeno komentiraju pjesme i pjevaju uglas na koncertima. Drago mi je da sam to doživio zapravo prvi put nakon boy benda, megahita i bezvremenske “365”. Pjesma “Tajno” je kvalitetno raskrčila put. Pjesma “Da” je nastavila slijed i presretan sam zbog svega toga. Važno je ostaviti pečat, pjesmu po kojoj te ljudi prepoznaju u eteru, a ujedno i najteže. Meni je trebalo puno godina i pokušaja za sve ovo sto se sada događa. Nije to nimalo lak put, kako za mene tako i za moj tim - kazao nam je Lozar koji je na pitanje o tome kako je proslavio Novu godinu odgovorio da “poznaje umirovljenike koji su imali luđi party!”

- Druženje s ekipom i obitelji meni uvijek najbolje odgovara. Ali sve u svemu ušao sam u novu s predznakom izgubljenih stvari. Na putu do Trga izgubili smo dudu moje dvogodišnje nećakinje koja je spavala kod nas pa smo tražili dežurne ljekarne po gradu. Potom su slučajno ostala otvorena vrata stana pa mi je mačak pobjegao u potkrovlje zgrade. Drugi dan sam zakasnio na svoj show na Anteni Zagreb. Ali ako to znači da se 2019. godina ispucala, neka je, sa smiješkom će Lozar.

A u novu godinu ušao je s novim hitom, pjesmom “Šala”, još jednom iz “kuhinje” Predraga Martinjaka-Peggyja. Na pjesmi gostuje Baby Dooks, reper iz grupe Bolesna braća.

- Sve suradnje i sve ideje se uvijek dogode u krugu mojih suradnika, Peggyja i moje izvršne producentice Gordane Goge Bosak. Veliki sam fan naše rap/hip hop scene od početaka tako da je ova suradnja bila pravi užitak. Dooks je poseban lik koji nevjerojatno razumije glazbu i vrlo je talentiran. Peggy je prvenstveno super osoba i zahvalan suradnik. Imamo neku zajedničku kemiju i stvaranje glazbe je uvijek zajednički projekt. On kao autor naravno postavi neki kostur, ali apsolutno uvažava sve moje ideje. Drago mi je da imam priliku surađivati s tako velikim autorom - kaže Saša koji s nestrpljenjem očekuje koncert u Saxu. Kao gosti će se na pozornici pojaviti i Baby Dooks, Peggy, Ante Pecotić i saksofonist Igor Geržina.

- Očekuje nas prvenstveno opuštena i odlična glazbena večer. Drukčija, ali vrlo osobna. Sa svojim genijalnim bendom svirat ću neke od mojih najpopularnijih pjesama kao što su “Tajno”, “Da”, “Šala”, “Nemoćan pred njom”, “Tebi”, “Za nas dvoje”, “365”... ali i pjesme koje su me obilježile kao pjevača, primjerice one Queena, Georgea Michaela, grupe Letu Štuke, Dine Dvornika, Olivera ... - otkrio nam je Saša.

Neizbježno je pitanje i o mogućem povratku boy benda. Saša i Kedžo nedavno su “365” pjevali na HRT-u. Tin Samardžić živi i radi u Americi, a na pitanje o ponovnom okupljanju trija, Saša odgovara:

- Ne razmišljam trenutačno o tome, ali za sve uvijek postoji šansa. Kad bi to naše okupljanje pomoglo nekome i napravilo neku promjenu, zašto ne.

Lozar je jedno od zaštitnih lica Antene Zagreb. Kaže kako obožava svoj posao.

- Evo pokušavam se sjetiti najgorih stvari u svom poslu, ali ne ide. Možda kad naručim dostavu, a hrana bude loša, hahaha. Biti u radijskom eteru vrlo je zabavno i kreativno. Ekipa je odlična i imam potpunu slobodu biti ono što jesam. Radio kao takav je poseban medij i mislim da se svi koji su dio toga smatraju sretnicima jer ‘daruju’ ljudima jednu posebnu stvar, a to je glazba - kaže Saša.

Najveća podrška u životu definitivno su mu supruga Marina, s kojom je u braku 13 godina, i kćerkica Eva koja ima deset godina. S obitelji je ovih dana bio i na skijanju.

- Pitaju me često tko je popustljiviji u braku. Moram priznati da je supruga možda malo više. Ali popuštanje ne bi trebalo biti faktor u mjerenju uspjeha braka. Što manje popuštanja, to bolje. Znači da onda nema nesuglasica. A moja Eva je posebna djevojčica predivne osobnosti. Smatram se povlaštenim što me netko takav zove tata. - kaže Saša kojem uz obiteljske i poslovne obaveze ne preostaje puno slobodnog vremena.

- Slobodnog vremena baš i nemam, ali svakako ga volim provoditi ili doma na kauču ili na kauču u nekoj drugoj zemlji. Putovanja su mi jako draga i to je neprocjenjivo iskustvo. Volim i kuhati. Jako se trudim kad kuham i volim dobro jesti. Doduše u zadnje vrijeme to rijetko radim, ali volim pripremati meso na sve načine - dodao je Lozar.

Na pitanje o tome što bi poželio u 2019. odgovara kako bi najviše volio da se ponovi prošla godina.

- Što više mira i blagostanja na globalnoj razini. Iz glazbenog konteksta želim stvaranje neke nove glazbe, eksperimentiranje, toliko koncerata da se umorim od njih. Želim da me što veći broj ljudi čuje u akciji, da se ti isti ljudi vesele u Saxu 09.02. gdje ću održati svoj koncert i izvesti premijerno novi singl “Šala”. Želim uspješan nastavak suradnje sa svojim najbližim suradnicima, puno lijepih putovanja s obitelji i prijateljima i uglavnom sve najbolje. Znam da sam sad izrekao ono što bi si i svi drugi poželjeli i da možda tražim previše, ali eto, to bih volio. Kako kaže stih u mojoj novoj pjesmi: “Neka bude kako bude” - zaključio je Lozar.

