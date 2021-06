VEČERA ZA 5 NA SELU

Ponovno netrpeljivost između kandidata za stolom: 'Naporan je, daje savjete, a ni ne pitaš ga...'

„Prezentacijski za moj pojam to nije to. Ona je dala truda, ali nije znala servirati jela da to bude jedna homogena priča“, kazao je Božidar pa rekao kako bi svi kandidati trebali doći kod njega na malu školu kuhanja.