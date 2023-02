Pola godine nakon Natali Dizdar, zaručio se i njezin brat Filip: 'Stvari su upravo postale ozbiljne'

Brat domaće pjevačice Natali Dizdar (38), također glazbenik, Filip (33), svojim je pratiteljima u nedjelju na Instagramu objavio sretne vijesti. Naime, upravo se zaručio s dugogodišnjom djevojkom Majom Šiprak. Lijepe vijesti Filip je podijelio s pratiteljima fotografijom na kojoj nosi i vrti svoju zaručnicu, a ona je prema kameri veselo pokazivala prsten. Fotografije je podijelila i ona sa svojim pratiteljima.

''Stvari su upravo postale ozbiljne'', napisao je u opis fotografije te dodao emotikon prstena, a ona je uz svoje fotografije napisala: ''Mislim da ću ga zadržati neko vrijeme''.

Filip i Maja zajedno su već par godina, a ona mu je uvijek bila velika podrška i motivacija u karijeri.

Inače, Filip osim u glazbenim, radi i na filmskim projektima pa se posljednjih nekoliko godina posvetio i produkciji, montaži i režiji, a odlučio je i studirati na Akademiji dramskih umjetnosti. 2021. godine izbacio je pjesmu ''Skupa u samoći'' gdje mu je u spotu društvo pravila upravo djevojka Maja.

Ta pjesma izašla je nakon pet godina pauze u glazbi, a koju je uzeo kako bi završio studij u Americi, gdje je pohađao prestižnu Njujoršku filmsku akademiju.

– Dojmovi su odlični. Ovo je fenomenalan grad ako si spreman odvojiti vrijeme, raditi na sebi i karijeri - rekao nam je tada.

A prošlog ljeta, zaručila se i njegova sestra Natali za svog partnera, Francuza Williama Pergeua. Natali je tada sa svojim pratiteljima podijelila fotografiju na kojoj pozira s dečkom, oboje su zagrljeni i nasmiješeni, a ona je preko usta stavila ruku na kojoj se ističe prsten.

- I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikon plavog srca i prstena. Fotografija koju je objavila snimljena je pored mora, no nije tada otkrila gdje su se nalazili.

Podsjetimo, Natali je u jednom intervjuu ispričala kako ju je William osvojio.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je naša pjevačica koja je zbog ljubavi prvo često putovala u New York, potom je preselila k njemu u Francusku, a nedavno i u London. Natali je jednom prilikom istaknula i da u Francuskoj najviše voli sveprisutnu estetiku te općenito strastveni pristup životu, dok William najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a. Dodajmo da se za vezu para saznalo prije pet godina.

