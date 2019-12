Petogodišnjem sinu najpoznatijeg iluzionista se vratila opaka bolest

Criss Angel i njegova obitelj proživljavaju pravu noćnu moru. Naime, njegovom petogodišnjem sinu Johnnyju ponovno se vratila leukemija, a mađioničar je za TMZ potvrdio da će liječenje započeti u ponedjeljak.

Malenom dječaku rijedak oblik leukemije je dijagnosticiran još 2015. godine kad je imao samo 21 mjesec. Prije novog ciklusa tretmana, Angel kaže kako će s obitelji, koju čine njegova partnerica Shaunyl Benson i njihov desetomjesečni sin Xristos Yanni te stariji sin Johnny, uživati u posjeti tematskom Disney parku u Južnoj Karolini.

Kada je tek krenuo na prve terapije, njegov otac bio je iskren za medije i otkrio kako je to utjecalo na njegovog sina; gubio je kosu i imao nasilne ispade.

Foto: Instagram

- Johnny je sretan, zabavan i srdačan dječak, ali tretman steroidima je imao značajan utjecaj na njegovo raspoloženje - rekao je svojedobno Angel dodavši kako je to teško gledati, ali da su svjesni da to nije zapravo njihov Johnny. - To su steroidi - tvrdio je i nije mogao suzdržati emocije.

- Moj sin me treba nadživjeti. Rado bih bio bolestan umjesto njega. Želim da je Johnnyjeva budućnost sretna i dugačka jer to dijete je klupko ljubavi. On je najčišći oblik magije - rekao je Criss koji je odlučio nakon saznanja o povratku teške dijagnoze napraviti nešto dobro.

- Zbog Johnnyjeve ponovne bolesti i sve djece koje se suočavaju s dječjim rakom, pokušat ćemo pribaviti pet milijuna dolara u jednoj večeri u Planet Hollywoodu - rekao je Angel u kasinu u Las Vegasu gdje redovito nastupa sa svojim showom "Mindfreak".

