Outlook - najveći europski festival bass glazbe za manje od mjesec dana ponovno u Puli!

I ove će godine Outlook festival ujediniti tisuće ljubitelja basa na tvrđavi Punta Christo pored Pule, gdje će se četiri dana i noći, od 6. do 9. rujna, slaviti sound system kultura i svi žanrovi koji su se iz nje razvili; od reggaea do drum’n’bassa. Nastavljajući tradiciju predstavljanja novih talenata, te poštovanja glazbenih legendi, 11. Outlook festival tako najavljuje više od 300 imena kao što su J Hus, Stefflon Don, Kojey Radical, Mist, Madam X, Children of Zeus, AJ Tracey, David Rodigan, Channel One, Bonobo, Andy C, Noisia, Digital Mystikz, Shy FX, Goldie, Johnny Osbourne & Soul Stereo (Fatta), Nadia Rose, High Focus Records, MJ Cole, Break, Zed Bias, Dub Phizix & Strategy i The Heatwave.

Foto: Promo

Ovogodišnji Outlook festival biti će otvoren spektakularnim koncertom u dvije tisuće godina staroj pulskoj Areni, i to u srijedu, 5. rujna. U Outlook festival uvodi nas maestro ambijentalne glazbe Bonobo koji će uživo s bendom odsvirati svoj posljednji i cijenjeni album "Migration". Zamaglivanjem granica između trip-hopa, popa i plesne glazbe sa snažnim utjecajem simfonijske glazbe, album “Migration” još je jedan dokaz Bonobovog uspješnog balansiranja između žanrova koje usavršava zadnjih 15 godina. Bonobov univerzalni glazbeni jezik i atmosfera koju stvara bit će savršena glazbena podloga za početak još jednog Outlook festivala.

Uz njega tu je jedan od najutjecajnijih britanskih glazbenika današnjice i kum grimea - Wiley koji se smatra pionirom u britanskoj underground glazbenoj sceni. Sir David “RAM JAM” Rodigan MBE će s 20- članim The Outlook Orchestrom izvesti glazbu koja je obilježila 40 godina karijere ovog legendarnog radijskog voditelja. Dugogodišnji član Outlook obitelji, Rodigan se udružio s moćnim orkestrom kako bi predstavio spektar starih i novih pjesama koje su bile značajne za festival, ali za sam razvoj soundsystem kulture. Povrh ovih velikih imena na velebnu pozornicu Arene popet će se mladi i zapaženi hip-hop/soul duo Children of Zeus koji stižu iz Manchestera. Ulaznice za koncert otvorenja 11. Outlook festivala mogu se naći poveznici, te na svim Entrio prodajnim mjestima.

Foto: Promo

Centralna pozornica Outlook festivala - The Clearing ugostit će najveća s imena dugačkog popisa, a u četvrtak je otvara jedan od favorita festivala - David Rodigan i njegov poznati “Ram Jam” set. U četvrtak gledamo i Iration Steppas, Shy FX i Dynamite MC, Miss Red, Johnny Osbournea i Soul Stereo. Petak će obilježiti neki od najvećih britanskih MC-jeva i kolektiva: Stefflon Don, Nadia Rose, MIST, Levelz, plus DJ Hype i The Heatwave. Velikani drum’nbassa zauzimaju The Clearing u subotu, a predvode ih Andy C, Noisia, Randall i SpectraSoul, a u nedjelju festival koji će ugostiti Kojey Radicala, Ocean Wisdoma, JHusa, AJ Traceyja, Lady Leshuur, Jaykaea, Dub Phizixa i Strategyja.

Foto: Promo

Osam godina Mungo's Hi Fi pozornica je na Fort Punta Christo bila jedna od publici najdražih mjesta okupljanja i plesa na Outlook Festivalu. Ove godine palicu predaju glazbenoj instituciji iz Leedsa - SubDubu koji dovode svoj legendarni Sinai Sound System. Od ranog poslijepodneva do zalaska sunca, pozornica na plaži ili jednostavno The Beach, bit će idealno mjesto za zagrijavanje prije burne noći na tvrđavi. Tik uz more publika će uživati u jazzu, hip-hopu, reggaeu i RnB-u. Najfiniji britanski soulful jazz u četvrtak otvaraThe Beach, a na pozornici se izmjenjuju Yazmin Lacey, Poppy Ajudha, Nubya Garcia i Ezra Collective, dok se tempo ubrzava pred dolazak večeri uz liquid drum’n’bass i Bryan Geea, DJ Markyja i Patifea. Eklektični soul, lagani hip-hop i RnB je na meniju za petak, a te pravce predstavljaju S4U, INKA, Peanut Butter Wolf, Flohio i LEVELZ. Dub i reggae vladaju plažom u subotu kada se na pozornicu penju i Brain Holidays, prvi domaći roots reggae bend, zajedno s Johnnyjem Clarkeom i The Dub Asante Bandom, Jamiem Rodiganomi drugima. U nedjelju The Beach pozornicu zatvaraju jake dubstep snage, a među njima i domaći predstavnik Egoless, zatim A/T/O/S, Commodo, Sicaria Sound i Silkie. Uz nabrojane Outlook festival nudi program na još sedam živopisnih pozornica koje su raspoređene širom štinjanskog poluotoka.

Foto: Promo

Ove godine novost je i suradnja festivala s Mastercardom. Tako će Mastercard kao partner festivala svim korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica osigurati brojne pogodnosti. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama umjesto festivalske kartice. Korisnici ovih kartica pri kupnji hrane i pića ostvaruju 10% popusta, a isti popust se ostvaruje i pri kupnji promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama.

Regionalne festivalske ulaznice koje vrijede za četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Puna Christo (ne uključujući koncert otvorenja) mogu se pronaći ovdje, te putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.

Sve informacije o Outlook festivalu dostupne su na:

www.pozitivanritam.hr

www.outlookfestival.com

www.twitter.com/OutlookFestival

www.facebook.com/outlookfestival

www.youtube.com/outlookfestival

www.soundcloud.com/outlookfestival

www.mixcloud.com/outlookfestival