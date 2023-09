Otkriveno u kojoj će emisiji na HRT-u raditi glumac kojeg su proslavile uloge u domaćim sapunicama

Glumac Matko Knešaurek (37) televizijskoj publici je dobro poznat po brojnim ulogama koje je ostvario u domaćim sapunicama od "Ruže vjetrova", "Stele" do "Zlatnih dvora". No, u kolovozu je objavljena vijest kako ovaj 37-godišnji glumac mijenja karijeru. Naime, Matko je tada u jednom intervju otkrio da se kreće baviti novim poslom, onim televizijskim.

– Supruga Anica mi je, slučajno, pronašla novi posao. Vidjela je oglas za HRT-ovu audiciju za novinara Informativnog programa. Kako je znala da je novinarstvo moja skrivena strast, te da su me osim glume oduvijek zanimali geopolitički odnosi, predložila je da se prijavim. Iz znatiželje sam otišao na audiciju na kojoj je trebalo pokazati snalaženje u reporterskom javljanju, a meni je definitivno pomoglo moje 17-godišnje iskustvo pred kamerama, sve serije i filmovi koje sam snimao. Zasigurno je to pridonijelo da netko u komisiji odluči kako će mi dati prednost u odnosu na profesionalne novinare – rekao je tada te dodao da se nada da će njegov posao pretežno biti ispred kamera.

Sada je otkriveno i na kojoj poziciji te koji točno posao će Knešaurek raditi. Naime, na Facebook stranici emisije Kod nas doma najavili su novu sezonu emisije koja je krenula od ovog tjedna te fotografijom i opisom otkrili tko sve čini tim ove emisije gdje se našlo i ime ovog glumca.

- Uz vas su i ove godine voditeljice Barbara Kolar i Iva Šulentić, ali i suvoditelji Bruno Šimleša, Toni Milun i Danijel Despot! Uz Dorijana Klarića, Eli Lazarovu Sladić, Željkicu Makanec, Sanju Čeliković, Nou Maričića i Nensi Profacu, novinarskom timu priključila su se i tri nova imena: Matko Knešaurek, Matija Matković i Branka Suvajac Ljubičić - napisali su u opisu fotografija.

Podsjetimo, Matko je veliku popularnost stekao ulogom u seriji "Ruža vjetrova", a zbog njegova lika neki su obožavatelji uplaćivali i mise pa ga se s pravom moglo zvati i hrvatskom Eden Capwell.

– Šiško Horvat Majcan i ja snimali smo scenu u kojoj izlazimo iz auta kad nam je prišao radnik koji je nedaleko slagao pločice i rekao mi: “Gospodine Marko, samo da znate da je moja mama uplatila misu za vas kada vas je pogodio metak.” Šiško i ja samo smo se pogledali u nevjerici. Zaprepastilo me kako je manipulacija medija pomalo zastrašujuća. No, naravno da mi je laskalo. Odgovorio sam: “Hvala, pozdravite mamu puno i recite joj da je sve u redu!” Tako da su i za mene, kao i za Eden iz “Santa Barbare”, uplaćivali mise za ozdravljenje – ispričao nam je Matko u jednom intervju. Otkrio nam je tom prilikom i kako prilikom upisa studija glume nije imao podršku roditelja, ali to se kasnije promijenilo.

– Slijedio sam svoje snove kada sam upisivao glumu, ali ja sam pritom bio zakinut za podršku roditelja. Dvije godine borio sam se s njima kada sam im rekao da hoću biti glumac, a oni su me s dobrim argumentima pokušavali odgovoriti govoreći mi: “Gle, to je posao koji može jako varirati, možeš biti kruha gladan”. No, uspio sam ih smekšati. Držim se toga da bi svaki čovjek trebao slijediti svoje snove, a ne odustati zato što se nalazi u društvu kakvo je, nažalost, naše – ispričao nam je Matko.

