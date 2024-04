Simpatizer, HBO Max

Uobičajeno je da na televizijskim kanalima gledamo filmove i serije koje se bave strukturama vlasti temeljenima na komunističkim načelima, uključujući političke, obavještajne i druge institucije u nekadašnjem Sovjetskom Savezu te zemljama bivšeg istočnog bloka, čije je djelovanje najčešće usmjereno protiv vlastitih građana. Imali smo zaista uspjelih serija, poput “Amerikanaca”, o obavještajcima koji rade protiv protivnika komunizma, Sjedinjenih Država. “Simpatizer” je serija koja istražuje djelovanje komunističkog sustava vlasti usmjerenog protiv emigracije kao i djelovanje emigracije protiv tog aparata u vlastitoj zemlji. A riječ je o Vijetnamu. Doista, osim američkih priča o ratnim zarobljenicima koji su još u Vijetnamu, o režimu te zemlje nakon pada Saigona realno nismo vidjeli previše. “Simpatizer” je doista originalna priča ispričana najprije u knjizi Pulitzerom nagrađenog autora Vieta Thanha Nguyena koji je i sam izbjeglica iz Vijetnama, a koji je reunifikaciju pod komunizmom dočekao 1975. Iako se serija reklamira tako da se ističe Robert Downey Jr., što je sasvim u redu, on nije u glavnoj ulozi. Priča se bavi Kapetanom, časnikom južnovijetnamske vojske koji je ađutant Generalu, a zapravo radi za suprotnu stranu. Međutim, odlučeno je da slobodu neće dočekati u Saigonu, već će izbjeći u Sjedinjene Države, gdje će špijunirati pobjeglu vijetnamsku zajednicu koja će se tamo naseliti. Doista, mora se skinuti kapa Nguyenu za ovaj zaplet koji rezultira iznimno pitkom pričom koja jednostavno otvara vrata u svijet Vijetnama, i u južnoj Aziji i u Americi, te baca malo drukčije svjetlo na krvav rat u toj zemlji, a da pri tome nema toliko pucnjave kao što smo navikli u – evo da se sjetimo – “Nestalima u akciji” ili “Rambu”. Ova ne-američko-centrična priča o Vijetnamu zapravo otkriva i zdvojnost juga Vijetnama kad je riječ o lojalnosti. Kapetan, koji je jedno vrijeme i živio u Americi, kaže u jednoj sceni da je njome “bio fasciniran isto koliko mu je bila i odbojna”. To je izgleda ono što je Nguyen želio, pokazati da je propast juga Vijetnama ležala u dubiozi što se željelo više, zbog privlačnog sjaja kapitalističke Amerike koji je imao svoju cijenu ili slobode, premda ona bila pod komunističkim vlastima. Robert Downey Jr. tumači nekoliko antagonističkih uloga, a svaka od njih simbol je američke prisutnosti u Vijetnamu, on je i pripadnik CIA-e, i političar, i časnik, i novinar, i filmaš. Vijetnamci su većinu tih ljudi vjerojatno dobrim dijelom i prezirali. Odlična je odluka da se snimi ova serija, a sjajni američki glumac šlag je na torti cijele ekipe, prije svega glumaca koji porijeklo vuku upravo iz Vijetnama, a funkcioniraju više nego izvrsno.

Ripley, Netflix

Tko se ne sjeća “Talentiranog gospodina Ripleyja”? Prema našem skromnom mišljenju, bila je to jedna od boljih uloga Matta Damona, gdje se jako dobro snašao u ulozi mladog psihotičnog prevaranta koji za svoj komad lagodnog života neće prezati ni od ubojstva ni od krađe identiteta. Pa kad je jednom krenulo, onda ne treba niti stati, sve dok se takve manipulacije isplate. Netflix je odlučio zaista odličan film Anthonyja Minghelle nakon 25 godina preraditi kao seriju koristeći se, naravno, istim književnim predloškom Patricije Highsmith. Spomenimo samo kako ni to nije bila prva ekranizacija jer su potencijal bizarne priče uočili najprije Francuzi, napravivši film 1960. godine. U seriji Ripleyja tumači Andrew Scott, Dickie Johnny Flynn, Freddieja, nažalost, ne može Philip Seymour Hof­fman koji je, naravno, Minghellinu filmu donio visoku dodatnu vrijednost. Ali John Malkovich i Dakota Fanning kao Marge trebali bi nadoknaditi izostanke Damona i Judea Lawa, iako je to, naravno, nemoguće. Kako god na to gledali, serija je i dalje intrigantna, bez obzira na to jeste li gledali film.

1972 Munich’s Black September, SkyShowtime

Vjerojatno najšokantniji događaj u povijesti Olimpijskih igara, uključujući i iznenađujuće sportske uspjehe, svakako je napad osmorice palestinskih terorista na izraelske olimpijce, a koji je rezultirao smrću 12 izraelskih olimpijaca te petorice napadača. Okolnosti tragičnog događaja koji ipak nije zaustavio Olimpijske igre u Münchenu 1972. godine istražuju se i danas, uz logična pitanja o osiguranju olimpijskog naselja, reakciji snaga sigurnosti, događajima u kući u kojoj su Izraelci bili smješteni. Ovdje je riječ o dokumentarno-igranom filmu u kojem sudjeluju obitelji žrtava, akteri njemačkog sigurnosnog sustava, ali i jedan od počinitelja čiji je identitet produkcija zadržala tajnim. Vjerujemo kako mlađe generacije gotovo i ne znaju ništa o tragediji koja je bila dio kruga nasilja na Bliskom istoku, a prelila se na najplemenitiji sportski događaj, pa evo prilike da se to popravi. Rekonstrukcije su nekih dijelova zbivanja 1972. napravljene jako dobro, no intervjui s akterima prava su vrijednost filma.

Dvanaest porotnika, Pickbox NOW

Često na ovom domaćem streameru ima dobrih serija neameričke produkcije pa se isplati redovito zaviriti i pogledati novitete. Nedavno je došla serija “Dvanaest porotnika” australske produkcije, ali temeljena na belgijskom originalu “De twaalf”. Kako već ime govori, riječ je o priči o poroti koja treba odlučiti o sudbini Kate Lawson, optužene za ubojstvo svoje nećakinje. I naravno, u sobi porotnika događaju se različiti prijepori te interne dvojbe, što će na kraju utjecati na odluku o sudbini optuženice. Seriju preporučujemo i zbog Sama Neilla, proslavljenog novozelandskog glumca koji je odavno trebao dobiti neku važniju nagradu. Karijeru mu nije prekinuo ni rak, za čijeg je liječenja napisao i memoare. No, serija sama po sebi, iako klišeizirane priče zbog čega vjerojatno nije pokupila više ocjene, vrijedna je gledanja i podsjećanja kako na drugom kraju svijeta imaju doista dobru produkciju dramskih serija koja je na engleskom, a nije britanska ili američka. Provjerite gledajući ovu seriju koliko smo u pravu.