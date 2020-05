Oni su naše gore list! Ostvarili zavidne karijere, ali hrvatske korijene nisu zaboravili

Iako brojimo tek 4 milijuna stanovnika, o Hrvatskoj se naveliko zna u svijetu što zbog turizma, što zbog istaknutih pojedinaca koji su ostvarili znatne uspjehe u sportu, znanosti, ali i showbusinessu. Glumci poput Gorana Višnjića, Mire Furlan, Dunje Rajter, Rade Šerbedžije ili u novije vrijeme Luke Peroša, koji je postao zvijezda Netflixove serije La casa del papel, ostvarili su zavidne glumačke karijere u inozemstvu i samim time napravili najbolju moguću promociju Hrvatske u svijetu. Od početka 1990-ih Mira Furlan živi u SAD-u gdje je postigla svjetsku slavu nastupima u TV serijama Babylon 5 i Izgubljeni.

Nekoliko godina poslije inozemnu karijeru počeo je graditi i Višnjić, i to nakon uloge doktora Luke Kovača u popularnoj seriji Hitna služba, a u približno isto vrijeme ‘preko bare’ otputio se i Šerbedžija, koji je do tada već ostvario karijeru u Jugoslaviji, a nakon toga surađivao je s mnogim velikim imenima poput Vanesse Redgrave, Phillipa Noycea ili Toma Cruisea s kojima je i blizak prijatelj.

I Dunja Rajter, poznata glumica i pjevačica rodom iz Našica, odlučila je iskušati sreću u inozemstvu. Dunja je bila velika zvijezda u bivšoj Jugoslaviji, a i danas je iznimno popularna u Njemačkoj, gdje već godinama živi. Zanimljivo je da su upravo našoj promociji vjerojatno još više doprinijele slavne hollywoodske face koje često s ponosom ističu svoje hrvatske korijene.

Jedan od njih je i slavni glumac Eric Bana, kojeg mnogi pamte po ulogama u velikim filmskim ostvarenjima poput „Troje“, „Žena vremenskog putnika“, „Zatvoreni krug“ i brojnim drugima. I dok na filmskim odjavama piše da je u filmu glumio Eric Bana, na dokumentima ovog 51-godišnjeg glumca piše Eric Banadinović. Ericov otac Ivan rodio se u Hrvatskoj Dubici 1942., a krajem 50-ih njegova obitelj je emigrirala u Australiju. Ericova majka Eleanora je Njemica iz Mannheima koja se u Australiju doselila 1953. godine. U Intervjuima Bana često ističe kako je ponosan na svoje korijene te da su mu oni pomogli i da osvoji suprugu Rebeccu. Naime, najbolja Rebeccina prijateljica je Nicole Alagich iz Omiša i Rebecci je bilo odlično što su Ericovi korijeni iz Hrvatske u koju se zaljubila na prvi pogled.

Stanu Katić gledatelji su najbolje upoznali zahvaljujući seriji „Castle“, a njezini roditelji rodom su iz Sinja i Vrlike te su trbuhom za kruhom otišli u Ameriku, a Stana se rado vraća u Hrvatsku, gdje se i udala. – Udala sam se nadomak Splitu, malo u unutrašnjosti, na rijeci Cetini – ispričala je u jednom intervju i dodala kako je i njezin suprugom podrijetlom iz Hrvatske. Obožava dalmatinsku kuhinju, a pogotovo kruh ispod peke, blitvu i bakalar. Američka glumica hrvatskog podrijetla je i Jenna Elfman koju poznajemo iz serije “Dharma i Greg”. Njezino pravo ime je Jennifer Mary Butala, a korijene po očevoj strani vuče iz Karlovca. Naime, njezin je pradjed u Ameriku emigrirao iz Karlovca početkom 1900. godine. Mary nije bila u Hrvatskoj, ali medijima u Americi često spominje svoje korijene. Tako je u jednom intervju ispričala kako je njezin tata početkom 2000-ih posjetio Hrvatsku i susreo se sa svojim rođacima, od kojih je doznao kakve su strahote prolazili tijekom rata 90-ih.

Naše gore list je i Werner Herzog, jedan od 100 najutjecajnijih ljudi na planetu prema odabiru magazina Time 2009. godine. Njemački scenarist, redatelj, glumac i producent rođen kao Werner Stipetić u Münchenu (majka mu je Elizabeth Stipetić, Austrijanka hrvatskog podrijetla, a otac Nijemac Dietrich Herzog). Njegov otac napustio je obitelj pa se Werner odrekao očeva prezimena Herzog i predstavljao se kao Werner Stipetić. Kad se počeo baviti režijom, vratio je očevo prezime jer je Herzog zvučalo moćnije. Redatelj koji stoji iza filmova “Aguirre, gnjev božji”, “Nosferatu” i “Fitzcarraldo” često je surađivao i s mlađim bratom Luckijem Stipetićem, koji je ujedno šef Herzogove filmske kompanije. “Zaljubljeni do ušiju”, “Zapravo ljubav”, “Jerry Maguire” samo su neka od ostvarenja u kojima smo gledali Ivanu Miličević, čija je obitelj u Ameriku otišla kada je Ivana imala pet godina, a nedavno je prvi put snimala u Hrvatskoj, i to seriju „Protuudar“ u kojoj glumi s Goranom Bogdanom. – Nikada nisam imala ponuda za snimanje u Hrvatskoj. Zapravo sam se trebala malo odmoriti jer sam rodila, no onda se pojavila prilika da provedem ljeto u Hrvatskoj. Bila je to naprosto ponuda koju nisam mogla odbiti – rekla nam je nedavno Ivana u intervju. U Hrvatsku dolazi barem jednom godišnje i tada najviše vremena provodi u Zagrebu, gdje joj živi veliki dio obitelji, a voli otići i do Dubrovnika i Zagorja te uživati u prirodi.

Jedan od najseksepilnijih glumaca današnjice Joe Manganiello, koji je u braku s lijepom Sofijom Vergarom, također ima hrvatske korijene. Njegova mama dijete je hrvatskih emigranata i djevojačko prezime joj je Bračanova, a tata mu je iz Italije. I hollywoodska legenda John Malkovich vuče korijene iz Hrvatske. Njegovi prabaka i pradjed u SAD su emigrirali iz Ozlja pokraj Karlovca. Kad je prije sedam godina u posjetu Dubrovniku govorio o svome hrvatskom podrijetlu, glumac je priznao da unatoč ljubavi prema našoj zemlji ne zna ni riječi hrvatskog. – Djed i baka nam jednostavno nisu dali da učimo njihov jezik, samo bi šaputali negdje u kutu sobe kad bi se svađali – rekao je Malkovich, koji u Hrvatskoj najviše voli boraviti na Palmižani te otoku Visu.

