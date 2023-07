Omiljena Vučićeva voditeljica pokazala mobitel u emisiji i ostavila ljude u nevjerici: 'Što to gleda?'

Jovana Jeremić, jedna od najpopularnijih srpskih voditeljica i omilejna novinarka Aleksandra Vučića, tijekom jutarnjeg programa na Pinku gledateljima je htjela pokazati određenu snimku na internetu, no inzistirala je na tome će to učiniti "sa svog telefona". No, čini se da je to bila greška.

- Jučer smo imali tehničkih problema, ali nema veze, moj telefon radi - rekla je Jeremić i izvadila mobitel na kojem je pustila video iz emisije. Korisnici Twittera na vrhu njenog mobitela primijetili su nazive pornografskih stranica.

VEZANI ČLANCI

Jeremić tvrdi da te stranice za odrasle nije posjećivala i kako ne zna o čemu se radi, piše Nova RS.

- Znate da nemam problema reći da gledam nešto, ali ovo nema nikakve veze sa mnom. Ne gledam porno filmove na telefonu, a kada ih gledam, radim to putem računala. Vidim što je ovdje označeno, ali ništa od toga ne posjećujem, niti idem na Twitter jer ga nemam. Kako mi je link poslan, tako sam ga i pustila, to je to - rekla je Jeremić za 24sedam i dodala da "kada klikne na link, tako ispadne".

Sta to Jovanica gleda na svom telefonu sok traje emisija 😂

Pogledajte gornju liniju internet brauzera. 😂😂😂#UcitatiNecemo pic.twitter.com/NX9fUUf0VI — DobarLosZao (@LosZao) July 23, 2023

- Kada kliknete na link, nudi se neki pornografski sadržaj, ja sam kliknula s namjerom da ga isključim, ali nitko nije gledao porno filmove na telefonu. To uopće nije moj popis spremljenih stranica - dodala je.

Inače Jeremić osim što redovito hvali srpskog predsjednika često bez dlake na jeziku govori o poznatim osobama. Tako je lani stala u obranu Nikoline Pišek, nakon njenog sukoba s Mišom Grofom.

– Moje je mišljenje da se radi jedan reality od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumijem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast, meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim što je sporno. Ako je imovina na njegovo ime, zbog čega se na tako seljački način ophodi prema svojoj snahi, zauvijek formalnoj i postojećoj – kazala je Jovana.

– To je problem u umjetninama. Upoznata sam s cijelim slučajem jer su umjetnine u ogromnoj vrijednosti, o tom novcu koji se nalazi u tajnom sefu čiju šifru zna samo Nikolina, o tim nakitima, satovima skupocjenim i stječe se dojam za svakog normalnog čovjeka da je Nikolina Pišek materijalist, ali ja moram reći da ja nisam vidjela nijednu objavu Nikoline Pišek koja je to pokazala, ja više imam dojam da je ogroman materijalist u cijeloj ovoj priči Miša Grof, jer se kod njega sve vrti u napadima na Nikolinu u javnosti, a ne znam što postiže time. Iskreno mislim da je bolje da sačuva tu snagu za sudski postupak u kojem će završiti, jer će ga Nikolina tužiti za sve ove izjave, mislim tužila bih ga i ja da sam mu snaha – zaključila je voditeljica.

VIDEO: Ivana Paradžiković o rođenju sina; 'Cijelu noć sam probdjela plačući'