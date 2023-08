'Odrastao sam uz pjesme "Parnog valjka", a Akija nitko ne može zamijeniti'

Igor Drvenkar službeno je od ožujka novi pjevač Parnog valjka, jednog od naših najomiljenijih, ali i najnagrađivanijih pop-rock bendova. Premda se već od veljače šuškalo kako će zamijeniti pokojnog Akija Rahimovskog, Igor je na mjestu pjevača Valjka od objave singla "Moja glava, moja pravila". Nedavno su izdali i pjesmu "Bogati će pobjeći na Mars". Prepoznatljiv po 'rašpi' u glasu, mladić iz Podravskih Sesveta u srednjoj školi je imao svoj prvi bend koji se zvao Otkazani let, no službenim početkom karijere smatra osvajanje Prve nagrade publike i Druge nagrade žirija na Festivalu pjevača u Miholjancu 2008. godine. Godine 2012. na Pjesmama Podravine i Podravlja u Pitomači nagrađen je za najboljeg mladog kantautora, a godinu kasnije na Rock akademiji završio je tonsko snimanje i produkciju. Nastupao je na kazališnim daskama u mjuziklima "Uskrsli", "Jesus Christ Superstar", "Legenda Ružica-grada" i "Ljepotica i Zvijer", u kojem je glumio naslovnu ulogu Zvijeri. Skladao je, aranžirao i producirao glazbu za predstave "Trešnjalot" i "Karlo i Djed". Od 2015. do 2022. bio je frontmen grupe Gea, s kojom je snimio autorski album. Šira javnost najbolje ga zna po sudjelovanju u "A strani" HRT-a, gdje je oduševio izvedbama nekih od najpoznatijih klasika domaće glazbene scene. U vrijeme pandemije, 2020 godine., otvorio glazbeni studio s virtualnom stvarnošću. Pomoću 360° kamere, koja snima cijeli prostor, i 8-dimenzionalnog zvuka prenio je nastupe glazbenika u virtualni svijet. Osim glazbe, voli fitness i poduzetništvo te, kako je ranije izjavio, puno vremena ulaže u zdravlje i znanje, a kada ne radi u studiju i kad nije na nekom nastupu, onda "uči, svaki prazan hod trudi se ispuniti nekom knjigom/edukacijom/podcastom/audioknjigom o nečemu što mu može biti korisno u životu'. Želja mu je utjeloviti Fantoma u "Fantomu u operi".

Prošlo je već nekoliko mjeseci, odradili ste i nekoliko nastupa, jeste li se već priviknuli na činjenicu da pjevate u Parnom valjku?

Rekao bih da se još uvijek privikavam, a istovremeno i uživam u tom procesu. Iza nas je već čitav niz predivnih koncerata, kao i intenzivan radni tempo proba i snimanja novog materijala, tako da je jasno da sam se i priviknuo, ali i dalje učim iz dana u dan. Još imam puno za naučiti od članova benda, koji imaju nevjerojatno iskustvo, a svakodnevno učim i iz Akijevih izvedbi, kojeg puno slušam kada uvježbavam pjesme.

Kako je uopće došlo do vašeg angažmana? Hus je rekao kako do audicije nije ni znao za vas, nego vas je preporučio klavijaturist Bero?

Tako je, na prvu probu me zvao Bero, a on je također dobio preporuku od nekog od svojih glazbenih kolega.

Zanimljivo je da ste tri puta zbog bolesti odgađali tu audiciju, a kada ste konačno pjevali ispred njih, niste se još oporavili. Čime ste ih osvojili?

Ubrzo nakon što se desio taj prvi poziv da dođem na probu, razbolio sam se od korone i čak smo taj prvi susret morali otkazati više puta. Čim sam se osjećao malo bolje, dogovorili smo termin i došao sam kod njih u studio. Nisam tada bio u punoj vokalnoj snazi, no proba je prošla dobro jer nam se desio onaj bendovski klik, i kroz svirku i kroz zafrkanciju. Dao sam sve od sebe, vjerujem da sam bio svoj, nekako sam bio i opušten i pod tremom, no svoj. Pitali su me mogu li doći i sutra i tako se evo iz dana u dan družimo već nekoliko mjeseci.

Jeste li dosad bili fan Parnog valjka, jeste li išli na njihove koncerte?

- Jesam, mogu reći da sam odrastao uz njih, jer u mojoj obitelji mnogo članova voli Valjak i njihove pjesme. Mama je zaljubljenik u glazbu, pa tako i Valjkove pjesme, ujak ih baš jako voli, kao i bratić i obojica imaju zavidnu kolekciju njihovih ploča, tako da je Parni valjak dio mog života od djetinjstva. Prvi koncert Parnog valjka na kojem sam bio, bio je 2010. u Bjelovaru, i to je bio za mene spektakl, kasnije nisam imao prilika otići iako sam puno puta htio.

Koje su vam najdraže pjesme Parnog valjka?

Kad smo počeli s probama, svaka pjesma mi je postala omiljena na svoj način, jer sam ih sve redom upoznavao i kroz perspektivu izvedbe i kroz perspektivu članova benda, dobio sam uvid u detalje tih pjesama od autora, što im je dalo skroz jednu novu dimenziju. No kada bih u ovom trenutku birao samo jednu pjesmu, trenutno bi to bila "Ljubav", s kojom otvaramo koncerte.

Jesu li vas dečki u bendu odmah primili, kako je na probama s njima?

Moj dojam je da jesu, nadam se da je i tako (smijeh). Probe nose jednu posebnu energiju i svakako su mi jedan od dražih dijelova dana i tjedna. Najviše me se dojmio njihov "old school" pristup glazbi, i tijekom probi i tijekom stvaranja novih pjesama, svi smo nekako jednaki i nadopunjujemo se, a sve je ispunjeno zezancijom i dobrom atmosferom. Čitav bend udiše glazbu punim plućima i mogu biti samo zahvalan što imam prilike biti dio toga.

Već ste odradili nekoliko koncerata. Gledao sam vas u Ljubljani i čini se da vas je publika već odlično primila. Jeste li to očekivali ili vas je bilo strah da će vas uspoređivati s Akijem?

Sada je iza nas već desetak koncerata diljem regije, kako onih u klubovima, tako i na velikim festivalskim pozornicama i svi smo zapravo oduševljeni prijemom publike i podrške koju pružaju, od prvog koncerta u Zadru do eto, Ljubljane koju spominjete pa sve do Podgorice. Jako sam zahvalan na podršci koju imam od prvog nastupa s Parnim valjkom i čim izađemo na pozornicu, osjeti se koliko vole ovaj bend i ove pjesme i zato sam jako sretan što se od njih osjećam prihvaćeno. A što se tiče usporedbi s Akijem, sasvim je jasno kako je on jedan i jedini, neponovljiv u svojoj interpretaciji, iz čega i sam učim. On je za mene uvijek bio ikona i veličina, i nastojimo ga imati sa sobom u svim pjesmama, kao i na svim koncertima. Moj put je da izvodim pjesme na svoj način, najbolje što znam, da iznosim svoj identitet i interpretaciju, u čemu se iz dana u dan osjećam sve sigurnije.

Jeste li se oduvijek htjeli baviti glazbom? Na kojoj ste glazbi odrasli?

Glazbom sam se počeo rekreativno baviti tek krajem osnove škole, u obitelji mi se nitko ne bavi glazbom pa je taj svijet za mene bio baš otkrivanje nečeg novog. Iz godine u godinu ljubav je samo rasla. U svim žanrovima nalazim nešto što mi se sviđa, no kad god bih odlutao, vratio bih se dobrom starom rocku, koji mi je uvijek bio temelj svega.

Prvi bend vam se zvao Otkazani let? Je li to po pjesmi Aerodroma?

Da, prvi školski bend, prve svirke i prva takva iskustva. Mislim da nam tada generalno nije bila ideja da se bend nazove po toj pjesmi, jednostavno nam se kao klincima svidio taj naziv.

Šira javnost upoznala vas je po sudjelovanju u "A strani". Po čemu pamtite taj projekt, kako vam je bilo?

Kroz "A stranu" sam upoznao najviše glazbenika i sklopio najviše lijepih prijateljstava. Definitivno je pomogla u napretku i iz nje je izašlo još puno suradnji i projekata.

Koliko vam je sudjelovanje u grupi Gea pomoglo za ovo što sad radite u Parnom valjku?

Vjerujem da je svako glazbeno i koncertno iskustvo dobrodošlo, pa tako i moj rad u bendu Gea. No rad s Valjkom je definitivno jedno potpuno novo i drugačije iskustvo.

Nastupili ste i u mjuziklima "Uskrsli", "Jesus Christ Superstar" i "Ljepotica i Zvijer". Dva puta ste igrali Poncija Pilata. Odgovaraju li vam više uloge negativaca?

Volim uloge negativaca, izazovne su i zanimljive. Glumačka i psihološka analiza takvih likova mi je uvijek inspirativna, tako je mogu dodatno nadograditi u novim izvedbama.

Možete li uskladiti sve obaveze sada kada ste u Parnom valjku? Hoćemo li vas i dalje gledati u mjuziklima?

Moj trenutni prioritet je svakako Parni valjak i prema tome sam u potpunosti okrenut i posvećen. Uz glazbu, kazalište je također moja velika ljubav, tako da ću i tome biti posvećen i dalje, koliko god će mi vrijeme dopuštati. U rujnu slijede nove izvedbe "Ljepotice i Zvijeri" u Lisinskom, a i "Jesus Christ Superstar" se vraća u Komediju.

Koje biste uloge voljeli igrati u mjuziklima?

Zvijer sam jako dugo priželjkivao, što mi je bilo i ispunjenje jednog sna kada sam je dobio. Odmah nakon mi je Fantom iz "Fantoma iz opere", uloga koju bih volio raditi i kojoj se nadam, ako se ta rock opera bude radila.

Za vrijeme pandemije osmislili ste performer point VR sessions? O čemu se radi i ide li taj projekt i dalje?

VR Session je glazbena izvedba snimana u 360 stupnjeva s prostornim zvukom - tako kako okrećeš mobitel, okreću se i slika i zvuk. Naravno da nikad nije kao uživo, ali je u digitalnom smislu najbliže tom iskustvu. Projekt je bio ciljan na publiku koja je za vrijeme korone bila kod kuće i tu sam vidio priliku za korist za glazbene fanove, kao i glazbenike - jednima je to prilika za nastup, a fanovima prilika da dožive digitalni live nastup. Projekt nisam dalje nastavio, jer su krenule svirke, pjevanja, putovanja…

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Puno vremena ulažem u kvalitetu života, a tu su mi bitni tjelovježba, dobra literatura i prehrana. Volim voziti bicikl i svako ljeto obaram osobni rekord u planinskom biciklizmu.

Imate li podršku djevojke, kako ona gleda na vaš angažman u Parnom valjku?

Trenutno nemam djevojku, pa tako niti njenu podršku (smijeh).

Koji su vam daljnji planovi u karijeri, vidite li se i u budućnosti u Valjku?

S bendom imamo zakazan čitav niz nastupa kroz ljeto, a zatim nam u listopadu slijedi i prvi nastup pred zagrebačkom publikom, u Tvornici kulture. Uz to, radimo i na novim pjesmama i nadamo se da će do kraja godine biti objavljen i album, tako da sam u potpunosti fokusiran na to. Za mene je već velika čast što sam u ovih posljednjih mjeseci dobio priliku biti dio Valjkove priče i posvećen sam tome kroz sve što slijedi.

