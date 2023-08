Putovanje RTL-ove novinarke u Andaluziju: Za ovu turu prioritet je imati sa sobom dobre tenisice

Kada su putovanja u pitanju, RTL-ova novinarka Dajana Šošić obično voli sve sama organizirati, ali ovaj put je odlučila prepustiti se u ruke agenciji i nije požalila jer joj je putovanje u Andaluziju s prijateljicama proteklo savršeno i podijelila je s nama koje je sve gradove obišla, koje lokacije ne smijete propustiti posjetiti i zašto je važno cjenkati se na lokalnim tržnicama.

- Dvoumili smo se ići s agencijom ili ne. Inače ne pamtim kada sam zadnji put išla negdje preko agencije, možda na maturalnom putovanju, isto u Španjolsku. Više me nekako privlači ići u svom aranžmanu tako da sam možeš složiti plan i program puta kako ti odgovara, spavati dok ti se spava, imati neki svoj tempo, ali sam se ovog put dogovorila s dvije prijateljice da idemo preko agencije jer se nismo nikako mogli dogovoriti tko će se baviti organizacijom putovanja, pa se ovo činilo kao najbezbolnije rješenje. Na kraju je bilo super jer smo upoznali dobru ekipu i družili se, tako da je u principu bilo jako veselo, zabavno i smiješno, osim ranog ustajanja - priča nam Dajana i dodaje kako je dio godišnjeg odmora rezervirala i za posjet našoj obali.

- Inače više volim ljeto provesti negdje na našoj obali i tako iskoristiti godišnji odmor, jer mi je zaista naše more i obala definitivno nešto najljepše, pogotovo otoci Lastovo, Vis, Mljet, ali ove godine odlučila sam malo promijeniti taj prvi dio odmora, a za naše otoke će još svakako biti vremena. Iako što sam starija čini mi se da mi sve više teže pada vrućina, vječite gužve na morskih destinacijama, tako da možda prepolovim godišnji i s nekim izletom u planine. Inače u užem izboru nam je bio i Egipat, ali smo zbog velikih vrućina to odlučiti ostaviti za neki drugi put - kaže nam RTL-ova novinarka.

Putovanje Andaluzijom trajalo je tjedan dana i tempo je bio prilično dinamičan. - Ustajanje ujutro u 8 sati, polazak u obilazak u 9 sati. S obzirom na to da smo imali na popisu jako puno gradova i puno toga za obilazak praktički smo hodali po cijele dane i često busom mijenjali lokacije i hotele. Ali smo zaista uspjeli puno toga doživjeti i vidjeti. Stoga je za ovu turu svakako prioritet imati sa sobom dobre tenisice - savjetuje Dajana i opisuje nam plan putovanja.

- Obišli smo zaista puno toga, od slikovite Malage, Ronde, smještene iznad stijena na samom rubu kanjona s pogledom na kamene mostove i bijele kuće izgrađene na rubovima litica, bijela sela, Cordobu, Granadu pa sve do cjelodnevnog izleta do grada Tanger u Maroku. Tu smo imali ručak u njihovom tipičnom restoranu, slobodno vrijeme za šetnju, sukovima, bazarom, nešto vremena za kupovinu. Cjenkanje je naravno obavezno, no to je nešto u čemu nisam dobra, pa je tu bila potrebna asistencija prijateljica. S obzirom na uske uličice, vrlo se lako izgubiti u gužvi. Bilo je zanimljivo vidjeti taj dio, no zaista je jako puno siromaštva, beskućnika, ljudi koji cijeli dan prodaju na vrućini ne bili zaradili novac za život… Uz to i jako puno upornih trgovaca kojih se zaista nije bilo lako otarasiti. S obzirom na rutu imali smo osjećaj da stalo prelazimo granicu, tako smo je prešli pri odlasku na Gibraltar, britanski prekomorski teritorija koji razdvaja Europu od Afrike doslovce preko avionske piste. To je bilo zanimljivo iskustvo i čekali smo dobrih pola sata da se pista oslobodi kako bi mogli nesmetano prijeći granicu na drugu stranu - detaljno nam prepričava zanimljivosti s ovog putovanja.

Foto: privatni album

S prijateljicama Senkom Vidaković i Lidijom Ivanić posjetila je Malagu, Cordobu, Sevillu i izdvojila nam je koje su je lokacije najviše dojmile i žao joj je što za neke od njih nije imala dovoljno vremena pa ih svakako namjerava bolje istražiti novom prilikom.

- Najviše me oduševila Cordoba. Sevilla je zaista jako lijepa, iako su temperature bile oko 40 stupnjeva, i to u večernjim satima, tako da su popodnevne šetnje bile prilično naporne. Sevilla zaista ima posebnu arhitekturu, spoj arapske, rimske, židovske kulture, gotovo na svakom uglu može se naići na muzej, spomenik ili crkvu koja te privuče, da zastaneš, predahneš. Obišli smo i Granadu i Cadiz, a Malaga mi je također bila posebna s brojnim palmama i prostranim širokim ulicama. Bilo mi je žao što smo bili stalno u pokretu, pa nismo imali recimo vremena provesti dan na plaži. No uspjeli smo obići rodnu kući i muzej Pabla Picassa kojeg jako volim. Cordoba mi je, ipak, iako je svaki grad poseban na svoj način, ostavila nekako najveći dojam. Osobito veličanstvena džamija, simbol grada i čuda maurske arhitekture koja je zaista spoj dvije religije, vrt naranči, predivna mjesta za fotografiranje… Na putu za Granadu kratko smo se zaustavili i na starom željezničkom kolodvoru u Luqueu, kako bismo kušali maslinovo ulja i proizvode lokalnih malih uljara. U Granadi smo obišli i Alhambre, očuvane arapske utvrde i palače posljednjih maurskih vladara okružene predivnim vrtovima - e to je nešto što se zaista ne smije propustiti - nabraja nam Dajana pojedinosti s ovog putovanja koje će pamtiti i po susretima s lokalnim stanovništvom koje ih je svugdje dočekalo iznimno ljubazno.

- Svi su bili jako ljubazni, srdačni i pristupačni, mediteranske zemlje imaju mentalitet sličan našem tako da smo se zaista brzo snašli i uklopili. Preko u Maroku je ipak znatno drugačije, puno je više siromaštva, običaji su drugačiji, ali zato smo ovdje bili kao ribe u vodi. No, zaista su izvrsni trgovci i prodali su nam puno toga što nismo imali nikakvu namjeru kupiti. Na primjer sve tri smo kupile labelo za usne s kanom za koje nam je trgovac tvrdio da boja traje cijeli dan. Kupili smo ih iz zezancije, naravno ne vjerujući, no na kraju se ispostavilo da boja drži bolje od bilo kojeg drugog ruža i sada ga imam u torbici - prisjetila se Dajana zgodne anegdote s tržnice.

Kaže kako je za ovakav plan puta uz dobru organizaciju dovoljno tjedan dana te svakako morate ponijeti dobre i udobne tenisice. Gastro ponuda je posebno zanimala RTL-ovu novinarku jer voli kuhati i s velikim zanimanjem je obilazila lokalne tržnice i uživala u slasnim zalogajima i ispričala nam je gdje i nije toliko uživala u gastro ponudi.

- Hrana me jako zanimala jer jako volim kuhati. Tako da smo rado obilazile tržnice i uspoređivale hranu, cijene, kupovali začine. Dobra je stvar što u mnogim gradovima uz piće serviraju besplatno male tapase, tako smo zaista imali priliku kušati puno toga i mimo obroka. Posebno su nam se svidjeli patatas bravas - krumpir u začinskom umaku, boquerones fritos - prženi inćuni, naravno paella, nezaobilazne masline i razne vrste sireve. Često smo jeli i male pečene, zasoljene papričice koje su bile toliko ukusne da smo ih tražili po tržnici i donijeli doma. Sangria nam je ipak bila malo preslatka tako da smo za popodnevnu pauzu najradije birale njihove pivice u malom pakiranju i zaista hladne kao led. U Tangeru mi hrana nije bila toliko ukusna - juha i šiš ćevapi bez nekog posebnog okusa, no na kraju je stvar ipak spasio marokanski čaj od mente - kaže nam i osvrće se i na situaciju s cijenama u usporedbi s onima u Hrvatskoj. Kaže kako su cijene otprilike kao i kod nas, a što se većih španjolskih gradova tiče - ovisi od grada do grada, ali na nekim mjestima i manje nego što su kod nas osobito na obali u ljetnim mjesecima.

Foto: privatni album

Kući se s putovanja uvijek vraća sa suvenirima i prtljaga joj je bila znatno teža u povratku.

- Joj svašta smo nakupovali, od suvenira za obitelj i prijatelje, do začina, pa do tradicionalnih slatkiša, finih sireva i pršuta. Mislim da su nam koferi na povratku bili prilično teži. Uvijek volim s putovanja donijeti neku hranu ili začine koje ću poslije moći iskoristiti u nekom svom jelu, više možda nego neke suvenire, to je za obitelj i prijatelje - veli Dajana.

Podijelila je s nama i jedni zanimljivu anegdotu po kojoj će pamtiti ovo putovanje.

- U Gibraltaru nas je sve posebno oduševila kolonija majmuna - preslatka bića kojima je teško ne ponuditi neku hranu ili poslasticu. Iako nam je više puta naglašeno da je to zabranjeno, ja sam u jednom trenutku posegnula za keksima u torbu, majmun koji je bio začuđujuće snažan je nakon toga krenuo prema meni, zgrabio torbu nakon malo navlačenja, izvukao kekse, pojeo ih, a torbu ostavio. Očito mu se nije svidjelo da sam odlučila kekse na kraju ipak ne podijeliti s njim, pa je uzeo stvar u svoje ruke - kroz smijeh nam priča novinarka kojoj su putovanja strast, a ostatak ljetnog godišnjeg odlučila je provesti na našoj obali i dio vremena će svakako biti u rodnim Brelima.

- Osim ljetnog godišnjeg, nemam zasad plan za neko novo putovanje. Ostatak godišnjeg ću provesti u rodnim Brelima i Visu, to mi je najdraži otok gdje svako ljeto provedem barem jedan dio godišnjeg. Mir, kupanje, roštilj, lagana hrana, dobra knjiga… Bez previše izležavanja na suncu i gužvi, to je nešto što se trudim izbjegavati. A što se tiče nekog daljeg putovanja, definitivno neka hladnija zemlja ili neka planinska destinacija - otkrila nam je Dajana.

