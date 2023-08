Moja emisija "After" namijenjena je svima koji se žele opustiti nakon posla

Luka Jovica (25) mladi je Dubrovčanin koji posljednje dvije godine na Enteru svakog radnog dana vodi "After" od 17 sati. U svojoj emisiji pušta malo jaču elektronsku glazbu, a slušateljima često donosi i zanimljivosti o njihovim omiljenim izvođačima. Luka obožava glazbu, a nakon studija komunikologije namjerava se posvetiti produkciji.

Rođeni ste i odrasli u Dubrovniku, kako je izgledalo vaše djetinjstvo, jeste li odmah voljeli glazbu?

Kao dijete oduvijek sam bio okružen glazbom. Za to je najviše zaslužna majčina strana obitelji u kojoj su mnogi glazbenici i cijene se umjetničke i kreativne vrijednosti. Vrlo rano sam počeo sa svojom glazbenom edukacijom, prije početka osnovne škole već sam išao na pripreme za glazbenu školu tako da je barem sat vremena u danu uvijek bilo namijenjeno glazbi, bilo to kroz vježbu instrumenta ili učenju glazbene teorije. Ljubav prema radiju dogodila se spontano. Uvijek mi se sviđao taj posao zbog kreativnih ljudi kojima si okružen i s kojima se dijeli ta posebna ljubav prema glazbi. Još kao dijete znao sam da želim stvarati glazbu i glazbeni sadržaj, sjećam se da sam u sobi snimao male radijske emisije i slagao liste pjesama na kazete za svoje najbliže. Izgleda da je sve vodilo prema tome gdje sam danas i mogu reći da sam sretan i zadovoljan.

Kada ste zavoljeli elektronsku glazbu? Je li "krivac" za to kada ste radili kao pomoćni PR stručnjak za noćni klub Revelin u Dubrovniku?

Elektronska glazba, u nekom obliku, oduvijek je bila u mom životu, bilo kroz pop glazbu, house himne ili čak grunge rock koji sam slušao u srednjoj školi. Uvijek sam detaljnije slušao pjesme, aranžmane, riječi i produkcijske elemente i zamišljao kako bih ja to radio, kako bih ja to složio i koje ideje imam za svoje pjesme i albume. Sa 18 godina i odlaskom na prvi festival počeo sam se više fokusirati na elektronsku glazbu i sve što ona donosi, a sezona kao pomoćni PR stručnjak u noćnom klubu Revelin u Dubrovniku pomogla mi je da dobijem sliku svega što se događa iza scene i pripreme gostovanja i dogovaranja nastupa velikih izvođača.

Prije dvije godine došli ste na Enter na audiciju. Kako je izgledala sama audicija, kako ste se odlučili pokušati?

Prije dvije godine upisao sam zadnju godinu studija i tražio posao koji ću nastaviti raditi nakon što steknem diplomu. Osim toga, htio sam posao koji bi mi napokon pomogao da spojim novo znanje stečeno tijekom fakulteta i glazbu koja je zbog fakulteta neko vrijeme ipak pala u drugi plan. To ljeto prije početka fakulteta vidio sam oglas - da na Enteru traže radijskog voditelja i nije mi trebalo previše vremena da ažuriram životopis i pošaljem video u kojem se predstavljam. Znao sam da bi to moglo biti upravo ono što tražim i što će me usmjeriti prema ostvarivanju mojih životnih planova. Audicija je u prvom dijelu izgledala kao uobičajen razgovor za posao za što sam bio spreman, ali drugi dio audicije je bio složiti kratku priču koja će biti smiješna ili zanimljiva slušateljima. Drago mi je da sam bar do tad imao dovoljno ludih priča ili s festivala i izlazaka ili avantura iz umjetničke srednje škole. Nakon tog prvog razgovora i snimanja te priče počela je edukacija i nekoliko tjedana kasnije, počeo sam raditi.

Kako je izgledao vaš prvi odlazak u eter, jeste li imali tremu?

Naravno da je trema bila prisutna pri prvom odlasku u eter. Taj osjećaj kada prvi put pališ mikrofon, kad se upali crvena lampica koja označava da je vrijeme da počneš pričati i da se emitira uživo, stvarno je nešto za što se teško možeš pripremiti. Srećom, imao sam podršku članova redakcije i programske direktorice koja me zaista izvrsno pripremila i naučila puno toga tako da je, uz svih njih u studiju, to prvo javljanje prošlo bez ikakvih problema.

Na Enteru vodite "After" svakog popodneva od 17 sati. Kako izgleda vaša emisija, kako je pripremate?

Moja emisija "After" prvenstveno je namijenjena za opuštanje nakon posla. Iako after obično počinje oko 7 ujutro nakon dobrog partyja, na Enteru je to ipak after od radnog dana. Od 17 do 21 sat na rasporedu je nešto malo jača glazba nego što bude tijekom jutra i popodneva. Slušatelji se imaju priliku dobro nasmijati na neke lude priče i iskustva slušatelja, saznati nešto novo o svom najdražem izvođaču ili možda otkriti svog novog najdražeg izvođača.

Intervjuirali ste neke od najpoznatijih svjetskih DJ-eva. Tko je ostavio najbolji dojam, što vam je rekao?

Tijekom rada u noćnom klubu Revelin i zadnje dvije godine na Enteru imao sam priliku upoznati i razgovarati s izvođačima za koje stvarno nisam nikad mislio da ću ih slušati uživo, a kamoli sjesti s njima i pričati o njihovoj karijeri i glazbi. Prošle godine, na svojoj prvoj Ultri Europe, intervjuirao sam Armina Van Buurena, što mi je bila velika čast, pogotovo jer znam da je on najdraži producent velikom broju slušatelja Entera. Kod njega me iznenadilo koliko je pristupačan i prizemljen, bez obzira na impresivnu karijeru i utjecaj koji je imao u razvijanju elektronske glazbene scene.

Ove godine sam definitivno imao najviše treme do sada. To je bilo za vrijeme intervjua s jednim od svojih uzora, a to je Boris Brejcha. Kod njega me se dojmilo s koliko strasti priča o glazbi i elektronskoj sceni. Zaista mu je stalo do izražavanja kroz glazbu i povezivanja s fanovima kroz nove pjesme i nastupe, puno je toga za naučiti u pristupu svome radu.

Nedavno ste bili i na Ultri, kako je bilo? Koliko Ultra u Splitu znači za Hrvatsku?

Ultra Europe je zaista jedinstveno i neponovljivo iskustvo. Osim velikih pozornica na kojima nastupaju neki od najjačih svjetskih imena elektronske glazbe, tu su i ljudi iz cijelog svijeta koji su došli uživati u glazbi, ljetu i druženju s ekipom s kojima dijele slične vrijednosti. Enter svake godine seli svoj studio na Ultru, nalazi se na sredini podija glavne pozornice i to je također dodatni element koji čini iskustvo Ultre posebnim. Intervjuiramo strane i domaće izvođače koje pozovemo u studio. Isto tako, razgovaramo s domaćim, ali i partijanerima iz cijelog svijeta, prenosimo program uživo kako bi naši slušatelji koji nisu na Ultri doživjeli dio te posebne i pozitivne atmosfere. Zbog svega ovoga što sam naveo mislim da smo zaista sretnici što se jedan tako veliki i značajan festival poput Ultre održava upravo u Hrvatskoj i ponosan sam što smo dio toga.

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Ako ne radim ili učim produkciju, onda treniram, ili kuham. Trening je oduvijek bio nešto čemu sam se htio više posvetiti, a kada sam se preselio u Zagreb, napokon sam se upisao u teretanu i već pet godina redovito treniram, a neko vrijeme sam čak trenirao i CrossFit. Naravno, nakon treninga treba nešto dobro i pojesti. Od malena su me roditelji morali tjerati iz kuhinje jer bi uvijek imao neku novu stvar koju bih htio napraviti ili novi recept koji bi htio isprobati.

Koji su vam daljnji planovi u karijeri? Hoćete li ostati na Enteru?

Nadam se da ću vam još dugo uljepšavati popodne na Enteru. No, uz rad na Enteru, zasigurno se želim posvetiti glazbenoj produkciji kako bih uskoro stekao dovoljno znanja i počeo realizirati sve svoje zamišljene ideje. Bez obzira što nosi budućnost koju nitko od nas ne može predvidjeti, vjerujem kako ću uvijek biti povezan s Enterom na bilo koji način. Prepoznajem potencijal koji ima kao platforma koja spaja mlade kreativce i pruža im platformu za izražavanje, rast i edukaciju o elektronskoj glazbi, aktualnim temama i raznim subkulturama.