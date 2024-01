Obožavatelji legendarne glumice zabrinuti nakon što je uhvaćena u invalidskim kolicima

Američka glumica Jessica Phyllis Lange (74) mnogima je najpoznatija po ulogama u filmovima "Tootsie", "Plavo nebo" i "King Kong", no brojne je obožavatelje zabrinula najnovijom pojavom. Naime, glumica je uhvaćena u šetnji New Yorkom s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom, glumicom Susan Sarandon, no dok je Susan normalno šetala pored nje, Lange je sjedila u invalidskim kolicima dok ju je mlada žena gurala po pločniku.

Njezin glasnogovornik je samo kratko rekao kako je 'Jessica zdrava', ali i da se 'oporavlja od ozljede noge koju je zadobila u psećem parku'. Njoj i 77-godišnjoj Susan nisu smetale ni niske temperature, koje su ovih dana 'zadesile' New York.

Qué susto ver a Jessica Lange en silla de ruedas... Menos mal que es por una herida leve 😮‍💨😢 https://t.co/qNSDHUp8ku — 🏳️‍⚧️🦁Mr.Faith♌🏳️‍🌈 (@MrFaith91) January 7, 2024

Inače, jedino zajedničko snimanje dvije prijateljice imale su 2017. kada su glumile Joan Crawford i Bette Davis u seriji Ryana Murphyja 'Zavada'.

Jessica je rođena 1949. godine u obitelji Alberta i Dorothy Lange, finskog i njemačkog te nizozemskog podrijetla kao treća od četvero djece. Studirala je na fakultetu u Minnesoti da bi ubrzo otišla u Pariz studirati glumu. Vratila se 1973., s 24 godine, u New York gdje je imala tečaj glume dok je radila kao konobarica i model.

VEZANI ČLANCI

Godine 1976. Dino De Laurentiis ju je angažirao u glavnoj ulozi u filmu „King Kong“ ali su kritike bile tako porazne da joj je to skoro uništilo karijeru. Ipak, s filmom „Poštar uvijek zvoni dvaput“ iz 1981. joj je uspio povratak na scenu.

1982. je postala jedna od rijetkih glumica koje su nominirane za Oscara za dva filma u istoj godini, te koje su čak i osvojile slavni kipić. Nominirana je bila za glavnu ulogu u biografiji „Frances“, u kojoj je portretirala Frances Farmer, a osvojila je kip za najbolju sporednu glumicu u komediji „Tootsie“. Za potonji je osvojila i Zlatni globus.

Nastavila je nizati ambiciozne i snažne uloge tijekom 1980-ih, a izjavila je da joj je najdraža bila ona od country pjevačice Patsy Cline u filmu „Slatki snovi“. 1994. je za dramu „Plavo nebo“ osvojila svojeg drugog Oscara i treći Zlatni globus.

1992. je nastupila na Broadwayu u predstavi „Tramvaj zvan čežnja“, da bi nakon toga često nastupala u kazalištu.

VIDEO Tko je tajanstvena supruga omiljenog voditelja? Upoznali su se na HRT-u, a ona izbjegava medije