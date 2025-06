Njegova pjesma kaže da 'nije bio za ova vremena', ali je bio jedan od najvažnijih skladatelja u povijesti pop glazbe

Odlazak vođe The Beach Boysa Briana Wilsona prošli tjedan značio je da smo ostali bez jednog od najvažnijih autora i producenata ukupne povijesti pop glazbe. Wilson je bio autentični genij rocka koji je temeljito redefinirao zvuk američke zapadne obale i planetarne diskografije. Za najširu publiku koja možda nije pratila njegovu odiseju, dovoljno je ponoviti riječi Georgea Martina, producenta Beatlesa; "Bez albuma 'Pet Sounds' Beach Boysa ne bi se dogodio niti 'Sgt. Peppera' Beatlesa. 'Sgt. Pepper' bio je naš pokušaj da dostignemo 'Pet Sounds'". Kao što su pokazale i poruke mnogih Wilsonovih konkurenata i prijatelja nakon njegove smrti, rijetko kada je vladala takva suglasnost oko vrijednosti i značaja nečijeg rada.

Iako je od najranijeg razdoblja rada Wilson prolazio kroz mnoge privatne probleme, pa je 1964. doživio prvi živčani slom, rad u tonskom studiju za njega je, kao i za njegovu publiku, bio ljekovit. Baš je on odlukom da više ne ide na turneje s Beach Boysima 1965. najavio i sličnu odluku Beatlesa godinu kasnije. Povukao se s turneja kako bi se u potpunosti posvetio pisanju pjesama i produkciji, a njihov rad u tonskim studijima od sredine šezdesetih, oslobođen stalnih koncerata i zadovoljavanja masovne publike, proizveo je neke od najznačajnijih studijskih radova koji su promijenili putanju dotadašnje pop glazbe. Kao studijski glazbenik s punim radnim vremenom Wilson je želio Beach Boyse odmaknuti od surferskog imidža, vjerujući da odvraća pozornost javnosti od njegovih talenata kao producenta i skladatelja.

Kako je sam rekao o svom producentskom uzoru, počeo je "koristiti ono što sam naučio od Phila Spectora i dodavati više instrumenata kad god sam mogao. Udvostručio sam basove i utrostručio klavijature, što je sve činilo zvuk većim i dubljim". To prvo, izuzetno plodno razdoblje rada grupe rezultiralo je s osam albuma i nizom hitova koji su The Beach Boyse učinili najpopularnijim američkim bendom. The Beach Boys su debitirali za diskografsku kuću Capitol drugim singlom "Surfin' Safari" 1962, u siječnju 1963. snimili su svoj prvi top 10 hit "Surfin' U.S.A.", a kad je u svibnju 1964. izašla pjesma "I Get Around" popela se na prvo mjesto top ljestvice u SAD-u, njihov prvi singl koji je to postigao, i pokazala da Beach Boysi mogu ravnopravno konkurirati Beatlesima, s kojima su se uvijek natjecali kao pioniri novog zvuka i novih koncepata u popularnoj glazbi.

Tek tada stigao je pravi prolom oblaka i dokaz Wilsonovih mogućnosti: "Pet Sounds" 1966. bio je prvi album na kojemu je neki sastav, do tada pun pop hitova, odbacio dotadašnji način rada i stvorio konceptualni album koji je zbog do tada neisprobanih načina i tehnika snimanja u tonskom studiju bilo nemoguće ponoviti uživo. Brian Wilson bio je vizionar kojemu se po glavi motalo puno toga, ali je to znao i ostvariti u tonskom studiju, "dirigirajući" s puno glazbenika i profesionalaca koji su slijedili naputke mladog genija. Ostatak Beach Boysa otpjevao je vokale u studiju kada se vratio s turneje, ali su sve instrumentalne dionice odsvirali profesionalni studijski glazbenici pod dirigentskom palicom mladog Briana Wilsona. Ako koristite Disney+ platformu, pogledajte odličan dokumentarac o Beach Boysima objavljen prošle godine koji detaljno donosi svjedočanstva uključenih glazbenika u ta snimanja, na kojima je mladi inovator osvojio i prekaljene muzičare koji su tehnički o mnogočemu znali više od Wilsona. Pjesma "I Just Wasn't Made for These Times" možda je najbolje objasnila poziciju osjetljivog autora koji je doista bio ispred svog vremena, a čiji su brojni problemi svjedočili da se teško nosio s okolinom, očekivanjima javnosti i zahtjevima diskografske industrije, ako ste u jednom od najpopularnijih sastava na svijetu.

Znamo li da je prijelomni singl "Good Vibrations" s kraja 1966. zapravo bio "ostatak" sa snimanja "Pet Sounds", jasnija je kreativna nezaustavljivost Briana Wilsona. Pjesma se isticala složenom zvučnom slikom, epizodičnom strukturom i nekonvencionalnim pristupom pop glazbi, te je u to vrijeme bila najskuplji singl ikad snimljen. Zbog svega toga čega krajem 1966. Beach Boys su u izboru najutjecajnijeg britanskog glazbenog tjednika New Musical Express osvojili prvo mjesto "najboljeg benda", ispred Beatlesa i Rolling Stonesa.

Nije uvijek sve išlo lako, pa je idući album Beach Boysa "Smile" postao prvo neobjavljeno remek-djelo 1967. Povijest albuma "Smile" spada u red većih legendi o izgubljenim albumima. Ploča kojom su 1967. trebali konkurirati "Sgt. Pepperu" Beatlesa nikada nije bila objavljena, a Wilsonovo u najblažu ruku čudno psihičko stanje zaustavili su priču o izgubljenom remek-djelu Boysa. Skoro četrdeset godina kasnije Wilson se nakon povratka na scenu osjetio sigurnim za reviziju "Smilea", presnimljenom prema izvornim zamislima s drugim glazbenicima. Solidno obavljen posao i sadržajno/formalno širenje granica pop pjesme bilo je jasno i tada, ali je mnogima neizmjerno više značilo piratsko bootleg izdanje originalnog albuma iz 1967. koji je godinama cirkulirao po rukama kolekcionara. Zašto se tada odustalo od objavljivanja izvornika teško je dokučiti, jer se radilo o pothvatu usporedivom sa značajem "Pet Sounds".

Da se radilo o samo ta dva albuma, a ne i masi nezaboravnih pop singlova koji su Kaliforniju učinili privlačnom poklonicima širom svijeta, ili sjajnim narednim albumima "Wild Honey", "Friends", "20/20", "The Sunflower" i "Surf's Up", mjesto Briana Wilsona u povijesti pop glazbe bilo bi osigurano. Tijekom zadnjih desetljeća mnogi box setovi Beach Boysa donijeli su nove dokaze o inovativnosti Briana Wilsona, kad su remasteriranim verzijama albuma pridruženi sati neobjavljenih materijala i pjesama kojima je isijavao nepresušni genij Briana, Carla i Dennisa Wilsona s ostatkom benda. Uz neobjavljene snimke iz studija, koncertne nastupe i alternativne verzije pjesama, posebno su fascinantni bili dijelovi u kojima se pojašnjavao način Wilsonova rada u tonskom studiju, s izdvojenim pojedinim instrumentima ili a cappella verzijama poznatih pjesama.

Tijekom kasnije solo karijere Wilson je odlazio i vraćao se na pozornice, ali je doista zvučalo čudno da je dvostruki CD "Live At The Roxy Theatre" 2000. bio prvi koncertni album Briana Wilsona. S obzirom na legendarnu povučenost, Wilson je na "Live At The Roxy Theatre", snimljenom u legendarnom klubu u Los Angelesu na Sunset Stripu, zvučao neočekivano otvoreno, zadovoljno i sklono komunikaciji s publikom koja je bila oduševljena već i činjenicom da sjedi za klavijaturama tik pred njima. Višečlani prateći sastav bio je sposoban rekreirati davne Wilsonove tonske zamisli koje su nekada bile ispred svog vremena, a koncertni repertoar sastavljen od Wilsonovih klasika iz repertoara Beach Boysa i sa samostalnih albuma, s dvije nove pjesme "This Isn't Love" i "The First Time" nije bio samo vodič obilaska povijesti kroz antologijske teme poput "God Only Knows", "Caroline No", "All Summer Long", "Love & Mercy", ili prvi ešalon hitova ("Don't Worry Baby", "California Girls", "Be My Baby", "Good Vibrations"), već iznenadan znak reanimacije Wilsonove karijere.

Iste godine iznenadno je krenuo na američku turneju na kojoj je prvi put u potpunosti uživo izvodio čitav album "Pet Sounds" s orkestrom od 55 glazbenika. Uslijedila je i europska turneja 2002., uključujući četiri rasprodane večeri u londonskoj dvorani Royal Festival Hall, zabilježene za koncertni album "Brian Wilson Presents Pet Sounds Live". Nakon toga je 2004. krenuo i na turneju "Brian Wilson Presents Smile" na kojoj je izvodio davni neobjavljeni album, a novi koncertni album debitirao je na 13. mjestu američke ljestvice, što je bio najveći uspjeh za bilo koji Wilsonov ili Beach Boys album nakon 1976.

U tom razdoblju Wilson je radio na novom solo albumu tipično znakovitog naziva "Gettin' In over My Head" objavljenom 2004. s gostovanjima Van Dyke Parksa, Paula McCartneyja, Eltona Johna i Erica Claptona. U rujnu 2014. pojavio se i biografski film "Love & Mercy" u kojem ga je glumio John Cusack, a Wilson je za film napisao i novu pjesmu "One Kind of Love". Na šezdesetu godišnjicu albuma "Pet Sounds" 2016. ponovno se vratio turneji davnog remek-djela od kojeg očito nikako nije mogao pobjeći, kao ni mnogi njegovi poklonici, kritičari ili top liste gdje je visoko na poziciji jednog od najboljih albuma svih vremena.