Nina Badrić slavi 49. rođendan! Pokazala dekolte i liniju u haljini u kojoj će danas nastupati na Peristilu

Pjevačica Nina Badrić danas ima razloga za slavlje. Naime, napunila je 49 godina, a na svoj rođendan održat će i koncert na Peristilu. Nina je za tu priliku odabrala posebnu haljinu domaćeg brenda eNVy Room, čije kreacije obožavaju i mnoge druge domaće zvijezde. Prekrasna bijela haljina sirena kroja joj odlično pristaje i naglašava dekolte.

"Danas je moj rođendan i ništa mi neće ovaj dan pokvariti. Haljinu imam, vidimo se na Peristilu", stoji uz fotografije koje je Badrić podijelila. Nini su čestitke povodom rođendana uputili pratitelji, ali i brojni kolege i prijatelji među kojima su Maja Šuput, Lana Klingor, Marko Grubnić, Marijana Batinić, Albina Grčić, Žanamari Perčić, ali i mnogi drugi.

Podsjetimo, obožavatelji pjevačice Nine Badrić primjećuju kako u zadnje vrijeme sve bolje izgleda,a čini se da to može, između ostalog , zahvaliti i velikoj promjeni koju je napravila u svom životu. Naime, Nina već neko vrijeme ne jede meso, a zbog toga kaže da se osjeća odlično i nije umorna. ''Pa to mi je prirodno nekako došlo. Super mi je, osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna. Prije kad bih znala pojesti komad mesa, onda bih dva sata odspavala, a sad sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože'', kazala je pjevačica za Novu TV.

