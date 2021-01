Nikolina Ristović iskreno: Živim spremna na najgori scenarij...

Godina koja je prošla, malo će kome ostati u dobrom sjećanju: pandemija, potres, osjećaji straha i stalne nesigurnosti mnoge su nagnale da ponovno preispituju životne stavove, ciljeve i vrijednosti. Među njima je i voditeljica Nikolina Ristović koja je na Instagramu s obožavateljima podijelila čemu ju je naučila 2020. godina.

Da sam nepopravljivi optimist, iako uglavnom živim spremna na najcrnji scenarij, opravdavajući to pozivanjem na realnost.

Da me zbog toga život često pozitivno iznenadi, jer se iz svakog zla izrodi štošta dobroga i pozitivnog. Da su stabilna obitelj i bliski prijatelji ono što mi čuva unutarnji svijet od potresa.

Da preživljavam. ..unatoč svemu i da se čupam radeći na nekom svom idealiziranom bajkovitom svijetu u kojem odrastaju sretna djeca. Da je sreća put, a ne destinacija. , napisala je Nikolina i za svoju iskrenu objavu dobila brojne riječi podrške.

Inače, prošle godine odlučila je okrenuti novu stranicu i energiju usmjeriti prema novom biznisu. Već godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih Hrvatica, smisla za modu joj ne nedostaje, a svoj je hobi odlučila pretočiti i u posao. Pišek je ponovno odlučila oživjeti brend “Guilty or Innocent” koji je prije nekoliko godina pokrenula s modnim dizajnerom Borisom Banovićem, no ovog puta s nešto drugačijom vizijom.

Foto: Instagram

– S Borisom sam se razišla u kreativnom smislu. On je htio širiti kolekciju, a ja sam htjela da se zadržimo na nekim basic komadima poput pamučnih majica. Naposljetku sam odlučila da želim napraviti kolekciju za djecu jer oduvijek više volim dječju modu nego modu za odrasle – govori nam Pišek. U tijeku su posljednje pripreme, a svoju će liniju od ekološkog pamuka predstaviti za mjesec dana u webshopu. Riječ je ponajprije o komadima koji su udobni i praktični, ali i vizualno atraktivni. – Budući da sam školovana i obrazovana kao dizajner, ne tekstilni, nego sam završila dizajn na Arhitektonskom fakultetu, užasno sam veliki pristalica Bauhausove škole da dizajn zapravo mora proizlaziti iz uporabne vrijednosti. To mi je bila misao vodilja i s tim se borim već dvadesetak godina koliko sam majka. Kad kupujem stvari za svoju djecu, borim se s time da nađem neki optimum između upotrebljivosti i nekog vizuala i to što oblačimo, koliko je to praktično, upotrebljivo i njima ugodno i zgodno – dodaje Nikolina i priznaje kako je u početku ipak imala stručnu pomoć.

– Malo sam se dogovarala s Andreom Bistričić koja se bavi dizajnom i modnim consultingom za velike modne kuće u Londonu, ali na kraju je 99% proizvod isključivo mog pristupa dizajnu, mog promišljanja i svakako nosi moj potpis – ističe 44-godišnja Zagrepčanka. Iako ima dvije kćeri, 22-godišnju Hanu i 6-godišnju Unu Sofiju, linija nije posvećena isključivo djevojčicama. – Voljela bih rušiti neke stereotipe i zato je puno stvari iz kolekcije uniseks što znači da ih mogu nositi i dječaci i djevojčice te da to potpuno funkcionira u toj priči. Potrudila da u toj kolekciji podilazim tim princezastim ukusima djevojčica, ali ne u potpunosti jer ne volim baš banalizirati stvari i ne mislim da je nužno djevojčice moraju nositi roza, a dječaci plavo. Isto tako ne mislim da princeze moraju biti onakve kakve jesu, postoje i rock-princeze i punk-princeze – napominje Nikolina čija se princeza Una Sofija zajedno s prijateljicama našla ispred kamere za potrebe snimanja kampanje, no to baš i nije prošlo glatko.