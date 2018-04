Nezaustavljiva energija koja osvaja na prvo slušanje i gledanje

Koprivnički folk/punk-rock kvintet Ogenj u petak je energičnim nastupom u Tvornici predstavio debitantski album “Domaj”. Sudeći po viđenom, bit će pravo osvježenje na domaćoj glazbenoj sceni, pa i šire.

Ništa čudno što se Ogenj uspoređuje s veličinama kao što su The Pogues, Flagging Molly ili Mumford & Sons. Već od prve pjesme "Hote Hote", na kojoj su pametno posudili riff iz Nirvanine "Smells Like Teen Spirit", počeli su prenositi energiju na publiku. Doista, teško je ostati imun na odlične pjesme koje je napisao frontmen Ogenja Tomislav Mihac Kovačic, čovjek kojeg je doslovno puna pozornica.

Osim što pjeva, on se bez problema prebacuje s gitare na tamburicu, te istovremeno skače po pozornici. Valja izdvojiti i odličnu mladu Taru Knežević, 18-godišnju genijalku koja će uskoro u NASA-inu školu, no osim znanosti, očigledno je odlična i na violini. Njeno sviranje Ogenju je dalo poseban pečat. A u publici su većinom bili njihovi fanovi koji su pjevali gotovo sve pjesme na kajkavskom narječju. Čuli smo i druge singlove s albuma poput "Lepe Mare" i "Ljubaf na najjakše", a Ogenju se na pozornici pridružio i Ante Prgin-Surka, producent koji je svojim znanjem dodatno obogatio njihov debitantski albu. Usuđujemo se reći kako će "Domaj" iduće godine biti u konkurenciji za Porin za najboljeg novog izvođača, a Koprivničani možda zarade i još poneku nominaciju. Šteta što priča o Ogenju još nije došla do šireg kruga ljudi, pa se u malom pogonu Tvornice našlo jedva stotinjak ljudi. No, uvjereni smo da će se i to ubrzo promijeniti.