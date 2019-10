Neodoljive vjenčanice plijenile su pažnju na ulicama Zagreba!

Dan vjenčanja zasigurno je jedan od najvažnijih dana u životu svake žene. Još od malih nogu djevojčice provode sate i sate zamišljajući sebe u ulozi mladenke i već tada stvaraju određenu viziju kako bi trebala izgledati njihova savršena vjenčanica.

Hrvatski brend Royal Bride u svom novootvorenom salonu u Zagrebu, u Ulici kneza Mislava 9, postaje jedinstveno mjesto koje će svakoj mladenki olakšati i skratiti potragu za idealnom vjenčanicom te ispuniti sve želje i snove o kojima maštaju od djetinjstva.

Kampanja snimljena na ulicama Zagreba jednostavno oduzima dah i predstavlja prekrasnu ženu u ubrzanom tempu života, ali opet besprijekorno sređenu, baš onakvu kakva ona zaista i jest kada je u pitanju odabir vjenčanice i priprema za poseban dan. Kreativni krojevi i vrhunski materijali vjenčanice iz Royal Bride-a čine najposebnijima na tržištu.

Foto: Srećko Rundić

Osim raskošnih krojeva i unikatnih vjenčanica, ono što odlikuje Royal Bride jesu ekskluzivne, ručno rađene vjenčanice od tisuća kristala te vrhunski materijali koje je na ovom tržištu moguće pronaći jedino i isključivo u Royal Bride salonu. Naime, Royal vjenčanice napravljene su od materijala koje koristi i izraelski brend vjenčanica Berta, a ta činjenica govori sama za sebe i ima određenu težinu i prestiž u svome značenju.

Berta vjenčanice danas predstavljaju sinonim za najluksuznije i najraskošnije vjenčanice, a upravo zato i ne čudi što „ljudi prepoznaju kvalitetu pomno odabranih materijala pa nam često u salon dolaze mladenke iz različitih dijelova svijeta“, navodi Ivana Bilić, vlasnica i modna dizajnerica Royal Bride glamuroznih vjenčanica.

Foto: Srećko Rundić

Royal Bride potpuno je predan cilju ispunjavanja svih želja svojih klijenata. Upravo je zato njihov najprepoznatljiviji proizvod 'make your own custom design'. U ponudi se mogu pronaći i klasične, jednostavne vjenčanice, no isto tako ovo je pravo mjesto za one koje žele biti svoje i drugačije. Bez lažne skromnosti, domaći brend Royal Bride by Ivana Bilić svojim dugogodišnjim radom, kvalitetom i izvornošću postao je predvodnik u ovom dijelu Europe u dizajniranju vjenčanica, prema vrlo jasnoj i visoko postavljenoj ljestvici na svjetskom tržištu.

U Royal Bride-u svaka će mladenka pronaći nešto za sebe. Tako, osim klasičnih modela, u novoj kolekciji za sezonu 2020. moguće je pronaći i moderne te nekonvencionalne, kraće modele vjenčanica. Royal Bride brine da svačiji osebujan stil, jedinstvenost i karizma dođu do potpunog izražaja u autentičnoj vjenčanici s kojom će svaka mladenka zakoračiti u najposebniji dan. Dan kada će izreći sudbonosno „da“.