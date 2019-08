Nekad je bila dječja zvijezda uz Pitta i Crusiea, a danas ima puno razloga za slavlje

Točno 25 godina nakon što je kao 11-godišnja djevojčica glumila uz bok Bradu Pittu i Tomu Cruiesu u filmu "Intervju s vampirom", te dobila nominaciju za Zlatni globus, glumica Kirsten Dunst dobila je svoju zvijezdu na čuvenoj Stazi slavnih u Hollywoodu.

Kirsten je slavila u društvu zaručnika, glumca Jesseja Plemonsa, i njihovog 15-mjesečnog sina Ennisa, kojeg su prvi put predstavili javnosti.

Glumica koja je pokazala kako može odigrati razne uloge, bilo u filmovima kao što su Von Trierova "Melankonija", nastavcima "Spider-Mana" ili seriji "Fargo", u suzama se zahvalila na nagradi, a više puta je spomenula kako su joj najveća podrška zaručnik Jesse i prijateljica, redateljica Sophia Coppola.

Foto: Profimedia

Inače, glumica odnedavno igra u novoj televizijskoj seriji "On Becoming a God in Central Florida", koja se prikazuje na kanalu Showtime.