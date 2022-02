Morana na ovo pitanje o novčanici kune nije znala odgovor, znate li vi tko je na ovoj?

Večerašnja epizoda kviza Potjera sretno je završila za dva natjecatelja - Tomislava i Antu koji su kući otišli bogatiji za 31.500 kuna. U svojoj završnoj potjeri znali su odgovore na 11 pitanja što ih je dovelo do 13 koraka prednosti pred lovkinjom Moranom Zibar, a iako je u nekim prijašnjim emisijama uspješno dostizala 13 koraka prednosti, to večeras nije bio slučaj.

Morana nije znala čak sedam pitanja, a na četiri od tih sedam natjecatelji su točno odgovorili umjesto nje, zbog čega su je četiri puta vratili korak unatrag. Prvo pitanje koje joj je zadalo probleme bilo je: "Koji je talijansko-belgijski pjevač eksplozivnog prezimena autor hita 'Marina' iz 1959.?". Morana je pokušala s odgovorom: Bombino, no to nije bio točan odgovor. Ni Tomislav ni Ante na ovo pitanje nisu znali odgovor, a pokušali su s odgovorom: Bombardeli. Voditelj Joško Lokas otkrio je da je točan odgovor bio: Roko Granata.

Odmah iduće pitanje također nije znala, a glasilo je: "Obični ili crni barut smjesa je kalijeva nitrata, drvenog ugljena i kojeg žutog nemetala?". Srećom po natjecatelje, znali su da je riječ o sumporu stoga su Moranu vratili korak unatrag.

Šesto pitanje ponovno nije znala, a glasilo je: "U koju je rijeku bačen pepeo Giordana Bruna?". Natjecatelji su znali točan odgovor i ponovno je vratili za jedan korak unatrag. Točan odgovor glasio je: u rijeku Tiber. U ovom trenutku Morana je bila na četvrtom koraku, a ostalo joj je samo 50 sekundi do kraja.

Ni iduće potom nije znala, a radilo se o pitanju "Koji se rod preživača na latinskom zove ovis?". Morana je pokušala s govedom, no točan odgovor je bio ovce, što su ponovno natjecatelji znali i vratili je na treći korak.

Potom je zaredala tri točna odgovora, no nije uspjela odgovoriti na četvrto jer je požurila s odgovorom i nije poslušala pitanje do kraja. "Gala je bila supruga kojeg francuskog pjesnika prije nego što je postala Dalijeva?", glasilo je pitanje, a Morana je u pola pitanja odgovorila "Dalija". Ni natjecatelji nisu znali odgovor, no radilo se o pjesniku Paulu Eluardu.

Ni pitanje o jednoj hrvatskoj novčanici nije znala, a radilo se o Mažuraniću. Pitanje je glasilo: 'Uz kojeg je bana na novčanici od 100 kuna fragment Bašćanske ploče?". Morana je odgovorila bana Jelačića, no odgovor je naravno bio ban Ivan Mažuranić, što su znali i natjecatelji. U ovom trenutku bila je na 7. koraku, a samo 12 sekundi do kraja.

"Mislim da su mi šanse male, ali ajmo probati", kazala je Morana.

Nije znala ni deveto pitanje, a glasilo je: "Po kojem je njemačkom inženjeru nazvan motor s unutarnjim izgaranjem s rotirajućim ekscentričnim klipom?". Pokušala je s Dieselom, no odgovor je bio Felixu Wankelu, što nisu uspjeli pogoditi ni natjecatelji. No, tu je već bilo vidljivo da ih Morana neće stići s obzirom da joj je trebalo još pet odgovora, a samo 2 sekunde do kraja.

"Jako sam iznenađen pored one silne treme koja je mene, pa i ostale, pa vidjeli ste Sonju i sve. Jako sam iznenađen, evo imali smo sreće isto stvarno, moram priznati da je malo ta trema, kao da je malo i na Moranu prešla. S mene na Sonju pa sa Sonje na Moranu", kazao je debitant Ante, a Tomislav je dodao: "U maniru Slovenije - ispisali smo zgodovštinu".

"Zmagala nisam, teško je dvaput za redom 13 stići, ne znam je li to trema, možda je dekoncentracija točna riječ. Bili ste bolji, pobijedili ste", kazala je Morana.

